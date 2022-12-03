Lấy được anh chồng lực lưỡng tưởng được sung sướng về đêm, ai ngờ lấy nhau 4 năm mà chỉ ân ái được vài lần, đến khi biết được sự thật, tôi sụp đổ hoàn toàn

Tâm sự 03/12/2022 22:53

Tôi chắc mẩm anh sẽ vô cùng sung sức vì có vóc dáng cao to vạm vỡ, không ngờ anh lại như ánh nến chưa vụt sáng bao lâu đã tắt lịm.

Lúc yêu Thành, Trúc cực kì tự hào vì có bạn trai vừa cao to, điển trai vừa thành đạt. Thành là trưởng phòng kinh doanh của một công ty lớn, cộng với vẻ đẹp trai sẵn có anh trở thành mục tiêu săn đón của nhiều cô gái.

Tất nhiên, Trúc cũng không kém cạnh Thành tý nào, cô xinh đẹp, năng động, gợi cảm, hoàn toàn xứng đôi vừa lứa với Thành.

Suốt mấy năm yêu nhau, Thành cực kì ga lăng với bạn gái, vì có điều kiện nên anh không bao giờ thiếu những món quà, bữa ăn lãng mạn. Thành cũng không tiếc tiền đưa Trúc đi du lịch cả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, điều Trúc ấn tượng nhất với Thành là dù có đi du lịch cùng nhau Thành vẫn rất giữ gìn cho Trúc, anh không bao giờ đòi hỏi Trúc “chuyện ấy”. Lúc ấy, Trúc cứ nghĩ đó là do Thành là một người đàn ông truyền thống trong suy nghĩ, nhưng sau này khi về sống cùng nhau Trúc mới biết sự thật không phải như vậy.

Còn không Trúc phải thúc giục lắm thì Thành mới có cảm hứng. Đặc biệt, lúc Trúc có bầu Thành lấy lý do kiêng cữ cho em bé, “bỏ đói” Trúc hẳn 10 tháng. Sau khi sinh con, Thành thuê hẳn một bà giúp việc cho vợ, còn mình thì bay đi công tác liên miên, không phải bởi anh thích đi mà do sợ phải “làm chuyện ấy”.

Sau hai năm yêu, Trúc và Thành tiến tới hôn nhân. Đó cũng chính là lúc Trúc bắt đầu biết một sự thật bất ngờ về Thành. Bên trong vỏ bọc vạm vỡ do tập gym của Thành là một người đàn ông yếu sinh lý.

Lấy được anh chồng lực lưỡng tưởng được sung sướng về đêm, ai ngờ lấy nhau 4 năm mà chỉ ân ái được vài lần, đến khi biết được sự thật, tôi sụp đổ hoàn toàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đám cưới Thành cũng chiều Trúc tuần đôi ba lần. Nhưng “chuyện ấy” của vợ chồng Trúc bắt đầu thưa dần từ tuần thứ ba. Năm thì mười họa thì Thành mới chủ động thực hiện nghĩa vụ làm chồng của mình.

Tình cảm của vợ chồng Trúc cũng vì thế mà xa cách. Biết được chồng yếu sinh lý, Trúc cũng tìm cách đưa anh đi khám, bổ sung nhiều loại thực phẩm chức năng, đủ thứ rượu ngâm nhưng Thành cũng chỉ có thể “vụt sáng” được đôi lần rồi “vụt tắt”.

Sống với nhau bốn năm mà số lần làm “chuyện ấy” của vợ chồng Trúc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một năm may ra thì Thành chiều vợ được năm đến sáu lần.

Sự lãnh cảm của chồng khiến cho Trúc cực kì chán ngán bởi cô vẫn đang ở độ tuổi nhu cầu cao. Sau nhiều lần phải tự thỏa mãn Trúc đã tìm đến một anh chàng đồng nghiệp đang độc thân. Trúc như một con cá mắc cạn bỗng nhiên gặp nước, cô cảm thấy mình như đang được hồi sinh.

Việc gì đến cũng phải đến, Trúc quyết định ly hôn chồng vì cô cảm thấy không hạnh phúc. Sống với một người chồng lãnh cảm trong “chuyện ấy” khiến Trúc luôn trong tình trạng bứt rứt, khó chịu, cáu bẳn và quan trọng nhất là Trúc cảm thấy ngày càng xa cách chồng.

Trúc cũng nói với Thành về mối quan hệ của cô và anh chàng đồng nghiệp để Thành có thể dứt khoát với cuộc hôn nhân này.

Bị chồng chê ‘như khúc gỗ’ khi ân ái, đến một ngày thấy tôi cởi bỏ khăn tắm anh giận run người rồi hét lên đầy bực tức, buộc tội tôi ngoại tình vì một lý do không tưởng

Bị chồng chê ‘như khúc gỗ’ khi ân ái, đến một ngày thấy tôi cởi bỏ khăn tắm anh giận run người rồi hét lên đầy bực tức, buộc tội tôi ngoại tình vì một lý do không tưởng

Tôi không hiểu nổi chồng mình nữa, trước đây anh chê tôi nhàm chán, giờ thì lại giận dữ vì quá thành thục. Sao anh lại thay đổi chóng mặt như vậy?

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