Kết hôn 3 năm và màn kịch 'vợ chồng hạnh phúc': Tôi chết lặng khi biết lý do thật sự chồng luôn tỏ ra chiều chuộng mình

Tâm sự 30/03/2026 08:17

Hôn lễ của chúng tôi được cử hành sau đó một tháng. Dù gấp gáp nhưng tôi rất hạnh phúc vì nghĩ rằng đã tìm được tình yêu của đời mình. Đêm tân hôn tôi mặc nguyên bộ váy cưới trên người, ngồi ở mép giường hồi hộp chờ đợi đêm đầu tiên trong đời.

Chồng tôi là giám đốc sáng tạo của một công ty có tiếng trong nước, lương mỗi tháng lên đến chín con số. Gia đình chồng đều là người trí thức, bố mẹ chồng cũng yêu thương tôi hết mực.

Ngày chồng chở tôi đến tham gia buổi họp lớp, bạn bè nhìn thấy anh ấy chăm sóc tôi chu đáo thì vô cùng ngưỡng mộ. Ai cũng nói tôi có số hưởng, cưới được người chồng tốt, không những thành đạt mà còn biết chăm lo gia đình.

 

Tôi nghe vậy chỉ biết mỉm cười cho qua. Vì ngoài tôi ra thì không ai biết, suốt 3 năm kết hôn với nhau, anh chưa từng một lần chạm vào người vợ. 

Lần đầu tiên gặp anh là vào buổi xem mắt do gia đình sắp xếp, tôi chỉ định đến để làm yên lòng mẹ. Nhưng ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã biết là mình yêu anh rồi. Anh đẹp trai cao ráo, vẻ ngoài tri thức khiến cho những người đi ngang đều phải quay đầu lại nhìn. Khi đó tôi 27 còn anh 33, độ tuổi vừa đẹp để tiến đến hôn nhân. 

Hôn lễ của chúng tôi được cử hành sau đó một tháng. Dù gấp gáp nhưng tôi rất hạnh phúc vì nghĩ rằng đã tìm được tình yêu của đời mình. Đêm tân hôn tôi mặc nguyên bộ váy cưới trên người, ngồi ở mép giường hồi hộp chờ đợi đêm đầu tiên trong đời. Nhưng một tiếng rồi hai tiếng trôi qua vẫn không thấy anh vào phòng. Tôi mất kiên nhẫn xuống nhà tìm thì không thấy anh đâu. Đối diện tôi chỉ là bóng đêm lạnh lẽo. Trong ngôi nhà được treo đầy dây đỏ, giờ đây chỉ còn một mình tôi trong bộ váy cưới trắng muốt. 

Kết hôn 3 năm và màn kịch 'vợ chồng hạnh phúc': Tôi chết lặng khi biết lý do thật sự chồng luôn tỏ ra chiều chuộng mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi lo lắng gọi điện cho anh. Chuông điện thoại vang lên rất lâu anh mới bắt máy. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã chặn trước, nói rằng công ty có chuyện quan trọng phải giải quyết rồi cúp máy. 

Kể từ đó hai vợ chồng tôi cứ không mặn không nhạt sống chung dưới môt mái nhà. Ngoại trừ việc anh chưa bao giờ đụng vào người tôi ra thì anh đúng thật là một người chồng tốt. Mỗi tháng anh vẫn đều đặn chuyển tiền vào thẻ cho tôi. Lễ tết gì cũng mua cho tôi vài món quà đắt tiền, anh còn lo cho ba mẹ tôi không thiếu một thứ gì. 

Có rất nhiều đêm tôi thử thăm dò phản ứng của anh, ăn mặc quyến rũ nằm bên cạnh nhưng anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Tôi cứ nghĩ là anh có vấn đề khó nói nên vẫn chưa dám hỏi. Cho đến một ngày tôi về nhà sớm sau chuyến công tác, bắt gặp anh đang cùng một người đàn ông khác ôm nhau trên chính giường ngủ của vợ chồng tôi.  

Giây phút chứng kiến chồng ngoại tình, tôi như chết lặng. Dù đã bịt chặt miệng nhưng tôi vẫn không thể che giấu được tiếng mình nức nở, khiến cho hai người đàn ông khỏa thân trong phòng nghe thấy. 

Đêm đó anh nói xin lỗi tôi rất nhiều, cũng mong tôi thông cảm và giả vờ như chưa từng nhìn thấy gì. Tôi thì chỉ hờ hững nhìn người chồng từng được cho là hoàn mỹ trong lòng mình, giờ đây lại trông đáng thương và khốn nạn đến khôn cùng. Anh nói anh và người đàn ông kia yêu nhau đã 10 năm nhưng bị gia đình ngăn cấm. Anh không còn cách nào khác ngoài kết hôn với tôi theo lệnh người nhà. Anh còn nói bởi vì tôi là một cô gái tốt, anh không biết phải mở lời thế nào. 

Chỉ sau một đêm, tôi từ người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới rơi xuống vực thẳm, nhưng mỗi ngày đi làm đều phải tỏ ra là mình ổn. Đêm nào tôi cũng nhìn chằm chằm tờ đơn ly hôn nhưng ký rồi lại xé. Tôi hận anh nhưng cũng yêu anh rất nhiều. Người vợ hợp pháp trên giấy tờ là tôi, nhưng người không thể có được tình yêu của anh cũng chính là tôi. 

Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Mẹ thường nói với tôi, hạnh phúc của con là do con quyết định, sướng hay khổ con sẽ là người định đoạt. Chấp nhận lấy anh, tôi chấp nhận tất cả. Khổ đó buồn đó cũng cắn răng chịu đựng, không than mẹ tôi một lời.

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Hà Nội bất ngờ mưa đá lúc rạng sáng, người dân Thủ đô bất ngờ tỉnh giấc và tò mò theo dõi

Xã hội 43 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/3/2026: Vàng SJC mất 1,4 triệu đồng, về mức dưới 172 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 1 phút trước
Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tử vi tuần mới (30/3 đến 5/4/2026), 3 con giáp lên đời Phú Quý, về sau vượng phát, tiền bạc ngập nhà, sự nghiệp hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa "quỵ ngã" trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

10 năm thờ chồng nuôi bố mẹ chồng già yếu, nàng dâu góa "quỵ ngã" trước món quà sinh nhật bất ngờ của ông bà

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng "bất tài": 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ

Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy nhầm chồng "bất tài": 10 năm gồng gánh cả giang sơn và cái kết đắng ngắt lúc sa cơ

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Phát hiện bí mật động trời về quá khứ của vợ, tôi định đuổi đi ngay trong đêm thì mẹ tôi xuất hiện và buông một câu sốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Kết hôn 3 năm và màn kịch "vợ chồng hạnh phúc": Tôi chết lặng khi biết lý do thật sự chồng luôn tỏ ra chiều chuộng mình

Kết hôn 3 năm và màn kịch "vợ chồng hạnh phúc": Tôi chết lặng khi biết lý do thật sự chồng luôn tỏ ra chiều chuộng mình

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/3/2026, 3 con giáp Thần Tài trao vận may 'khủng', vận đỏ như son, công việc hái ra tiền, Tài Lộc cứ thế mà tự kéo đến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ tát tới tấp, tôi vô tình phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ tát tới tấp, tôi vô tình phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Tâm sự 2 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (30/3-31/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 30/3/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Cắn răng sống chung với chồng gia trưởng suốt bao năm, tôi "ngã ngửa" trước hành động lạ của anh lúc nửa đêm

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ tát tới tấp, tôi vô tình phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Đang đi trên phố bỗng bị cô gái lạ tát tới tấp, tôi vô tình phát hiện sự thật không tưởng đằng sau

Chồng qua đời hơn 1 tháng, vợ bàng hoàng nhận sổ hồng căn hộ 4 tỷ đứng tên mình, sự thật phía sau khiến cô khóc nghẹn

Chồng qua đời hơn 1 tháng, vợ bàng hoàng nhận sổ hồng căn hộ 4 tỷ đứng tên mình, sự thật phía sau khiến cô khóc nghẹn

Thấy tôi chăm sóc từng chút, cháu đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không?

Thấy tôi chăm sóc từng chút, cháu đột nhiên hỏi tôi có thể làm mẹ của mình không?

Tôi quyết định hủy hôn với Minh, dù anh có xin tôi tha thứ

Tôi quyết định hủy hôn với Minh, dù anh có xin tôi tha thứ

Với phụ nữ, khổ nhất là không sinh được con khi chồng và gia đình chồng cứ mong ngóng từng ngày

Với phụ nữ, khổ nhất là không sinh được con khi chồng và gia đình chồng cứ mong ngóng từng ngày