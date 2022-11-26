Lấy chồng tàn tật, đêm tân hôn dâu trẻ sốc toàn tập với hành động của anh

Tâm sự 26/11/2022 12:16

Đám cưới linh đình được tổ chức. Đêm tân hôn, nghĩ là sẽ chẳng làm gì được với nguời đàn ông tàn tật ngồi xe lăn thế này. Hoài tắm táp xong thì thở dài lên giường đi ngủ. Bất ngờ Đức bò tới thủ thỉ "chúng ta không tân hôn sao?".

Hoài sinh ra trong một gia đình nghèo lại đông anh em. Hết lớp 10 Hoài xin nghỉ học để đi làm trang trải cuộc sống gia đình. Hoài được nhận xét là khá xinh xắn và phổng phao, thanh niên trong làng nhiều người dòm ngó nhưng Hoài chẳng để ý. Cô tự nhủ, nhất định bằng mọi giá phải lấy được anh chồng giàu có.

Lên thành phố làm được 1 năm thì Hoài quen Lâm. Lâm đích thị là công tử nhà giàu, bao ăn, bao ở, cô thích gì được nấy, chiều chuộng như bà hoàng. Nghĩ có thể úp sọt được Lâm. Hoài tìm cớ để có bầu nhưng đến khi thông báo chuyện đó, Lâm không những không thừa nhận mà còn mắng Hoài không thương tiếc. Anh ta nói cô là loại con gái thủ đoạn, hám tiền, dám làm dám chịu. Rồi vứt thẳng cho Hoài 10 triệu để đi phá thai.

Lấy chồng tàn tật, đêm tân hôn dâu trẻ sốc toàn tập với hành động của anh - Ảnh 1
Đức giản dị, hiền lành, nhà có điều kiện, yêu Hoài vô lý do nhưng có một khiếm khuyết, Đức bị tàn tật từ nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

 

Đau đớn uất ức, Hoài cũng không dám vác cái bụng về làng nói với bố mẹ vì sợ ông bà lo nghĩ. Cô lủi thủi một mình đi bỏ đứa con dù trong lòng không muốn. Nhưng vì tương lai cô phải mạnh mẽ, nhất định cô phải lấy được chồng giàu. Rồi Hoài gặp Đức. Đức giản dị, hiền lành, nhà có điều kiện, yêu Hoài vô lý do nhưng có một khiếm khuyết, Đức bị tàn tật từ nhỏ. Đức cũng hứa sẽ chăm lo cho Hoài đến suốt cuộc đời chỉ cần Hoài đồng ý lấy Đức làm chồng.

Nghĩ mình có nhan sắc, Hoài ban đầu không đồng ý nhưng nhìn lại quãng thời gian qua, đàn ông đến với cô đều là lợi dụng. Hơn nữa, bố mẹ Hoài ở quê đang cần tiền gấp vì những món nợ cũ vay cho đám em Hoài đi học người ta giục trả. Đức cũng đối xử rất tốt với bố mẹ Hoài nên cực chẳng đã Hoài đành đồng ý lấy Đức.

Đám cưới linh đình được tổ chức. Đêm tân hôn, nghĩ là sẽ chẳng làm gì được với nguời đàn ông tàn tật ngồi xe lăn thế này. Hoài tắm táp xong thì thở dài lên giường đi ngủ. Bất ngờ Đức bò tới thủ thỉ "chúng ta không tân hôn sao?".

Lấy chồng tàn tật, đêm tân hôn dâu trẻ sốc toàn tập với hành động của anh - Ảnh 2
Đêm tân hôn, nghĩ là sẽ chẳng làm gì được với nguời đàn ông tàn tật ngồi xe lăn thế này - Ảnh minh họa: Internet

Hoài cằn nhằn "hôm nay em mệt lắm, để lúc khác đi". Chồng Hoài vẫn không từ bỏ ý định "Anh biết em lấy anh vì tiền chứ một thằng tàn tật như anh làm sao có cửa với tới em. Em xinh đẹp lại hiền lành nữa". Nghe Đức nói thế, Hoài có đôi phần áy náy. Hóa ra trong mắt Đức Hoài vẫn là cô gái ngoan hiền.

Thấy vậy Hoài quay sang ôm chồng tự nhủ "từ bây giờ em sẽ yêu anh, dù anh có thế nào em cũng vẫn yêu anh". Đức nghe vợ nói thế liền bật dậy nhảy cẫng sung sướng mà không để ý vợ đang há hốc miệng nhìn mình. Hoài ú ớ "chẳng phải anh bị tàn tật sao, sao anh lại đi được".

Đức cười hớn hở "em biết đấy nhà anh giàu, gái theo anh toàn vì tiền. Nói thật, anh để ý em lâu rồi, cũng biết em từng yêu ai và có quá khứ như thế nào nhưng anh vẫn muốn thử em và lấy em làm vợ thế nên..." Hoài trách yêu Đức, những gì diễn ra sau đó khiến cả 2 vô cùng mãn nguyện. Cuối cùng thì Hoài cũng tìm được người đàn ông của cuộc đời mình rồi.

Đi tăng 2 với sếp, tôi ngã ngửa thấy bạn gái ngoan hiền uốn éo trong dàn tiếp viên phục vụ

Đi tăng 2 với sếp, tôi ngã ngửa thấy bạn gái ngoan hiền uốn éo trong dàn tiếp viên phục vụ

Em cùng đám bạn em ăn mặc mát mẻ, uốn éo theo điệu nhạc cũng những nam thanh niên trong công ty tôi. Trong đám đó có lẽ em là cô gái xinh nhất nên được sếp tôi chọn.

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