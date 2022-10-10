Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu với đứa trẻ hàng xóm, tôi xách túi "bỏ của chạy lấy người"

Tâm sự 10/10/2022 10:45

Tôi chết sững khi nghe lời thằng bé nói. Dù nó chỉ là con nít nhưng chẳng phải con nít luôn nói thật sao?

Sau hơn một năm yêu nhau, tôi về ra mắt nhà bạn trai. Trước đó, dù đã có cảm tình với Vương nhưng tôi vẫn muốn tìm hiểu lâu dài để nếu có thể thì sẽ tiến tới hôn nhau sau này. Nhưng Vương có vẻ nôn nóng muốn cưới tôi, thấy vậy tôi cũng không đắn đo nhiều nữa, tôi đồng ý về nhà người yêu chơi.

Lần đầu ra mắt nhà bạn trai, tôi chuẩn bị quà theo lời khuyên của người yêu. Bố mẹ của Vương vui vẻ đón chào tôi. Tôi cảm thấy gia đình của người yêu rất ấm áp. Sau khi ăn uống cùng mọi người thì tôi ra sau vườn để nhận điện thoại của sếp. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy cháu trai của Vương. Vương có anh trai, đứa trẻ này là con của người anh đó.

Tôi cũng khá quý con nít nên bắt chuyện với thằng bé vài câu, hai cô cháu cứ nói qua nói lại một hồi. Sau đó tôi nghe thằng bé hỏi:

“Cô ơi cháu thích xe hơi đồ chơi lắm, cô mua cho cháu được không?”.

“Ừ được chứ, bao giờ tới sinh nhật của cháu, cô sẽ mua tặng cháu nhé”.

“Cô hứa nhé, cô phải mua chiếc này nè, cháu chỉ thiếu chiếc này thôi”.

 

Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, vừa nghe cháu của anh vô tư nói một câu với đứa trẻ hàng xóm, tôi xách túi 'bỏ của chạy lấy người' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thằng bé chìa ra cho tôi xem một tập giới thiệu những chiếc xe đồ chơi. Tôi thầm nghĩ có vẻ thằng bé được gia đình người yêu chiều chuộng lắm. Vì cả một bộ sưu tập thì thằng bé đã có gần hết rồi. Tôi nghĩ dù sao cũng là vài món đồ chơi tôi có thể mua, mua đồ cho người thân của chồng tương lai thì cũng chẳng sao.

Sau đó tôi thấy cháu của người yêu chạy đi chơi cùng cậu bé hàng xóm. Tôi cũng chẳng để ý nữa, đi dạo một vòng xem khu vườn của nhà người yêu. Đến lúc trở vào nhà, tôi thấy hai đứa trẻ vẫn đang chơi xe đồ chơi với nhau. Tôi định đến bảo thằng bé vào nhà thì nghe nó nói với cậu bạn hàng xóm:

“Tuần sau mình sẽ có cái xe mới cho cậu xem. Lúc đó mình sẽ cho cậu chơi cùng”.

“Lần này ai mua cho cậu thế?”.

“Thì vẫn là người yêu của chú mình đó. Cứ vài tuần là chú lại dẫn một cô người yêu về, mình lại được họ mua cho một cái xe đẹp”.

"Sao chú ấy lại có nhiều bạn gái thế?".

"Bà nội mình nói chú có nhiều bạn gái là để dễ chọn vợ đó".

Tôi chết sững khi nghe lời thằng bé nói. Dù nó chỉ là con nít nhưng chẳng phải con nít luôn nói thật sao? Nếu thế thì Vương thường xuyên dẫn bạn gái về nhà trong khi quen tôi? Vậy tôi là gì với anh, và trong mắt bố mẹ anh chuyện này cũng bình thường sao? Họ nghĩ gì khi để con trai mình làm như thế? Hay là họ chấp nhận chuyện đó như việc chọn lựa con dâu?

Tôi vội vàng rời khỏi nhà người yêu. Tôi cảm thấy như mình đang chạy trốn khỏi người yêu phản bội và gia đình người yêu kì lạ đến mức khó hiểu kia. Thật may vì tôi chưa kết hôn, vì biết đâu được sau đó tôi sẽ phải đối diện với cảnh chồng có nhiều nhân tình mà chẳng biết làm sao, còn gia đình chồng thì vẫn làm ngơ như thế này!

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Từ khóa:   tâm sự chuyện hôn nhân chuyện eva

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