Lắp camera theo dõi người giúp việc, tôi bất ngờ phát hiện một sự thật kinh hãi khác, danh tính người này khiến tôi 'hóa đá'

Tâm sự 17/01/2023 03:32

Tôi đờ đẫn không thể tin nổi vào bí mật khủng khiếp mình vừa khám phá được.

Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm nay, con trai đầu lòng lên 4 tháng tuổi. Tôi vừa thuê bác giúp việc để một thời gian ngắn nữa đi làm lại thì có người trông con.

Bác giúp việc tôi thuê qua trung tâm môi giới nên chưa yên tâm về phẩm chất đạo đức của bác ấy. Do đó tôi đã lén lắp camera trong nhà, phòng nào cũng lắp để quan sát được kỹ lưỡng. Hiện tại tôi vẫn ở nhà với con, phải kiểm tra xem bác ấy có đạt yêu cầu không, ít nữa mới yên tâm giao con cho bác ấy trông được. Qua kiểm tra ban đầu tôi thấy bác giúp việc khá thật thà và chăm chỉ, trước mặt tôi và sau lưng đều biểu hiện giống nhau, không hề có sự dối trá hay đối phó. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định kiểm tra thêm chứ chưa vội lơ là.

Cuối tuần trước cô bạn thân tên Oanh của tôi tới nhà chơi rồi ở lại ăn cơm. Chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng Oanh vẫn độc thân chưa kết hôn. Hai đứa chơi với nhau từ hồi cấp 2, gắn bó thân thiết suốt bao nhiêu năm, tình cảm sâu đậm thậm chí còn hơn cả anh em ruột thịt. Đến mức hỏi tôi rằng tôi tin tưởng ai hơn giữa chồng và Oanh thì sẽ không ngần ngại chọn Oanh.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như tối ấy tôi không mở xem bản lưu của camera, vì ban ngày tôi và Oanh có đi chợ mấy tiếng, để em bé ở nhà với bác giúp việc. Bác ấy thì không có dấu hiệu gì đáng ngại, bác chăm em bé nhà tôi rất tốt nhưng tôi lại phải chết lặng khi nhìn thấy một cảnh tượng khác.

Lúc ấy là buổi trưa, sau khi ăn uống xong tôi đưa con vào phòng ru con ngủ. Bác giúp việc cũng đi nghỉ trưa ở phòng phòng riêng, tôi bảo Oanh mệt thì vào phòng ngủ dành cho khách mà nghỉ. Chồng tôi về quê từ sáng, vắng nhà cả ngày.

Lắp camera theo dõi người giúp việc, tôi bất ngờ phát hiện một sự thật kinh hãi khác, danh tính người này khiến tôi 'hóa đá' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà Oanh không hề vào phòng ngủ dành cho khách, nó nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc của chồng tôi. Oanh đứng trước tủ quần áo của anh, tần ngần một lát rồi mở ra xem. Nó mân mê từng chiếc cà vạt, từng cái quần cái áo của chồng tôi, rồi Oanh lấy ra một chiếc áo sơ mi của anh đưa lên mặt hít hà, âu yếm và rồi bật khóc nức nở.

Tới lúc ấy tôi mới bàng hoàng biết cô bạn thân đã yêu thầm chồng mình từ lúc nào. Là từ khi tôi dẫn anh đến giới thiệu với Oanh hay là từ bao giờ? Liệu rằng chuyện Oanh kết hôn muộn có liên quan gì đến mối tình đơn phương ấy hay không?

Tôi đờ đẫn không thể tin nổi vào bí mật khủng khiếp mình vừa khám phá được. Bình thường nó luôn cư xử rất đúng mực với chồng tôi, hai người cũng không hề có liên hệ gì thân thiết. Chồng tôi tỏ ra khá thờ ơ, lạnh nhạt với Oanh. Tôi có thể kết luận tình cảm này Oanh luôn chôn chặt trong lòng, chưa bao giờ biểu lộ ra. Đó cũng là lý do dẫn đến hành động lén lút hôm đó mà camera nhà tôi ghi lại được. Nếu thật sự giữa hai người có liên lạc thì việc gì cho Oanh phải đè nén tình cảm tới mức đau đớn như thế?

Nó chôn chặt khối tình si ấy vào tận đáy lòng, chưa bao giờ biểu lộ bất cứ điều gì khiến chúng tôi phải phiền lòng, chứ đừng nói là lao vào tranh cướp chồng của bạn thân. Chắc hẳn Oanh đã phải rất đau khổ và buồn bã.

Tôi vừa thương Oanh lại thấy rối bời lo lắng cho hạnh phúc gia đình mình, không biết phải làm thế nào. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên? Tôi có nên tuyệt giao với Oanh để đảm bảo nó và chồng mình không còn cơ hội tiếp xúc? Hay cứ vờ như không biết, đợi thời gian trôi đi cho Oanh quên được thứ tình cảm này, tình bạn của tôi và nó vẫn được giữ gìn?

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