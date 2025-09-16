Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 16/09/2025 17:14

Đến khi con tôi được 4 tuổi thì bất ngờ chồng tôi thay đổi kì lạ. Anh thường xuyên không có ở nhà, cũng ít nói hơn trước. Anh dễ nổi giận, tỏ ra khó chịu khi gần gũi với tôi.

Tôi và chồng cũ quen nhau từ thời đi học, sau khi tốt nghiệp thì chúng tôi kết hôn. Chồng cũ là mối tình đầu của tôi. Anh sống tình nghĩa, được nhiều người yêu quý. Ngày tôi lấy được anh, ai cũng mừng cho tôi vì chọn được tấm chồng lý tưởng.

Dù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất. Sau khi lấy nhau, có một con chung, chúng tôi vẫn mặn nồng tình cảm như thưở mới yêu. Chồng tôi rất yêu thương vợ con. Thời gian tôi mang thai, sinh con, anh một tay chăm sóc không nề hà gì. Tôi ngất ngây trong hạnh phúc, thấy mình thật may mắn. 

Đến khi con tôi được 4 tuổi thì bất ngờ chồng tôi thay đổi kì lạ. Anh thường xuyên không có ở nhà, cũng ít nói hơn trước. Anh dễ nổi giận, tỏ ra khó chịu khi gần gũi với tôi. Tôi linh cảm anh đang có chuyện gì nhưng khi tôi tìm hiểu thì chẳng thấy gì đặc biệt. Sau đó chồng tôi đòi ly hôn vợ, dù tôi có níu kéo thế nào anh cũng tuyệt tình rời đi. Anh nói những lời tổn thương tôi sâu sắc, lạnh nhạt để tôi phải đồng ý. Quá mệt mỏi, tôi ký đơn ly hôn với chồng.

Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi ly hôn chồng, tôi dọn đi bắt đầu cuộc sống mới. Dù còn yêu chồng nhưng tôi vẫn trách giận anh, còn nghĩ sẽ không để anh và gia đình chồng gặp được con tôi. Nhưng nửa năm sau ly hôn, tôi vẫn dắt con về nhà chồng cũ. Dù sao con tôi cũng cần có gốc gác, cũng là máu mủ của gia đình chồng cũ. Mẹ chồng cũ cũng từng quý tôi, bà là người hiểu chuyện, hiền lành.

Nhưng khi đến nhà chồng cũ, tôi ngỡ ngàng khi thấy anh nằm trên giường xanh xao, gầy ốm tới mức đáng sợ. Anh không tự ăn được, phải đợi mẹ đút cho ăn. Tôi bàng hoàng trào nước mắt vì cảnh tượng trước mắt. Tôi nghe bố chồng tôi nói vì không muốn vợ con chịu khổ nên chồng cũ quyết định ly hôn. Anh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối.

Tôi đau lòng khóc nức nở. Tôi làm vợ mà chồng bị bệnh cũng không hay. Tôi xin ở lại bên cạnh chồng cũ để chăm sóc anh. Dù biết đã quá muộn, nhưng tôi vẫn mong được ở cạnh anh trong những ngày cuối đời này.

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Quá đau lòng, tôi quyết định ngủ riêng, ôm chăn gối sang phòng khác ngủ. Vì tôi không muốn thấy cảnh chồng ngồi nhìn máy tính nữa. Đồng thời, tránh mặt nhau thì chúng tôi cũng có thời gian suy nghĩ hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trong 3 ngày giữa tuần (17, 18, 19/9), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời, cuộc đời lên hương

Trong 3 ngày giữa tuần (17, 18, 19/9), 3 con giáp đạp trúng hũ vàng, đổi vận ngoạn mục, giàu sang ngút trời, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Trương Dư Hi bị fan cuồng rình mò trong nhiều tháng, phải đăng đàn cầu cứu giúp đỡ

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Tìm thấy một thi thể trong vụ cháy nhà xưởng ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Đang hạnh phúc chồng lại đòi ly dị, nửa năm sau đưa con về thăm nhà chồng cũ, tôi khóc ngất thấy cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 1 giờ 53 phút trước
Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Tâm sự 1 giờ 56 phút trước
Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Uống nhầm chai thuốc cai nghiện của cháu, cụ bà 79 tuổi hôn mê sâu

Sức khỏe 1 giờ 59 phút trước
Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp may mắn tìm đến, lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh

Trong 9 ngày cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp may mắn tìm đến, lấy rổ hứng tiền, độc chiếm ân sủng Thần Tài, khai thông vận mệnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sau cú va chạm liên hoàn giữa 6 chiếc xe ô tô, ba tài xế và hai người bên trong thư viện bị thương

Sau cú va chạm liên hoàn giữa 6 chiếc xe ô tô, ba tài xế và hai người bên trong thư viện bị thương

Video 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Sau tiếng la hét thất thanh, hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà ở TP.HCM

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Vụ cháy 4 người tử vong ở Hà Nội: Tiết lộ cuộc gọi cuối cùng của người con dâu

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

Hà Nội: Cháy nhà vào rạng sáng, 4 người trong gia đình tử vong thương tâm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Đi công tác 3 tháng, chị dâu mang về đứa bé mới sinh khiến cả nhà điêu đứng, lời chị giải thích khiến ai cũng thót tim

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Đêm trước ngày ly hôn, chồng ôm gối gõ cửa đưa ra lời đề nghị bất ngờ và cái kết khiến vợ ‘ngã ngửa’

Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Đêm tân hôn, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể vợ, ám ảnh tới mức cả tuần sau không dám động vào cô ấy

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Bỏ vợ để cưới người giúp việc, 4 năm sau chồng cũ dúi vào tay tôi cục tiền với lời đề nghị sốc

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đi công tác cả tháng về được gần gũi vợ thì hàng xóm đập cửa nói một câu khiến vợ ngã quỵ

Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo

Đúng ngày cưới, chồng cũ bế đứa con bỏ vào tay tôi rồi nói một câu khiến tôi rơi nước mắt chạy theo