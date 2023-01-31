Khách đến nhà, cô con dâu tình cờ phát hiện được bí mật động trời của mẹ chồng nhưng thái độ của bà mới làm cô phát hoảng

Tâm sự 31/01/2023 21:51

Từ có ác cảm, mẹ chồng chuyển sang thái độ cầu xin, nịnh bợ tôi để không nói bí mật này cho ai biết.

Tôi đã kết hôn được 5 năm, chúng tôi đến với nhau xuất phát từ tình yêu, có cưới xin đàng hoàng. Người thân, bạn bè ai cũng ủng hộ cho cả hai chúng tôi. Sống ở nhà chồng, biết là sẽ vất vả nên tôi đã chuẩn bị tâm lý và thái độ cầu thị để mong có được cuộc sống yên ổn. Hàng ngày tôi phải làm tất cả mọi thứ việc nhà như nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa. Thế nhưng, chưa thấy mẹ chồng hài lòng, khen ngợi con dâu lấy một câu. Trái lại, bà rất hay soi mói, chê trách tôi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, vô lý.

Mấy năm làm dâu tôi không còn nhớ bao nhiêu lần tức tưởi, bật khóc vì bị mẹ chồng chèn ép, mắng mỏ vô lý. Chê tôi đã đành, mẹ chồng biết thừa bố mẹ đẻ tôi có học thức, sống uy tín với những người xung quanh, vậy mà bà nỡ chê bai, nói xấu thông gia không chút ngượng mồm. Trong khi đó, nhà chồng tôi cũng không có gì là quá nổi bật cả, cũng thuộc gia đình bình dân trong khu xóm thôi.

Điều tôi buồn nất là hơi chút là mẹ chồng tôi mỉa mai bố mẹ đẻ tôi không biết dạy con, không vừa lòng là đòi trả tôi về nhà bố mẹ đẻ, dọa đuổi con dâu ra đường. Trong nhà chồng, tôi như là người làm, suốt ngày bị mẹ chồng sai vặt chóng mặt, vừa xong việc này là bà đã nghĩ ngay ra việc khác để bắt tôi làm. Hàng ngày đi làm kiếm tiền về cho gia đình, mà luôn nhận được thái độ khó chịu của mẹ chồng mỗi khi đi làm về muộn.

 

Có lần, mẹ chồng bịa chuyện bị mất tiền, mất vàng để bóng gió chửi mắng con dâu: "Cái nhà này xưa nay tiền có rơi ra đất cũng không mất lấy một đồng, chả hiểu sao dạo này thất lạc đồ đạc, mất tiền bạc liên tục. Con dâu nhớ phải canh nhà cẩn thận nhé, giờ trộm cắp nhiều lắm đấy".

Mẹ chồng nói thế không khác gì bảo tôi là kẻ ăn cắp. Tôi chỉ biết nín nhịn chứ không thể cãi lại bà hay thanh minh điều gì cả. Tôi luôn tìm cách lấy lòng, chiều chuộng bà để mong yên ổn, nhưng mọi thứ đều bất lực. Mẹ chồng đã có ác cảm với tôi từ trước nên tôi khó mà thay đổi được bà. Cho đến một ngày, tôi bỗng dưng được mẹ chồng yêu mến, chiều chuộng khi biết được bí mật của bà.

Khách đến nhà, cô con dâu tình cờ phát hiện được bí mật động trời của mẹ chồng nhưng thái độ của bà mới làm cô phát hoảng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi tình cờ phát hiện ra bí mật của mẹ chồng, thì ra cô út em chồng không phải là con của bố chồng tôi. Hồi đó bố chồng tôi thường xuyên đi xa, thỉnh thoảng mới về nhà, mẹ chồng tôi đã lén lút với người đàn ông khác. Cô út chính là con riêng của bà mà bố chồng không hề biết. Chính tai tôi vô tình nghe được chuyện này khi có người khách lạ đến chơi nhà, đó chính là nhân tình hồi trước của mẹ chồng tôi.

Mẹ chồng tôi không muốn ai biết thêm nên từ hôm đó chuyển sang thái độ cầu xin, nịnh bợ tôi để không nói ra cho ai biết. Hàng ngày, bà quan tâm, chu đáo với con dâu, khác hẳn với ngày xưa. Tôi cũng vui lắm vì được mẹ chồng yêu mến, chiều chuộng nhưng điều này bắt đầu làm tôi khó chịu, không thoải mái. Tôi bắt đầu lảng tránh sự chăm sóc của bà vì thấy là giả tạo, thấy khổ sở và lo sợ vì bà làm gì cho tôi cũng phải kèm điều kiện "đừng nói cho ai biết nhé".

Tôi cũng thấy thương bố chồng tôi, ông là người hiền lành, yêu thương vợ con hết lòng, vậy mà mẹ chồng nỡ phản bội, còn bắt ông phải nuôi con người khác bao nhiêu năm nay. Tôi rất day dứt về chuyện này, tôi có nên nói ra điều bí mật của mẹ chồng cho chồng hay bố chồng được biết không?

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