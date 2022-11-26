Tưởng nhà có trộm, ngó nhìn vào thì thấy anh chồng đang 'hì hục' với một người phụ nữ lạ

Tâm sự 26/11/2022 09:05

Há hốc mồm, tôi ngó nhìn vào thì thấy anh chồng đang ôm hôn một người phụ nữ lạ. Cô ta có vẻ khá trẻ và nóng bỏng. Tôi vội vàng vứt cây chổi rồi lao ra khỏi nhà.

Tôi lấy chồng tính đến nay cũng ngót 3 năm. Có 2 nhóc nếp tẻ đủ cả, chồng tôi và tôi đều làm công chức nhà nước. Vì nhà chồng ở phố nên khoản thuê nhà các thứ vợ chồng tôi không phải lo. Kinh tế hai đứa vì vậy cũng ổn.

Sống cùng gia đình chồng, nhiều lúc tôi cũng hoang mang không biết sẽ thế nào nhưng may mắn sao là bố mẹ chồng khá tâm lý. Ông bà đều là giáo viên về hưu nên suy nghĩ rất hiện đại. Thậm chí tôi còn muốn sống cùng ông bà để con cháu gần bố mẹ cho quây quần.

Tưởng nhà có trộm, ngó nhìn vào thì thấy anh chồng đang 'hì hục' với một người phụ nữ lạ - Ảnh 1
Anh chị ấy lấy nhau đã 5 năm mà chưa có con, cũng chạy đủ mọi phương pháp nhưng chưa có kết quả - Ảnh minh họa: Internet

Nhà chồng tôi còn có cả vợ chồng anh trai chồng nữa. Anh chị ấy lấy nhau đã 5 năm mà chưa có con, cũng chạy đủ mọi phương pháp nhưng chưa có kết quả. Nhiều lúc, thấy chị chồng buồn tôi cũng tâm sự, an ủi. Chị ấy cũng thuộc mẫu con gái cởi mở, hiền lành nên hai chị em khá thân thiết.

 

Tôi cũng bảo chồng nói chuyện với anh chồng để anh ấy chia sẻ và thông cảm với chị nhiều hơn. Hôm đó, tôi quên ít tài liệu ở nhà. Tranh thủ buổi trưa, cơ quan cũng gần công ty nên tôi về nhà lấy. Về đến nơi, tôi thấy cừa nhà không khóa. Tôi nhớ hôm nay bố mẹ chồng và chị chồng về quê có việc.

Tưởng nhà có trộm, tôi vội vàng cầm chiếc chổi rón rén đi vào. Vừa tới phòng anh chị chồng, tôi nghe có tiếng rúc rích trong đó. Là giọng của anh trai chồng tôi "Nhớ em quá, nay không có ai ở nhà nên hai đứa mình tha hồ nhé. Nhớ sinh cho anh 1 thằng cu đấy chứ như con vợ anh chắc tịt đẻ rồi".

Tưởng nhà có trộm, ngó nhìn vào thì thấy anh chồng đang 'hì hục' với một người phụ nữ lạ - Ảnh 2
Vừa tới phòng anh chị chồng, tôi nghe có tiếng rúc rích trong đó - Ảnh minh họa: Internet

Há hốc mồm, tôi ngó nhìn vào thì thấy anh chồng đang ôm hôn một người phụ nữ lạ. Cô ta có vẻ khá trẻ và nóng bỏng. Tôi vội vàng vứt cây chổi rồi lao ra khỏi nhà. Tôi không biết anh chồng có phát hiện ra mình hay không nhưng kỳ thực tôi vẫn thấy sốc.

Đành rằng chị chồng chưa đẻ được nhưng dù sao họ cũng chưa ly hôn, anh ấy không nên dẫn bồ về nhà làm cái chuyện kia được. Ngẫm mà thương chị dâu quá. Tôi chẳng dám nói với ai chuyện này vì vẫn sợ. Giờ tôi nên làm gì bây giờ...

Gái 1 đời chồng sống ch.ết đòi lấy trai tân bằng được và cái kết sau đó khiến ai cũng ngỡ ngàng

Gái 1 đời chồng sống ch.ết đòi lấy trai tân bằng được và cái kết sau đó khiến ai cũng ngỡ ngàng

Khi biết không thể ngăn cản được con, mẹ anh chấp nhận, cắn răng chịu đựng. Mẹ không cho anh chị sống chung nhưng có những ngày giỗ chạp, cả nhà vẫn về.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 4 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau