Bạn trai dẫn về nhà gặp bố mẹ bàn tính chuyện hôn sự, vừa bước vào, tôi kinh hãi, chân như khuỵu xuống khi nhìn thấy ảnh chân dung vợ quá cố của anh

Tôi tìm hiểu kĩ thì biết anh góa vợ. Vợ anh qua đời vì ung thư cách đây ba năm. Với tôi điều đó không quan trọng, miễn là anh với tôi thế nào, trước đó mọi việc đều là quá khứ.

Ai cũng nhận xét tôi là người sống kín đáo và hiền hậu. Ngay từ nhỏ, bố mẹ đã luôn dặn dò tôi phải cư xử chan hòa và biết yêu thương người xung quanh. Vì lẽ này mà tôi có rất nhiều bạn bè thân thiết, quý mến. Học xong ra trường, tôi chỉ mong có được công việc ổn định, lấy tấm chồng phù hợp chứ chẳng ước cao xa. Tiêu chí chọn bạn đời của tôi cũng khác biệt, tôi chẳng nhất thiết phải chọn trai tân, không loại trừ đàn ông đã ly hôn hoặc đàn ông góa vợ, miễn là yêu thương nhau. Một người bạn thân của tôi tâm sự: "Mày quả là táo bạo và hiện đại". Tôi vào làm ở một công ty nước ngoài, tại đây tôi quen anh. Ngay lần đầu tiên gặp, ấn tượng của tôi về anh là một người đàn ông điềm tĩnh, ít nói nhưng lại khéo léo. Dường như anh cũng có cảm tình với tôi nên tận tình giúp đỡ lắm. Mọi việc làm của tôi anh đều hướng dẫn chu đáo khiến đồng nghiệp còn ngỡ ngàng. Trước đó, anh rất hiếm khi đối xử với ai như vậy.

Ảnh minh họa: Internet Quen nhau được một thời gian, tôi tìm hiểu kĩ hơn thì biết anh góa vợ. Vợ anh qua đời vì ung thư cách đây ba năm. Với tôi điều đó không quan trọng, miễn là anh với tôi thế nào, trước đó mọi việc đều là quá khứ. Rồi mặc những lời bàn tán xung quanh, tôi và anh nảy sinh tình cảm, gắn bó không rời. Tôi thực sự hạnh phúc khi ở bên anh, được anh chiều chuộng hết mức. Sáng ra anh đón tôi đi ăn, đưa đi làm, rồi trưa lại ngồi trò chuyện cùng, tối rảnh hẹn hò xem phim, tụ tập bạn bè. Hầu hết thời gian của tôi và anh đều dành cho nhau. Trước đây tôi cũng từng quen một vài người bạn trai, nhưng tôi chưa bao giờ có cảm giác an toàn, được bảo vệ như khi bên anh. Tôi thầm nghĩ sẽ cưới người đàn ông này làm chồng.

Sau khoảng 6 tháng yêu nhau, tôi muốn kết hôn vì coi như đã gặp được người trong mộng. Để gặp bố mẹ anh bàn tính chuyện hôn sự, chúng tôi về tận quê cách nơi làm việc vài trăm cây số. Nhưng lần đầu bước vào nhà, tôi kinh hãi, chân như khuỵu xuống khi nhìn thấy ảnh chân dung trên bàn thờ của vợ cũ anh. Cô ấy có diện mạo giống tôi khủng khiếp, khiến bản thân tôi còn bất ngờ tại sao trên đời này lại có người giống mình đến vậy. Ảnh minh họa: Internet Trong suốt bữa ăn, tôi trầm lắng hơn, chẳng muốn chia sẻ gì nhiều với bố mẹ anh. Lúc trở về nhà, tôi suy nghĩ rất nhiều, không biết tình cảm của anh dành cho tôi là thực hay tôi chỉ là cái bóng của người vợ cũ? Tại sao anh lại tốt với tôi đến như vậy? Bao nhiêu câu hỏi vẩn vơ trong đầu khiến tôi không tài nào ngủ được. Hôm sau, tôi quyết định nói chuyện với anh cho ra nhẽ. Anh cũng thú nhận rằng, tình cảm đối với tôi là thật nhưng trước đó, cũng vì tôi có nét giống vợ cũ nên anh tìm cơ hội tiếp cận. Tôi thất vọng tràn trề, hóa ra tất cả là như vậy. Trong lòng tôi bỗng thấy mình không thể chấp nhận thứ tình cảm đó, chẳng lẽ cả đời này tôi là người thay thế cho người khác về mặt cảm xúc hay sao? Tôi nói lời chia tay anh mà lòng đau như cắt, tôi làm vậy có đúng không?

Đến nhà bạn trai, thấy có căn phòng tối tăm kỳ lạ, tôi vén màn bước vào thì chết khiếp thấy bóng dáng một người phụ nữ Thấy một căn phòng tối tăm, không có cửa mà chỉ che bằng một tấm rèm mỏng. Tò mò nên tôi nhìn vào bên trong xem thử và bàng hoàng với cảnh tượng trong ánh đèn lờ mờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ban-trai-dan-ve-nha-gap-bo-me-ban-tinh-chuyen-hon-su-vua-buoc-vao-toi-kinh-hai-chan-nhu-khuyu-xuong-khi-nhin-thay-anh-chan-dung-vo-qua-co-cua-anh-551040.html