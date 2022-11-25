Hiến 1 bên thận cứu chồng vào 3 năm trước, 3 năm sau anh đuổi tôi ra khỏi nhà vì lý do này?

Tâm sự 25/11/2022 09:23

Từ ngày được vợ hiến 1 bên thận, chồng tôi như được tái sinh. Sức khỏe của anh hồi phục hoàn toàn, tinh thần của tôi cũng thoải mái. Hạnh phúc vợ chồng càng được nhân lên khi hơn 1 năm sau đó tôi có bầu.

Mới cưới 2 năm, vợ chồng còn chưa dám có con cái vì muốn tập trung lo kinh tế gia đình thì một ngày chồng phát hiện bị suy thận. Khỏi phải nói tin đó bất ngờ với gia đình tôi như nào. Anh lập tức phải vào viện chạy thận rất tốn kém. Ban đầu bố mẹ chồng có hỗ trợ cho 2 đứa 1 ít, nhưng về sau họ cũng khó khăn nên tôi phải tự xoay sở. Bao tiền tiết kiệm 2 năm qua tôi dành hết cho những lần điều trị của anh.

Chạy thận được nửa năm, sức khỏe chồng tôi yếu đi. Bác sĩ cũng tư vấn, để cứu anh chỉ còn cách ghép thận. Tôi cũng nói điều này với cả nhà nhưng dưới anh còn 2 em trai cũng im bặt, không ai có ý muốn hiến thận. Vì thế tôi quyết vào viện khám sàng lọc và may mắn tương thích với thận của chồng nên quyết định hiến 1 bên để cứu anh.

Hiến 1 bên thận cứu chồng vào 3 năm trước, 3 năm sau anh đuổi tôi ra khỏi nhà vì lý do này? - Ảnh 1
Chạy thận được nửa năm, sức khỏe chồng tôi yếu đi - Ảnh minh họa: Internet

Từ ngày được vợ hiến 1 bên thận, chồng tôi như được tái sinh. Sức khỏe của anh hồi phục hoàn toàn, tinh thần của tôi cũng thoải mái. Hạnh phúc vợ chồng càng được nhân lên khi hơn 1 năm sau đó tôi có bầu.

Cứ tưởng hạnh phúc là vĩnh viễn thì khi mang bầu được 6 tháng, 1 tối trời mưa đi làm ca về muộn, tôi bị va chạm với xe máy đi ngược chiều. Cú va chạm khiến tôi bị sảy thai. Do nhau thai ăn sâu vào tử cung nên khi sảy thai, tôi bị chảy rất nhiều máu. Mặc dù các bác sĩ đã thử các phương pháp nội khoa như tiêm, đặt thuốc, khâu cầm máu không đỡ nên buộc phải mổ bỏ toàn bộ tử cung. Sau khi cắt tử cung, điều này có nghĩa cả đời tôi không thể mang thai được.

Cũng kể từ khi biết tôi không thể làm mẹ, hơn 1 năm qua thái độ của chồng và cả nhà anh thay đổi hẳn. Mẹ chồng từ bóng gió đến nói thẳng mặt lúc nào cũng chê tôi cau điếc, vô phúc mới có loại con dâu như tôi.

Thậm chí con trai bà trước bị bệnh thận như vậy cũng đổ cho tôi khắc với anh. Anh dần dần cũng hắt hủi vợ, lén ngoại tình bên ngoài và có con riêng bên ngoài.

Hiến 1 bên thận cứu chồng vào 3 năm trước, 3 năm sau anh đuổi tôi ra khỏi nhà vì lý do này? - Ảnh 2
Chồng đã cạn tình cạn nghĩa vậy thì tôi cũng chẳng níu kéo - Ảnh minh họa: Internet

Khi có con trai riêng, anh về đuổi vợ ra khỏi nhà và bắt ký đơn ly hôn: “Cô không biết đẻ thì ký đơn ly hôn để tôi còn đưa người đàn bà khác đã sinh con cho tôi về đây cho cô ấy 1 danh phận”.

Chồng đã cạn tình cạn nghĩa vậy thì tôi cũng chẳng níu kéo. Tôi xách va li khỏi nhà tay trắng và cả phần cơ thể thiếu khuyết mà thấy quá cay đắng khi đã ngốc nghếch hy sinh nhiều đến vậy cho 1 kẻ không xứng đáng. Nhưng tất cả đã quá muộn…

Nhờ mẹ chồng trông con hộ, mở camera lên xem thì tôi ngẩn người khi nhìn cảnh này

Nhờ mẹ chồng trông con hộ, mở camera lên xem thì tôi ngẩn người khi nhìn cảnh này

Sau ly hôn, tôi lên thành phố kiếm việc làm nhưng vì lạ nước lạ cái, cuộc sống ở đây chưa ổn định nên tôi không thể mang theo con gái đi chịu khổ được.

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