Hôn lễ đang diễn ra êm đẹp, nào ngờ một người đàn ông nghèo khổ xuất hiện nhận là cha của chồng, ai nấy cũng hoài nghi cho đến khi mẹ chồng tái mặt tiết lộ bí mật động trời

Tâm sự 02/11/2023 07:35

Nhưng rồi ngay trong ngày tổ chức hôn lễ, bao nhiêu tình cảm đẹp tôi dành cho bố mẹ chồng vỡ tan tành chỉ vì sự xuất hiện của một người đàn ông nghèo khổ, bán vé số ngoài đường.

Nhìn bố mẹ T yêu thương, chăm sóc nhau mà tôi vừa ngưỡng mộ vừa quý trọng. Thậm chí tôi còn cảm thấy cuộc đời này thật đẹp vì vẫn có tình yêu chân chính.

Tôi và T yêu nhau suốt 4 năm. Trong thời gian đó, T thường xuyên ca ngợi bố mẹ mình như là hình mẫu của một gia đình hạnh phúc. Anh nói chẳng mong muốn gì nhiều, chỉ mong sau này có thể có một gia đình bình yên, một người vợ chung thủy như mẹ mình đối với bố.

Hôn lễ đang diễn ra êm đẹp, nào ngờ một người đàn ông nghèo khổ xuất hiện nhận là cha của chồng, ai nấy cũng hoài nghi cho đến khi mẹ chồng tái mặt tiết lộ bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Có lẽ vì sống trong một gia đình ấm êm nên tính cách T rất đáng yêu, ngây ngô. Tôi vẫn nhớ khi lần đầu gặp mặt, T còn chê tôi ăn nói sỗ sàng, tính cách quá thẳng thắn. Nhưng tính tôi vốn thế, nghĩ gì nói đó, không biết giấu giếm cảm xúc. Tôi không tin tưởng ai bởi gia đình tôi vốn phức tạp. Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ. Chị gái tôi lấy chồng nhưng cũng không hạnh phúc vì chồng ngoại tình. Hiện giờ chị ấy đã thành mẹ đơn thân và rất hận đàn ông.

Còn T thì khác, anh nhìn đời bằng ánh mắt màu hồng và chẳng nghi ngờ ai. Quen nhau 1 năm, T bị bạn thân lừa gạt, mất trắng số tiền dành dụm suốt 4 năm đi làm. Anh nghe lời bạn, bỏ tiền làm ăn rồi bị bạn cuỗm hết tiền. Thời gian đó, anh suy sụp đến tội nghiệp. Tôi phải khuyên can mãi, thậm chí dọa dẫm chia tay, anh mới lấy lại tinh thần, bắt tay vào làm lại từ đầu.

Cứ thế, chúng tôi với hai tính cách trái ngược lại có thể ở bên nhau tới 4 năm ròng. Đầu năm nay, T dẫn tôi về ra mắt gia đình. Ngay lần đầu tiên gặp mẹ anh, tôi đã cảm thấy rất mến, rất thích. Bà cư xử nhẹ nhàng, ăn nói tế nhị, lịch sự lại ngọt ngào. Trong bữa cơm, nhìn cách mẹ anh đối xử với chồng mà tôi hiểu vì sao T lại thần tượng mẹ đến thế. Hơn nữa, bố anh cũng rất ngọt ngào với vợ. Cả hai dù ở bên nhau mấy mươi năm rồi mà cứ như đang yêu nhau, thậm chí còn tình cảm, lãng mạn hơn cả chúng tôi.

Hôn lễ đang diễn ra êm đẹp, nào ngờ một người đàn ông nghèo khổ xuất hiện nhận là cha của chồng, ai nấy cũng hoài nghi cho đến khi mẹ chồng tái mặt tiết lộ bí mật động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mẹ T còn dặn dò tôi cách để làm một người vợ tốt, một người mẹ hiền. Càng tiếp xúc, tôi càng thích bà hơn. Tôi còn nghĩ số mình may mắn, gặp được một gia đình chồng chuẩn mực, hiền lành. Chỉ có điều, tôi càng nhìn càng nhận ra T không hề giống bố và cũng chẳng giống mẹ. Họ ở bên nhau nhưng cứ như người xa lạ, không có quan hệ ruột thịt. Bố anh đối xử tốt với vợ nhưng lại có khoảng cách nhất định với con trai mình. Tù có suy nghĩ ấy nhưng tôi giấu đi, không nói ra, cũng không hỏi T.

Hôn lễ đang diễn ra êm đẹp, nào ngờ một người đàn ông nghèo khổ xuất hiện nhận là cha của chồng, ai nấy cũng hoài nghi cho đến khi mẹ chồng tái mặt tiết lộ bí mật động trời - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhưng rồi ngay trong ngày tổ chức hôn lễ, bao nhiêu tình cảm đẹp tôi dành cho bố mẹ chồng vỡ tan tành chỉ vì sự xuất hiện của một người đàn ông nghèo khổ, bán vé số ngoài đường. Không chỉ thế, chồng tôi cũng điêu đứng, suy sụp đến mức không thể trụ vững.

Đang định đi ngủ thì hoảng loạn khi nghe thấy tiếng sột soạt dưới gầm giường, tò mò nên ngó xuống xem, phát hiện có một đôi mặt đang nhìn mình chằm chằm mà tôi 'hãi hùng'

Đang định đi ngủ thì hoảng loạn khi nghe thấy tiếng sột soạt dưới gầm giường, tò mò nên ngó xuống xem, phát hiện có một đôi mặt đang nhìn mình chằm chằm mà tôi 'hãi hùng'

Tôi run lẩy bẩy sợ hãi, cuống quýt lay chồng dậy. Anh gãi đầu gãi tai hỏi tôi có chuyện gì, tôi lắp bắp chỉ vào gầm giường: “Có người trong đó anh ạ…”.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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