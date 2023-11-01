Đêm mặn nồng đầu tiên với bạn gái U40, nhìn thấy thứ này trên ga giường mà tôi 'sửng sốt', rồi cô ấy tiết lộ một bí mật nghe mà choáng váng!

Tâm sự 01/11/2023 08:35

Ôi trời ơi, lời của Hương rơi vào tay tôi chẳng khác gì sét đ.ánh giữa trời quang. Hương đã 31 tuổi mà vẫn còn trong trắng ư? Đêm qua với tôi chính là lần đầu tiên của cô ấy sao? Tại sao lại có chuyện hoang đường đến mức ấy?

Vừa lật chăn ra thì ánh mắt tôi chạm phải một dấu vết lạ trên ga giường khiến tôi không khỏi ngẩn người.

Chào mọi người,

Chuyện là cách đây 3 tháng tôi có xác định quan hệ yêu đương với cô bạn gái mới tên Hương. Xin nói thêm là năm nay tôi đã 35 tuổi nhưng thú thực vẫn chưa có ý định kết hôn. Đàn ông mà, kết hôn tuổi nào không phải là vấn đề quan trọng, miễn là trong tay có kinh tế thì lấy một cô vợ trẻ xinh và ngoan hiền chỉ là chuyện nhỏ.

Đêm mặn nồng đầu tiên với bạn gái U40, nhìn thấy thứ này trên ga giường mà tôi 'sửng sốt', rồi cô ấy tiết lộ một bí mật nghe mà choáng váng! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hương năm nay cũng 31 tuổi rồi, là một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng. Tất nhiên với những người ở lứa tuổi như chúng tôi thì tình yêu phải đi liền với t.ình d.ục. Chính vì thế sau 1 tháng yêu nhau thì tôi đã rủ rê Hương qua đêm. Ban đầu Hương còn từ chối, nói rằng tình cảm chúng tôi chưa đủ lớn, hai đứa chỉ vừa mới bên nhau vỏn vẹn 1 tháng. Nhưng dưới sự thuyết phục của tôi thì Hương đã dần xuôi xuôi. Và sau 3 tháng yêu nhau, chúng tôi đã có đêm đầu tiên.

Hôm đó chúng tôi có uống rượu nên mọi thứ diễn ra rất nồng nhiệt, say đắm. Gần sáng hai đứa mới mệt nhoài ngủ thiếp đi. Sáng ra, khi tôi tỉnh dậy thì Hương đã dậy từ trước, trang điểm đẹp đẽ và ăn vận đâu ra đấy. Hương chỉ chờ tôi dậy là chúng tôi sẽ đi ăn sáng, uống cà phê, tận hưởng một buổi sáng lãng mạn và yên bình bên nhau.

Vừa lật chăn ra thì ánh mắt tôi chạm phải một dấu vết lạ trên ga giường khiến tôi không khỏi ngẩn người. Trên chiếc ga giường trắng tinh nổi bần bật một vết m.áu đỏ đến nhức mắt. Tôi ngạc nhiên nhìn Hương, cô ấy trả lại tôi bằng một ánh nhìn đầy xấu hổ và ngượng ngùng. Sau đó cô ấy bẽn lẽn nhỏ giọng: “Mọi thứ của em đã trao hết cho anh rồi, cả trái tim và lần đầu tiên quý giá. Vì thế anh phải trân trọng và chịu trách nhiệm với em đấy nhé!”.

Đêm mặn nồng đầu tiên với bạn gái U40, nhìn thấy thứ này trên ga giường mà tôi 'sửng sốt', rồi cô ấy tiết lộ một bí mật nghe mà choáng váng! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Ôi trời ơi, lời của Hương rơi vào tay tôi chẳng khác gì sét đ.ánh giữa trời quang. Hương đã 31 tuổi mà vẫn còn trong trắng ư? Đêm qua với tôi chính là lần đầu tiên của cô ấy sao? Tại sao lại có chuyện hoang đường đến mức ấy?

Tôi nhớ lại đêm qua, lúc quấn quýt bên nhau, thực sự trong lòng tôi cũng nổi lên thắc mắc về chuyện trinh tiết của Hương. Thế nhưng tôi lại gạt ngay đi, bởi tôi nghĩ chẳng bao giờ một người phụ nữ 31 tuổi mà còn trong trắng được. Xã hội hiện đại, quan niệm của mọi người cũng phóng khoáng hơn, gần như cặp đôi nào yêu nhau cũng đều xảy ra chuyện ấy. Hương đã 31 tuổi, không thể có chuyện chưa có mảnh tình vắt vai nào. Cô ấy đâu phải quá xấu xí, kém cỏi đến nỗi không kiếm đổi một anh bạn trai cơ chứ? Do đó trong suy nghĩ của tôi thì khả năng Hương còn trinh là bằng 0.

Song sáng ra nghe những lời thú nhận của Hương thì tôi nghĩ rằng Hương đã nói sự thật. Tôi đủ từng trải để không bị phụ nữ lừa phỉnh chuyện trinh tiết. Tôi tin mình có thể phân biệt được người phụ nữ ấy thật sự còn trong trắng hay chỉ là một cái màng đi vá lại.

Rồi Hương kể cô ấy thực sự là mẫu phụ nữ truyền thống. Trước đây cũng từng yêu đương nhưng luôn có tư tưởng sẽ gìn giữ đến tận đêm tân hôn. Đó là lý do mà cô ấy bị đá hẳn 3 lần trước khi gặp tôi. Vì những gã đàn ông trước không thể chấp nhận được quan niệm cổ hủ ấy của Hương. Rút kinh nghiệm đau thương từ những lần thất bại trước, đến khi gặp tôi, Hương quyết tâm thay đổi suy nghĩ và đồng ý lên giường với tôi trước đám cưới. Hương bảo cô ấy rất tin tưởng tôi, hơn nữa tôi đã 35 tuổi, Hương tin tôi yêu đương là để cưới vợ nên cô ấy mới không ngần ngại trao thân cho tôi.

Đêm mặn nồng đầu tiên với bạn gái U40, nhìn thấy thứ này trên ga giường mà tôi 'sửng sốt', rồi cô ấy tiết lộ một bí mật nghe mà choáng váng! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tôi càng nghe Hương giải thích thì càng hoảng hốt đến toát mồ hôi hột. Những gì Hương nghĩ về tôi đều sai hoàn toàn. Tôi thực sự chưa có ý định kết hôn và lại càng không muốn cưới Hương làm vợ. Hương cũng là người phụ nữ tốt nhưng không phải là mẫu phụ nữ lý tưởng mà tôi muốn. Chưa nói tình cảm tôi dành cho Hương cũng chưa đủ lớn. Nếu tôi yêu cô ấy sâu sắc thì kết hôn sớm so với dự định chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng nhất là tôi lại không yêu Hương nhiều để có thể cưới cô ấy làm vợ.

Có được đêm đầu tiên của bạn gái nhưng tôi lại cảm thấy áp lực nặng nề vô cùng. Thật sự nếu trước đó tôi biết rằng Hương vẫn còn trong trắng thì tôi chắc chắn sẽ không qua đêm với cô ấy. Nhưng bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, Hương đang rất trông mong vào tương lai với tôi. Tôi mà nói thẳng không có ý định cưới cô ấy thì có lẽ tôi sẽ “ăn đủ”.

Tôi phải làm thế nào đây? Vì chuyện cái màng mỏng mà gượng ép mình lấy một người phụ nữ không như ý muốn hay sao? Hay cứ duy trì quan hệ rồi sau đó kiếm đại một cái cớ để chia tay? Nhưng phải là cái cớ thật thuyết phục để Hương không bắt bẻ gì tôi được. Mọi người cho tôi vài chiêu cao tay để đối phó trong trường hợp này với.

'Ôn lại kỷ niệm' với tình cũ trong khách sạn, sáng thức giấc chẳng thấy em ấy đâu, tôi lò mò xuống trả phòng rồi 'chết điếng' khi thấy nhân vật này xuất hiện

'Ôn lại kỷ niệm' với tình cũ trong khách sạn, sáng thức giấc chẳng thấy em ấy đâu, tôi lò mò xuống trả phòng rồi 'chết điếng' khi thấy nhân vật này xuất hiện

Cả đêm nồng nàn, gần sáng tôi mới mệt nhoài lăn ra ngủ. Sáng ra tỉnh dậy thì không thấy Trang đâu, tôi nghĩ bụng chắc cô ấy bận nên đã ra về trước. Tôi đủng đỉnh mặc quần áo rồi xuống trả phòng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự vợ chồng

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