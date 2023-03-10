Lần đầu ân ái với 'máy bay bà già', sáng dậy trai trẻ phải 'bỏ của chạy lấy người' khi thấy thứ này trước mắt

Tâm sự 10/03/2023 05:15

Có lẽ sau cuộc “vào nghề” đầy kinh hãi này, chắc chắn chẳng bao giờ cậu muốn quay lại để được “nhàn nhã” cái thân như người đàn ông kia đã nói nữa.

Hoàng vốn xuất thân nông thôn nhưng lại không có tính chịu thương chịu khó như những anh chàng sinh ra từ làng khác. Học đại học năm thứ 2, cậu đã nhiễm thói ăn chơi đua đòi nơi phố thị. Vốn ham chơi nhác làm nên Hoàng lúc nào cũng trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Cứ đầu tháng được xả láng vài bữa thì giữa tháng đã cạn sạch tiền. Vay mãi rồi bạn bè cũng ngao ngán không muốn cho vay nữa. Hoàng chán nản bỏ bê học hành rồi xin đi làm phục vụ quán cà phê. 

Vừa vào làm ngày đầu, Hoàng đã được ông chủ để ý. Sau một tuần làm việc nhận ra bản chất của Hoàng, anh ta mới bắt đầu ngỏ ý muốn Hoàng làm trai bao cho một bà sồn sồn lắm tiền nhiều của nhưng đã ly dị chồng. Để "được giá", anh ta khuyên Hoàng trước hết nên đi tút lại thân hình cho hấp dẫn. Gương mặt thì điển trai sẵn, chỉ có cơ thể hơi ốm do ăn uống không được đầy đủ lại lười lao động. Anh ta trả trước cho Hoàng một khoản kha khá để anh tập gym và ăn uống cho đủ chất để có một thân hình khỏe khoắn hơn.

Sau một tháng được tập luyện và ăn uống thoải mái, Hoàng đẹp ra hẳn. Hoàng đến gặp người đàn ông kia để nhận “công việc”. Anh ta cho Hoàng số điện thoại của một người đàn bà rồi dặn là tối nay sẽ có người gọi và hẹn gặp Hoàng.

Hoàng hí hửng chuẩn bị cho buổi hẹn, ăn mặc bóng loáng và xịt nước hoa thơm phúc. Đúng 8 giờ tối thì có một người phụ nữ gọi cho cậu. Hỏi là Hoàng đứng ở đâu để bà ta đến đón.

Đúng 10 phút sau khi nói địa chỉ, một chiếc ô tô đã đổ trước mặt Hoàng. Người đàn bà khoảng 50 tuổi ăn mặc diêm dúa trông có vẻ rất giàu có mỉm cười nhìn Hoàng "Hoàng phải không? Thúy đây. Lên xe đi". Hoàng hơi sững người nhưng cũng kịp nhớ đến những “công việc” của mình nên vội vàng lên xe.

Lần đầu ân ái với 'máy bay bà già', sáng dậy trai trẻ phải 'bỏ của chạy lấy người' khi thấy thứ này trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà chẳng chút e ngại nhìn Hòang từ đầu đến chân "Được đấy! Hoàng bao nhiêu tuổi?" "em 20 ạ". Hoàng hơi ngập ngừng. Người đàn bà có vẻ từng trải "không cần phải xưng em với Thúy. Cứ xưng anh em cho ngọt ngào. Tuổi trẻ thế này chắc sung sức lắm". Câu nói của người phụ nữ luống tuổi làm Hoàng thoáng chút bối rối. Nhưng nghĩ đến số lợi nhuận hời thu được như lời người đàn ông kia nói, Hoàng cố giữ tự tin và tỏ ra tình tứ ngay lập tức "Hoàng biết rồi. Thúy muốn đi đâu?". "Thúy chở Hoàng đến bar. Chắc không ngại chứ hả?". "Tưởng gì, Hoàng đến đó suốt", Hoàng nói khả thoải mái. "Vậy thì tốt rồi". Người đàn bà cười có vẻ bí hiểm rồi vùng tay ôm cổ Hoàng hôn vào má cậu chàng.

Hoàng nói thật, anh ta cũng từng đi bar rất nhiều lần. Nhưng lần này thì khác, người phụ nữ dẫn anh đi đến một nơi rất sôi động. Bà ta giới thiệu Hoàng với rất nhiều người bạn. Toàn là những người phụ nữ kiểu tuổi như bà, mặt trát đầy son phấn nhưng không thể che nổi nét già nua trên gương mặt. Họ uống bia rồi ăn nói lả lướt, tay chân đụng chạm vào những người khác giới một cách thản nhiên khiến Hoàng hơi rờn rợn.

Tối hôm đó, Hoàng uống cũng kha khá. Người phụ nữ tên Thúy đề nghị chở Hoàng đến khách sạn. Đương nhiên chuyện này ắt phải xảy ra như trong dự kiến. Hoàng đồng ý không một chút do dự.

Vừa mở cửa phòng khách sạn, Hoàng hoảng hồn khi người phụ nữ ôm chầm lấy cậu. Hoàng chưa kịp trở tay thì bà ta đã đẩy Hoàng xuống giường rồi chồm lên người cậu, lột sạch quần áo Hoàng trong chớp mắt. Chẳng ngại ngần, bà ta cũng tự lột quần áo mình trước mặt anh để lộ thân hình xập xệ ngấn mỡ. Cái tuổi hồi xuân lại lâu không được thỏa mãn, gặp trai trai trẻ tuổi đôi mươi khiến bà ta như con hổ đói chẳng kịp để Hoàng phục vụ.

Sau 4 hiệp, Hoàng mệt rã rời còn bà ta thì trông có vẻ đang còn sung sức lắm. Chân tay mỏi rũ, Hoàng đang định đứng dậy mặc đồ thì thấy bà ta đang gọi điện cho ai đó. Một lúc sau đã thấy 2 người bạn của bà ta gõ cửa. Chẳng chút ái ngại, người phụ nữ nói chuyện một cách suồng sã "được lắm! Cậu chàng này có vẻ sung sức lắm đấy. Giờ đến phần các bà. Lo mà hưởng thụ đi nhé". Câu nói của người đàn bà khiến Hoàng bừng tỉnh hẳn. Cậu hớt hải vớ chiếc quần mặc tạm rồi phi ngay ra cửa rồi chạy mất hút.

Em chồng ly dị quay trở về nhà mẹ đẻ sống, chồng không những chiều chuộng còn làm điều này khiến tôi bầu bì phải chịu khổ

Em chồng ly dị quay trở về nhà mẹ đẻ sống, chồng không những chiều chuộng còn làm điều này khiến tôi bầu bì phải chịu khổ

Tôi bấm bụng sống chung cảnh với em chồng mặc dù không vui vẻ mấy. Tôi lấy cớ về nhà mẹ đẻ nhiều hơn để đỡ chướng mắt.

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