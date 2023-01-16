Kéo nhau lên giường rồi còn ‘lười’, hôn nhân chẳng khác 'trả nợ', mỗi lần vợ chồng đùn đẩy, em tưởng tượng tất cả vỡ tan không lối thoát

Lười thay đồ hoặc cởi đồ. Trang phục mặc nhà cứ thế mà phang, thậm chí chỉ cần đủ diện tích để "sử dụng" là được, đâu nhất thiết phải tốn thời gian công sức cho mấy việc râu ria nhỉ. Còn xa lạ gì đâu mà phải tò mò tìm hiểu, coi ngó. Kệ đi. Trước sau thì cũng… không mặc gì, nên tại sao phải cầu kỳ cơ chứ? Cứ bộ đồ nhàu nhĩ mặc từ chiều mà đi ngủ, leo lên giường, rúc vào lòng chồng, có gì quan trọng đâu?

Lười tắm, lười đánh răng là cái tật của không ít ông chồng, và thi thoảng gặp ở những chị vợ cá biệt. "Để bữa sau đi ha, hôm nay… trời lạnh, làm biếng quá à. Người đâu có hôi tí nào, bình thường mà!". Đại khái thế. Nhưng nếu diễn ra thường xuyên thì hơi căng đấy. Chuyện tưởng nhỏ nhặt thôi, nhưng dễ ảnh hưởng tới hạnh phúc lứa đôi rất nhiều. Đối tác sẽ từ ngại hôn chuyển qua ngại yêu, là có cơ sở đàng hoàng!

Lười đứng dậy tắt quạt, chỉnh cái đèn, thay đổi nhiệt độ máy lạnh. Đùn đẩy nhau, thậm chí cãi nhau, rồi giận hờn quay mặt vào tường ngủ khỏe! Cuộc hẹn yêu đương có khi đã sắp đặt từ hôm trước lắm lúc tan tành mây khói vì cái sự “trẻ con” đến khó tin kiểu ấy.

Xin thưa, giữ suy nghĩ ấy, là chị em ta chẳng biết yêu bản thân, tự đẩy mình vào tình thế bị xem nhẹ rồi đấy. Hãy thay đổi ngay bằng cách diện chiếc áo ngủ phẳng phiu quyến rũ thơm tho, vẫn luôn kịp.

Cái lười nguy hiểm nhất là lười khởi động. Khoản này thì cả đàn ông lẫn đàn bà cùng mắc “phốt”. Một cuộc yêu muốn viên mãn trọn vẹn thì phải có chút âu yếm mơn trớn nhau. Người ta hay gọi là "đề" cho máy móc trơn tru dễ dàng vào trận vậy.

Thế nhưng, nhiều ông chồng đành đoạn cắt bỏ luôn công đoạn này, cứ bắt tay vào luôn việc chính, bất kể thái độ không muốn hợp tác hoặc cau có khó ở của vợ. Vì lười khởi động nên đừng ngạc nhiên khi ruộng vườn khô hạn, đôi lúc cuộc yêu bị gián đoạn hoặc đau đớn tới mức muốn dừng lại luôn vì thiếu nước. Lâu dần thành thói quen, vợ sẽ lắc đầu từ chối khi được (hay bị?) chồng rủ rê.

Đừng nghĩ chỉ đàn bà mới hay phải mất thời gian để bôi trơn. Đàn ông mà không được hôn hít, vuốt ve cũng khó mà đạt đến cảnh giới cao nhất của sự ham muốn. Họ cũng lâm trận được thôi, nhưng chẳng mấy hào hứng đâu.

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Chưa kể, một cuộc ái ân mà người trong cuộc dành cho nhau sự khởi động tốt nhất, sẽ mang lại cảm giác tích cực trên nhiều phương diện. Vợ chồng gắn kết thân tình hơn, những giận hờn be bé sẽ biến mất. Được nâng niu chiều chuộng săn đón trong giai đoạn ấy có khi còn quan trọng viên mãn hơn khúc tăng tốc hay về đích nữa kìa, đặc biệt là với nữ giới mà nói.

Thụ động là thói quen của nữ giới, đặc biệt là với đối tác đã quá thân thuộc nhàm chán, tỏ tường. Mình là đàn bà, sao phải xoắn, đâu phải nhiệm vui của tui cơ chứ! Cứ kệ cho ổng muốn làm gì thì làm, hơi sức đâu. Sung quá có khi chồng lại chê trách nghĩ ngợi thì mệt!

Dạng lười này khiến đàn ông cảm thấy cuộc yêu như là trả nợ đời, thiếu hẳn hưng phấn nồng nhiệt. Thậm chí phong độ của các ông chồng ngày càng sa sút đôi khi cũng vì cái sự lười vận động này của các bà vợ.

Còn một thứ lười mà các ông chồng hay “dính chấu” là lười trò chuyện. Nhất là sau khi đã “phê càng” rồi, chàng chỉ mong được yên thân mà ngủ vùi. Nhưng nàng lại thích được tỉ tê nói năng với nhau, chí ít cũng vài lời vỗ về dịu dàng. Chưa kể, một số chị em không hiểu đặc điểm tâm sinh lý của kiểu lười này của phái mạnh, dễ cảm thấy tủi thân, hụt hẫng thất vọng khi thấy xong việc là chàng lăn ra ngáy như chết rồi.

Đã kéo nhau lên tới tận trên giường thì làm siêng một chút đi, đừng vì chữ “lười” mà làm hỏng niềm vui thú vợ chồng. Có mất công lắm đâu, mà phải vội vàng, tạm bợ, cắt khúc này một ít, giảm đoạn kia một tẹo, thì còn gì là đủ đầy có lòng với nhau cơ chứ! Chịu khó làm đẹp lòng hợp ý bạn tình, cũng là để chính mình được “hưởng lợi” đấy thôi…