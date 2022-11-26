Đi làm về nghe tiếng động bên trong phòng ngủ, tôi chạy vào thì sững sờ nhìn thấy anh tòn ten với bạn thân

Mới đầu nhà anh ở ngoài ngoại thành, nhưng để thuận tiện đi lại, sinh con nên bán hết rồi mua một căn hộ chung cư trong nội thành để ở.

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 5 năm cũng đã có 2 cô công chúa xinh xắn. Người ta nói số tôi chỉ sinh con một bề, tôi thừa hiểu chồng buồn đến độ nào. Nhiều khi mẹ chồng cứ nói bóng gió khiến tôi rất áp lực. Nhưng con cái là lộc trời làm sao mình căn ke được. Tôi chỉ biết im lặng sống cho qua ngày vì tôi vẫn còn rất yêu chồng và chồng cũng khá chiều chuộng tôi.

Tôi làm trong công ty truyền thông nên thu nhập ổn, chồng là kỹ sư xây dựng, bố mẹ chồng cũng có lương nên kinh tế không phải lo nghĩ gì. Cũng may chồng thương tôi, anh luôn bênh vực tôi mỗi khi mẹ chồng nói ra vào chuyện con cái anh lại đứng ra che chắn, cũng vì thế tôi mới yên thân mà ở được mấy năm nay.

Nhưng độ gần 1 năm trở lại, tôi biết anh cũng bắt đầu sốt ruột chuyện con trai vì anh là con một, tình hình vợ chồng cũng hơi căng thẳng. Tôi đã tính đến chuyện nhờ y học can thiệp nhưng chính anh bảo cứ từ từ. Công việc của tôi lại bận rộn thường xuyên. Nhiều khi mệt mỏi về nhà, tôi và chồng còn chẳng cả muốn gần gũi.

Một lần cách đây mấy ngày, tôi trở về nhà sau chuyến công tác 1 tuần. Nhớ chồng, thương con nên vừa kết thúc xong công việc tôi vội về nhà ngay. Mở cửa vào nhà thì thấy mẹ chồng đang ngồi dưới bếp, tôi vừa chào thì bà hốt hoảng bật dậy hỏi sao về giờ này.

Tôi nói mệt muốn đi nghỉ thì mẹ chồng vội vã kéo lại bảo ra ngoài mua hộ bà mấy thứ. Đang định đi thì chợt tôi nghe bên trong phòng ngủ của mình có tiếng động. Tôi chạy vào, vừa xoay nắm đấm cửa, tôi sững sờ thấy chồng mình cùng nhỏ bạn thân đứng cạnh nhau, chăn ga xộc xệch, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Tôi nhìn chồng, anh lặng im không nói một câu nào, tim tôi vỡ ra trăm mảnh - Ảnh minh họa: Internet

Hôm đó tôi làm ầm ĩ lên, cuối cùng mẹ chồng cũng “chơi bài ngửa”, bà nói tôi không biết đẻ con trai thì có tư cách gì mà nói. Tôi nhìn chồng, anh lặng im không nói một câu nào, tim tôi vỡ ra trăm mảnh. Còn nhỏ bạn thân của tôi, nó hay đến nhà tôi chơi, chưa chồng nên cứ phơi phới. Nó vẫn nói ao ước có một người chồng như chồng tôi, mẹ chồng tôi cũng tỏ ra rất quý nó, thỉnh thoảng bà còn gọi là con gái. Hóa ra...

Tôi quyết định làm đơn ly hôn, dù trong lòng đau đớn vô cùng. Bởi ngày trước chồng thương tôi, ít ra tôi còn có anh làm điểm tựa, bây giờ thì hết rồi. Thật sự cũng chẳng còn gì để níu kéo nữa... hóa ra mọi chuyện đều là tôi bị lừa...