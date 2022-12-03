Tình yêu giữa đôi bên chưa nhiều, nhưng thú thực ở thời điểm ấy, tôi không kỳ vọng gì nhiều. Bản thân chỉ mong muốn đời sống êm đềm sau hôn nhân, vợ chồng lựa nhau mà sống, cộng thêm đứa con ra đời là tác nhân kết dính đôi bên nhằm xây dựng nền tảng gia đình yên ấm.

Khi tiến tới tìm hiểu Nam, chồng tôi bây giờ, bản thân đã chạm ngưỡng 30. Nam bằng tuổi tôi, nhưng vẫn còn đủng đỉnh vì quan niệm của người đời "trai 30 tuổi đang xoan" ngấm vào tư duy của anh từ lâu. Khi tiến tới với anh, một phần vì bố mẹ thúc giục, phần vì xét con người anh cũng cơ bản nên tôi mở lòng để đẩy nhanh tiến độ.

Do xuất phát điểm ở nông thôn, lại lớn lên trong nếp nhà có bố mẹ bảo thủ, nghiêm khắc chuyện quan hệ trước hôn nhân nên tôi khá mù mờ trong lĩnh vực này. Bản thân từ khi lớn lên chỉ lo học hành, thời gian rảnh giúp bố mẹ việc đồng áng nên không có thời gian mở mang tầm hiểu biết trong lĩnh vực còn khá nhạy cảm này.

Tuy nhiên, khi cưới nhau rồi, phần con người bảo thủ, gia trưởng từ chồng mới có cơ hội phát tác. Tự trách bản thân không tìm hiểu kỹ đối phương đã vội vã kết hôn, nhưng thời điểm ấy đã quá muộn cho câu nói "giá mà". Tôi đành cắn răng sửa sai, cố gắng chèo chống con thuyền hạnh phúc gia đình, lựa theo ý chồng để giữ nếp nhà yên ấm.

Ảnh minh họa: Internet

Bởi vậy, khi bước vào năm cuối cuộc đời sinh viên, tôi mới có mối tình đầu. Tuy nhiên, tình yêu giữa tôi và Lâm, bạn trai cũ chỉ dừng ở những lần cùng nhau lên giảng đường tự học, nắm tay nhau cùng đi ăn cơm căng tin và rong ruổi trên những con đường Hà Nội vào dịp cuối tuần.

Thật buồn cho tôi, khi cả hai ra trường, Lâm nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, về quê và nhanh chóng "ấm chân" vào vị trí công việc đã được các cụ lo lót sẵn. Còn tôi ở lại Hà Nội, bắt tay vào gây dựng lại từ đầu. Khi tiến tới với Nam, tôi vẫn còn chưa từng trải qua chuyện ấy. Tuy nhiên với Nam, đó lại là điều anh lấy làm hãnh diện và hài lòng về vợ.

Trong những lần trà dư tửu hậu, anh vẫn thường khoe khoang với đám bạn, rằng anh là "lần đầu" của tôi. Anh mãn nguyện thế nào khi vợ 30 nhưng vẫn dành sự quý giá nhất cho người đàn ông mà cô ấy đợi làm chồng. Bạn bè anh có người che miệng cười ý nhị vì tư tưởng như người "tối cổ" của anh, có người thì lựa chiều tâng bốc anh đến tận mây xanh.

Vì chưa hề có kinh nghiệm trong lãnh địa giường chiếu nên khi cả hai "lâm trận" cùng nhau, tôi cứ nằm im như khúc gỗ. Thậm chí khi được chồng dẫn dắt cảm xúc, tôi đạt tới sự thăng hoa nhất định, muốn nói vài câu "khẩu dâm" để bộc lộ cảm xúc, nhưng không biết nói thế nào cho phải, phần sợ chồng nghĩ mình thiếu đứng đắn nên đành thôi.

Thời điểm đầu Nam còn hãnh diện vì là người "khai sáng" cho vợ, lâu dần anh đâm chán nản vì người bạn đời cứ nhàn nhạt một màu như vậy. Thấy Nam có dấu hiệu bắt đầu chán vợ, tôi ức lắm. Bản thân chỉ thấy mâu thuẫn một điều, anh muốn lấy vợ còn trinh, nhưng thời gian sống cùng nhau lại muốn một người bạn đời sành sỏi chuyện giường chiếu.

Để giữ chồng, tôi gạt bỏ xấu hổ, âm thầm lên mạng học hỏi kinh nghiệm phòng the trong một hội kín. Cá nhân còn tích cực xem phim nóng để "diễn" theo gương mặt biểu cảm của các diễn viên nữ, với mục tiêu làm chồng ngạc nhiên, bất ngờ. Trong thời gian tôi âm thầm "luyện chiêu", Nam lại đi học khóa nâng cao nghiệp vụ nên tôi muốn dành cho chồng sự bất ngờ khi anh trở về.

Đúng như tôi dự đoán, sau hơn một tháng xa vợ, buổi tối đầu tiên trở về nhà, Nam nóng lòng kết thúc bữa cơm tối nhanh nhất có thể để bắt đầu "cuộc yêu" với vợ. Tôi hí hửng lấy bộ cánh đặt mua trên mạng, bao gồm tất lưới, đồ nội y chằng chịt như mạng nhện, khêu gợi từ phòng tắm bước ra. Chưa đợi Nam bình tâm trở lại, tôi nhanh chóng nhớ lại "bài cũ" đã ôn nhuần nhuyễn trên một thước phim nóng, lao vào anh và bắt đầu "màn dạo đầu" nóng bỏng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên chưa đợi tôi "trình diễn" trọn vẹn, Nam đã đẩy tôi ngã sõng xoài rồi gầm lên như thú dữ: "Cô nói đi, một tháng tôi xa nhà, cô "luyện bài" với thằng nào mà giờ lên trình nhanh như vậy? Trước đây tôi đã trò chuyện với cô bao lâu, những mong cô thay đổi thái độ để ân ái được mặn nồng với chồng mà không có hiệu quả. Vậy mà chỉ một tháng chồng xa nhà, đã có thằng khác "ôn luyện" cho cô nhanh nhạy như vậy?".

Tôi sững sờ. Cứ tưởng tranh thủ đợt chồng công tác xa nhà, bản thân tự "dùi mài kinh sử" những mong đem đến cho anh sự bất ngờ thú vị, ai dè nhận lại ngay những lời cay đắng đến vậy. Định cất lời thanh minh nhưng cổ họng tôi nghẹn ứ như có ai chặn lại. Hai hàng nước mắt làm khung cảnh trước mắt tôi như nhòe đi.

Tôi phải làm sao để lấy lại sự bình tâm trong tâm hồn mình sau khi bị những lời cay đắng của chồng làm cho tan nát? Có phải tôi sai khi "đột phá" quá nhanh trong lĩnh vực phòng the như vậy? Sau sự cố trên, tôi nên đối xử với chồng cho phải. Hay là tôi đành quay trở về, làm cô vợ ngu ngơ như trước kia, rồi hãy bộc lộ sự tiến bộ chầm chậm sau khi được chồng "cầm tay chỉ việc".

Tôi rối quá mà chưa biết làm thế nào cho phải. Mong bạn đọc hãy đưa ra lời khuyên thấu đáo.