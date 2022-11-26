Đi tăng 2 với sếp, tôi ngã ngửa thấy bạn gái ngoan hiền uốn éo trong dàn tiếp viên phục vụ

Em cùng đám bạn em ăn mặc mát mẻ, uốn éo theo điệu nhạc cũng những nam thanh niên trong công ty tôi. Trong đám đó có lẽ em là cô gái xinh nhất nên được sếp tôi chọn.

Tôi quen em qua sự giới thiệu của thằng bạn chí cốt. Nghe nói nhà em nghèo lắm nhưng em lại chịu khó ham học nên vừa đi học vừa đi làm. Tôi cũng không hỏi em làm nghề gì chỉ biết nó giúp em cải thiện trang trải cuộc sống học hành nơi phố thị thậm chí còn dư tiền gửi được về cho gia đình. Em xinh đẹp, 3 vòng hoàn hảo, nếu ăn mặc vào, em ăn đứt nhiều cô gái phố bây giờ nhưng em luôn giản dị. Đi với tôi em chẳng bao giờ đòi hỏi cao sang, cũng không bắt tôi phải phục tùng em, tôi thương em nên cũng cố làm mọi điều tốt nhất cho em.



Đi với tôi em chẳng bao giờ đòi hỏi cao sang, cũng không bắt tôi phải phục tùng em - Ảnh minh họa: Internet Càng ngày càng yêu em vì tính em hiền lành lại biết suy nghĩ trước sau. Tôi có dẫn em về nhà, mẹ tôi ưng em lắm. Chỉ chờ em học xong tôi sẽ hỏi cưới em luôn. Người con gái tốt như vậy sao tôi có thể bỏ được. Tôi làm bên xây dựng, thỉnh thoảng lại phải đi nhậu nhẹt tiếp khách, sếp cũng khá ưu ái nên đi đâu cũng lôi tôi theo. Đàn ông ấy mà, sự nghiệp vẫn là quan trọng nên tôi chiều hết. Dĩ nhiên, thời gian rảnh còn lại tôi đều dành cho em. Hôm đó công ty tôi thắng dự án lớn, tôi cùng anh em công ty đi hết tăng 1 rồi lại tăng 2. Lúc vào phòng dịch vụ, sếp có nói kháy với tôi rằng hôm nay sẽ toàn em xinh tươi, sống thì phải biết hưởng thụ không sau này sẽ hối hận.

Ừ thì quan trọng chiều sếp là chính chứ tôi thực tình cũng chẳng có gì. Vào phòng ngồi 1 lúc, một dàn chân dài bắt đầu đi vào. Em nào cũng xanh tươi mơn mởn. Trong ánh sáng mập mờ tôi nhận ra em. Tôi phải dụi mắt vài lần để xem mình có đang nằm mơ hay không nhưng chính xác đó là em. Người con gái tôi hết mực yêu thương và định lấy làm vợ. Nhìn em ở trong vòng tay sếp, cơ thể em bị sếp động chạm tôi không tài nào bình tĩnh được - Ảnh minh họa: Internet Em cùng đám bạn em ăn mặc mát mẻ, uốn éo theo điệu nhạc cũng những nam thanh niên trong công ty tôi. Trong đám đó có lẽ em là cô gái xinh nhất nên được sếp tôi chọn. Nhìn em ở trong vòng tay sếp, cơ thể em bị sếp động chạm tôi không tài nào bình tĩnh được. Tôi ngồi phắt dậy, lao ra lôi em ra khỏi căn phòng đó. Không biết ngoài sếp tôi, còn bao nhiêu đàn ông đã được chạm vào em. Đến ngay cả thằng người yêu như tôi cũng chỉ được cầm tay, ôm và hôn em. Em cũng ngạc nhiên không kém khi thấy tôi ở đó. Chúng tôi đã có cuộc tranh cãi nảy lửa ngày hôm ấy và kết quả, tôi tuyên bố chia tay. Em không níu kéo. Đã mấy ngày trôi qua, tôi thực sự rất nhớ em, liệu con người ta có thể bỏ qua hết quá khứ để hướng đến tương lai hay không. Thú thực, tôi vẫn không muốn mất em...Tôi phải làm sao đây.

Tưởng nhà có trộm, ngó nhìn vào thì thấy anh chồng đang 'hì hục' với một người phụ nữ lạ Há hốc mồm, tôi ngó nhìn vào thì thấy anh chồng đang ôm hôn một người phụ nữ lạ. Cô ta có vẻ khá trẻ và nóng bỏng. Tôi vội vàng vứt cây chổi rồi lao ra khỏi nhà.

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