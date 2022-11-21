Không cam tâm ở với chồng già, tôi lên kế hoạch 'lừa tiền' để cưới trai trẻ, đêm tân hôn tôi đã phải trả cái giá rất đắt, đầy đau đớn và tuyệt vọng

Tâm sự 21/11/2022 07:25

Đêm tân hôn vẫn là khoảnh khắc tôi rất mong chờ, nhưng mọi thứ lại không như tôi tưởng tượng. Cánh cửa phòng tân hôn đóng lại, Khoa bật tivi mở những đoạn phim....

Chồng cũ của tôi là một người đàn ông già hơn tôi tới 25 tuổi. Tôi lấy ông ta ở cái tuổi 23, giữa lúc thanh xuân tươi đẹp và rực rỡ nhất của người phụ nữ. Cũng do nhà tôi nghèo, đông anh chị em, tôi chẳng được học hành đến nơi đến chốn. Người quen đã mai mối cho tôi ông ta, hy vọng tôi được đổi đời và cả có tiền giúp đỡ gia đình.

Ngoài việc ông ta đã già, không còn tuổi trẻ sung sức thì chồng cũ đối xử với tôi rất tốt, yêu thương chiều chuộng, dịu dàng và chu đáo, thật sự chẳng có chỗ nào để chê. Thế nhưng những yêu thương chăm sóc của chồng cũ vẫn không khiến tôi thấy đủ. Tôi còn quá trẻ, tôi cần những say đắm nồng nàn, những ái ân si mê hơn thế. Chồng cũ càng chiều chuộng và nhường nhịn thì tôi càng thấy chán ngán.

Không cam tâm ở với chồng già, tôi lên kế hoạch 'lừa tiền' để cưới trai trẻ, đêm tân hôn tôi đã phải trả cái giá rất đắt, đầy đau đớn và tuyệt vọng - Ảnh 1

Sau hai năm kết hôn, chồng cũ ngày càng sốt sắng giục tôi sinh con. Không xác định sẽ chung sống cả đời với người đàn ông già ấy nên tôi không muốn sinh con để bị ràng buộc. Chính vì thế tôi âm thầm lên kế hoạch gom tiền rồi ly hôn, bắt đầu cuộc sống mới đầy vui vẻ và tuyệt vời, bù lại cho khoảng thời gian chung sống bên cạnh người đàn ông nhăn nheo già cả đó.

Cuối cùng khi gom góp được 3 tỷ tiền mặt và tỉ tê chồng cũ sang tên cho 1 mảnh đất, tôi dựng chuyện ông ta ngoại tình sau đó một mực đòi ly hôn. Tôi trở thành một người phụ nữ độc thân, xinh đẹp và giàu có. Bỏ ra chút vốn mở cửa hàng thời trang tập tành kinh doanh, còn lại tôi dành phần lớn thời gian để yêu đương với trai trẻ cho bõ những ngày làm vợ lão chồng già.

Không cam tâm ở với chồng già, tôi lên kế hoạch 'lừa tiền' để cưới trai trẻ, đêm tân hôn tôi đã phải trả cái giá rất đắt, đầy đau đớn và tuyệt vọng - Ảnh 2

Sau hơn 1 năm ly hôn, tôi quyết định tái hôn với Khoa. Anh hơn tôi 2 tuổi, có vẻ ngoài phong độ, bảnh bao và rất cưng chiều tôi. Tôi bỏ tiền xây một căn nhà trên mảnh đất lấy được của chồng cũ để làm tổ ấm cho hai vợ chồng. Vì yêu Khoa nên tôi để anh cùng đứng tên luôn, với mong ước sẽ cùng anh tạo dựng nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. 

Dù trước đó tôi và Khoa đã có quan hệ nhưng đêm tân hôn vẫn là khoảnh khắc tôi rất mong chờ. Nhưng mọi thứ lại không như tôi tưởng tượng. Cánh cửa phòng tân hôn đóng lại, Khoa bật tivi mở những đoạn phim người lớn cho tôi xem và bắt phải làm theo các nhân vật nữ trong đó. Tôi không chấp nhận vì thấy làm vậy chẳng khác gì mấy hạng gái rẻ tiền.

Không cam tâm ở với chồng già, tôi lên kế hoạch 'lừa tiền' để cưới trai trẻ, đêm tân hôn tôi đã phải trả cái giá rất đắt, đầy đau đớn và tuyệt vọng - Ảnh 3

Tôi kiên quyết không chịu, tưởng Khoa sẽ xuống nước năn nỉ hoặc chiều theo ý vợ. Nhưng không, anh ta trợn mắt long sòng sọc, túm lấy tóc tôi giật mạnh, rồi cứ thế giáng cho tôi hai cái tát mạnh, bắt tôi phải nghe theo ý anh ta bằng được. Tôi choáng váng sợ hãi vì đau và cả vì sốc trước hành động không thể tin nổi của chồng. 

Đêm tân hôn đầy nhục nhã ê chề, tôi phải phục vụ chồng như một ả gái làm tiền, chẳng những thế còn bị anh ta đánh. Nếu không nghe theo, anh ta sẽ đánh mạnh hơn.

Mãi gần sáng Khoa mới buông tha cho tôi. Sáng ra tôi đòi ly hôn thì bị anh ta đánh thêm một trận nữa, dọa dẫm sẽ không thể cho tôi yên nếu dám bỏ anh ta. Tôi đau đớn quá, liệu đây có phải là cái giá tôi phải trả khi đã lừa chồng cũ hay không?

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Tôi choáng váng khi thấy thứ nằm trong gầm giường. Sau đó mẹ chồng cô khóc lóc cầu xin đừng ly hôn với con trai bà, bà cũng thành thật nói hết mọi chuyện cho tôi biết.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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