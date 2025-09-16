Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Tâm sự 16/09/2025 17:17

Anh chơi đùa bóc bánh trả tiền thì còn dễ, đằng này anh qua lại cô gái mới 22 tuổi, làm cô ta có bầu. Chị dâu tôi nói cô ta chỉ là nạn nhân của chồng mình, không hề biết anh đã có gia đình.

Cách đây không lâu, chị dâu tôi bỗng thông báo đi công tác xa nhà 3 tháng. Gia đình tôi khá ngỡ bất ngờ vì công việc của chị từ trước đến nay ít khi phải đi làm xa nhà. Cùng lắm là chị chỉ đi khoảng vài ngày, còn lần này là tận 3 tháng.

Chị dâu của tôi từ khi lấy anh trai tôi thì sống rất khuôn phép, được lòng cả gia đình chồng. Chẳng ngờ được, chị vừa xa nhà 3 tháng thì trở về với một đứa trẻ mới sinh trên tay. Khỏi phải nói, cả nhà tôi điêu đứng kinh ngạc. Không lẽ chị đi công tác, tình cờ thấy đứa trẻ bị bỏ rơi rồi thương tình mà mang về nhà nuôi? Nhưng vợ chồng anh trai tôi đã có hai con đủ trai gái, giờ nhận thêm con nuôi thì sẽ tốn kém hơn.

Khi mọi người hỏi dồn dập đứa trẻ là con của ai, chị dâu chần chừ rồi thở dài trả lời: “Đây là máu mủ của chồng con”. Anh trai tôi đứng bên cạnh tái mặt, run rẩy tay chân. Vì quá hoảng sợ, anh ngã sụp xuống cầu xin vợ tha thứ cho tội lỗi của mình.

Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, chị dâu tôi kể lại chuyện tày trời anh trai tôi gây ra. Anh trai tôi là người chồng ngoại tình, lén lút ra ngoài tìm nhân tình. Anh chơi đùa bóc bánh trả tiền thì còn dễ, đằng này anh qua lại cô gái mới 22 tuổi, làm cô ta có bầu. Chị dâu tôi nói cô ta chỉ là nạn nhân của chồng mình, không hề biết anh đã có gia đình.

Anh trai tôi sau khi biết mình gây họa thì bỏ chạy, bỏ lại người phụ nữ kia loay hoay không có điều kiện sinh và nuôi con. Chị dâu tôi biết chuyện thì âm thầm liên lạc với cô ta. Chị nghĩ dù sao thì đứa trẻ cũng là máu mủ của chồng mình. Chị chu cấp tiền, giúp cô ta dưỡng thai rồi sinh con. Vì thai yếu, thể trạng của cô ta không khỏe nên chị phải đến chăm sóc mẹ con cô ta suốt 3 tháng qua.

Sau khi nhân tình của chồng sinh con khỏe mạnh, chị mang đứa trẻ về để cô ta làm lại cuộc đời mới. Mẹ tôi nghe xong thì bàng hoàng rồi khóc nức nở. Bà cảm ơn chị dâu đã thấu tình đạt lý, cảm ơn chị đã sống tình nghĩa với gia đình tôi. Mẹ tôi còn bắt con trai mình phải thề trước bàn thờ tổ tiên không bao giờ được làm chuyện có lỗi với vợ nữa. Còn tôi thì thật sự nể phục chị dâu, có thể nuốt nước mắt vào trong để sống bao dung như chị thì trên đời này có được mấy người?

Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đến khi con tôi được 4 tuổi thì bất ngờ chồng tôi thay đổi kì lạ. Anh thường xuyên không có ở nhà, cũng ít nói hơn trước. Anh dễ nổi giận, tỏ ra khó chịu khi gần gũi với tôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày giữa tuần (17, 18, 19/9), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời, cuộc đời lên hương

Trong 3 ngày giữa tuần (17, 18, 19/9), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Sức khỏe 2 giờ 0 phút trước
Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp may mắn tìm đến, lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh

Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp may mắn tìm đến, lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sau cú va chạm liên hoàn giữa 6 chiếc xe ô tô, ba tài xế và hai người bên trong thư viện bị thương

Sau cú va chạm liên hoàn giữa 6 chiếc xe ô tô, ba tài xế và hai người bên trong thư viện bị thương

Video 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo

Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo