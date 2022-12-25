Hùng hổ đi đánh ghen cùng bạn thân, cánh cửa khách sạn mở ra thấy 2 người đàn ông đang quấn lấy nhau, tôi chết đứng bủn rủn cả chân tay khi nhìn gương mặt ‘kẻ thứ ba’

Tâm sự 25/12/2022 06:32

Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn nghĩ em gái mình may mắn vì có cuộc sống giàu sang, chồng thương chiều hết mực. Tôi đâu ngờ sự thật phía sau lại tàn nhẫn đến thế.

Chồng em gái tôi phong độ ngời ngời, là giám đốc công ty xuất khẩu với vốn đầu tư từ Nhật. Lương tháng em rể tôi tính bằng lương năm của hai vợ chồng tôi. Thế nên mọi thứ trong nhà cửa bố mẹ tôi, kể cả cái nhà mới xây to đùng như biệt thự cũng từ tiền của em rể tôi cho cả.

Gia đình tôi quý cậu ấy một phần cũng vì thế. Bố mẹ tôi cứ hay so sánh chồng tôi là nhân viên nhà nước, lương ba cọc ba đồng với em rể khiến anh khó xử, lâu dần thì bực mình nên ít về thăm ông bà. Từ đó, ông bà lại trách chồng tôi bất hiếu càng khiến tôi khó xử hơn. Mà đâu chỉ anh, ngay cả tôi khi ngồi cùng nói chuyện với em rể cũng thấy ngượng nghịu vì không thể tìm ra chủ đề chung.

Chỉ có điều, vợ chồng em tôi cưới nhau cũng hơn 5 năm mà chưa có con. Em gái tôi bảo do em ấy từng bị u nang cả hai buồng trứng nên khó thụ thai. Chỉ có một lần em ấy có thai nhưng chưa được 3 tháng đã sẩy thai mất. Lần đó, em ấy buồn khóc suốt một thời gian dài. Em rể tôi thương vợ, đi làm về là chăm vợ, chẳng đi công tác hay nhậu nhẹt gì nữa. Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn nghĩ em gái mình may mắn vì có cuộc sống giàu sang, chồng thương chiều hết mực. Tôi đâu ngờ sự thật phía sau lại tàn nhẫn đến thế.

Hùng hổ đi đánh ghen cùng bạn thân, cánh cửa khách sạn mở ra thấy 2 người đàn ông đang quấn lấy nhau, tôi chết đứng bủn rủn cả chân tay khi nhìn gương mặt ‘kẻ thứ ba’ - Ảnh 1
Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn nghĩ em gái mình may mắn vì có cuộc sống giàu sang, chồng thương chiều hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Chiều chủ nhật tuần trước, tôi đi đánh ghen cùng bạn thân. Cô ấy cài định vị trong xe máy lẫn điện thoại của chồng khi thấy chồng có những biểu hiện lạ. Khi thấy chồng đang ở nhà nghỉ, cô ấy gọi điện bảo tôi đến chở đi gấp.

Chúng tôi hùng hổ lao vào khách sạn, bảo với nhân viên lễ tân nếu không đưa chìa khóa dự phòng thì chúng tôi sẽ la um lên, sẽ tố cáo khách sạn lên mạng xã hội. Lễ tân thấy bạn thân tôi vật vã quá nên vội vã đưa chìa khóa, còn dặn chúng tôi gặp nhau rồi về nhà mà nói chuyện, đừng có gây ồn ào ở đó.

Cánh cửa phòng mở ra, tôi và bạn thân định lao vào đánh ghen thì chết sững khi thấy hai người đàn ông đang quấn lấy nhau, khỏa thân trên giường. Chúng tôi đứng sững vì sốc. Và khi định hình lại một trong hai người đàn ông ấy là ai, tôi bủn rủn cả tay chân.

Hùng hổ đi đánh ghen cùng bạn thân, cánh cửa khách sạn mở ra thấy 2 người đàn ông đang quấn lấy nhau, tôi chết đứng bủn rủn cả chân tay khi nhìn gương mặt ‘kẻ thứ ba’ - Ảnh 2
 Định hình lại một trong hai người đàn ông ấy là ai, tôi bủn rủn cả tay chân - Ảnh minh họa: Internet

Đó chính là em rể tôi và chồng bạn thân tôi. Thấy tôi, cậu ấy cũng hoảng hốt mặc quần áo lại rồi chạy vào nhà tắm. Bạn thân tôi lao vào tổng xỉ vả chồng. Còn tôi, tôi lủi thủi thất thần đi về. Trời ơi, có nằm mơ tôi cũng không thể nghĩ ra em rể mình lại là người đồng tình. Hơn nữa, em gái tôi đã phải chịu đựng những gì để đem tiền về cung phụng cho bố mẹ tôi? Còn cái thai, vì sao lại mất đột ngột như thế? Tôi rối trí, hoang mang tột cùng và muốn tìm em gái để hỏi rõ nhưng không dám. Tôi phải làm sao đây?

Cưới cả tháng vợ không cho tân hôn, tôi giả vờ rủ vợ đi ăn rồi cố ý chuốc say để 'động phòng', nào ngờ vừa cởi váy, nhìn cơ thể em tôi căm hận vô cùng chỉ muốn ly hôn

Cưới cả tháng vợ không cho tân hôn, tôi giả vờ rủ vợ đi ăn rồi cố ý chuốc say để 'động phòng', nào ngờ vừa cởi váy, nhìn cơ thể em tôi căm hận vô cùng chỉ muốn ly hôn

Đêm ấy tôi bỏ sang phòng làm việc ngủ. Sáng hôm sau vợ tỉnh dậy thấy bản thân đang khỏa thân và biết tôi đã phát hiện ra sự thật, nên cô ấy đành thành thật thú nhận mọi chuyện.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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