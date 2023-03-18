Đi họp lớp bị bạn bè chê cười ‘chồng đần’, vợ chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay và nói: ‘căn biệt thự bên kia đường chồng mua tặng, mời cậu qua chơi nhé’

Tâm sự 18/03/2023 08:18

Đang vui vẻ thì bạn em cười nhếch mép khinh bỉ: 'Chồng đần nhỉ', đúng lần này em không thể nhịn thêm được nữa.

Em vừa đi họp lớp đại học về. Kỷ niệm ngày thành lập trường, lớp em tổ chức ăn uống và ai có chồng con thì dẫn đi cùng cho vui. Em cũng làm theo tinh thần ấy, mời chồng đến buổi tiệc. Nào ngờ lại xảy ra sự cố không mong muốn.

Vợ chồng em đến với nhau nhanh lắm, chỉ 6 tháng tìm hiểu, em đã quyết định kết hôn với anh. Nói thật tính cách chồng em hơi lập dị, khác người. Anh nói chuyện rất thẳng thắn, không có khái niệm nói giảm nói tránh. Thành ra người gặp lần đầu sẽ nghĩ chồng em là một người đần độn, không biết cách ứng xử cơ bản.

Lần đầu em gặp chồng đó là trong một buổi tọa đàm. Lúc đó, anh đã đứng lên phản biện ý kiến của em đến nỗi em bật khóc trước đám đông. Nhưng rồi về nghĩ lại, thấy những gì anh nói là đúng, em lại nhận ra con người này thật sự rất thú vị. Hôm ấy gặp anh ngồi uống cà phê một mình, em lân la làm quen, thế là hai đứa ngồi nói chuyện và nên duyên đến bây giờ.

Đi họp lớp bị bạn bè chê cười ‘chồng đần’, vợ chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay và nói: ‘căn biệt thự bên kia đường chồng mua tặng, mời cậu qua chơi nhé’ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quen nhau một thời gian em mới biết nhà chồng mình làm kinh doanh nên khá giàu có. Nhờ đó mà chồng em mới yên tâm làm khoa học. Ngoài ra những sáng chế của chồng em cũng được nhiều doanh nghiệp mua lại nên không phải lo về vấn đề tiền bạc. Anh chỉ có một khuyết điểm, đó là hơi lập dị.

Lúc yêu nhau, em hay giận chồng lắm. Anh không lãng mạn, cũng chẳng biết cách chiều chuộng phụ nữ. Nói thì anh lại cười xòa:

“Anh như vậy nhưng chỉ có mình em thôi, chứ có ai khác nữa đâu”.

Ấy vậy mà không thể tin được là cưới xong, chồng em vung tay mua cho vợ cả căn biệt thự. Được chồng tặng quà, em còn không tin đó là sự thật nữa. Đúng là chồng em có đôi phần ngờ nghệch nhưng lúc đã chiều vợ thì cũng ra gì đấy chứ.

Vì làm khoa học, suốt ngày ngồi trong phòng thí nghiệm nên chồng em lù khù lắm. Kết hôn rồi, em muốn cùng anh đi nhiều nơi để anh có thể tích lũy thêm vốn sống. Vậy nên họp lớp, em mới rủ chồng đi cùng.

Đi họp lớp bị bạn bè chê cười ‘chồng đần’, vợ chẳng nói chẳng rằng, chỉ đưa tay và nói: ‘căn biệt thự bên kia đường chồng mua tặng, mời cậu qua chơi nhé’ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong bữa cơm, để ý thấy chồng em đã ngoài 30, ăn mặc luộm thuộm, mặt lúc nào cũng đăm chiêu, bạn của em mới huých tay:

“Này, nhìn chồng cậu đi, anh ấy cứ lẩm bẩm cái gì thế”.

“À anh ấy làm khoa học, chắc là đang nghĩ vấn đề nghiên cứu ấy mà”.

Mặc dù em đã thanh minh, mọi người vẫn đổ dồn ánh mắt về phía chồng em. Một cậu bạn nhếch mép:

“Chồng cậu nhìn cứ như anh khờ ấy nhỉ. Anh ấy đã có việc làm chưa, nếu chưa thì sang công ty tớ. Bên tớ đang cần một chân bảo vệ”. Dứt lời, cậu ta cười khoái chí.

Tính cậu ta từ khi đi học đại học đã rất thích chọc ngoáy người khác. Vậy nên không chỉ em, mọi người đều ghét sự vô duyên ấy. Không muốn nhịn nữa, em liền nói:

“Cậu cứ đùa, chồng tớ giờ đang có mấy chục nhân viên cấp dưới. Anh ấy vừa mua tặng tớ căn biệt thự bên kia đường. Lát nữa tớ mời các cậu qua chơi”.

Thế là cậu bạn ấy của em tái mặt, còn những người khác thì hết lời ngưỡng mộ và chuyển sang nói tốt về chồng em. Thật lòng em chỉ muốn nhắn nhủ tới mọi người, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong. Vì biết đâu họ còn có những thành tựu và cống hiến vượt trội so với mình đấy.

Đêm trước ngày ra tòa hôm ấy, chồng bất ngờ gõ cửa thì thầm ‘xin nốt đêm cuối nay’ sáng ra, cầm tờ giấy ly hôn trong tay, tôi và chồng nghẹn ngào

Đêm trước ngày ra tòa hôm ấy, chồng bất ngờ gõ cửa thì thầm ‘xin nốt đêm cuối nay’ sáng ra, cầm tờ giấy ly hôn trong tay, tôi và chồng nghẹn ngào

5 năm trời, hai vợ chồng cuối cùng cũng đưa ra kết quả đường ai nấy đi, cả buổi tối, tôi trằn trọc khó ngủ...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 4 giờ 15 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 4 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 4 giờ 37 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 4 giờ 41 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường