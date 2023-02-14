Hớn hở khi con trai vừa tròn tháng, hôm tình cờ gặp lại bác sĩ đỡ đẻ cho vợ tôi mới bàng hoàng đệ đơn ly hôn

Tâm sự 14/02/2023 04:52

Cách đây mấy hôm, tình cờ thế nào mà tôi gặp lại vị bác sĩ đỡ đẻ cho vợ. Cũng không hiểu sao giữa cả rừng bệnh nhân thì anh ấy lại vẫn nhớ tôi.

Vợ tôi vừa mới sinh con trai cách đây hơn 1 tháng. Cách đây một tuần, gia đình tôi vui mừng tổ chức lễ đầy tháng linh đình cho thằng bé. Ban đầu mẹ tôi vốn không ưng ý con dâu cho lắm. Nhưng sau khi cô ấy sinh cháu đích tôn cho bà thì “mẹ quý nhờ con”, bà cũng thay đổi hẳn thái độ với con dâu, trông nom hai mẹ con cô ấy hết lòng.

Cách đây mấy hôm, tình cờ thế nào mà tôi gặp lại vị bác sĩ đỡ đẻ cho vợ. Cũng không hiểu sao giữa cả rừng bệnh nhân thì anh ấy lại vẫn nhớ tôi. Tôi nhất quyết mời bác sĩ một bữa cơm thay cho lời cảm ơn, nài nỉ mãi cuối cùng anh ấy mới đồng ý.

Hai anh em vừa uống rượu vừa nói chuyện, tôi phát hiện ra hai người có nhiều điểm chung về sở thích, nhất là ham mê câu cá. Tôi với anh bác sĩ còn hẹn hôm nào sẽ ra ngoại ô câu cá. 

Sau khi thân thiết hơn, anh bác sĩ đột nhiên nói với tôi những lời khiến tôi chết điếng:

- Tôi quý mến sự nhiệt tình và chân thành của cậu, cũng nể tình cậu muốn làm bạn với tôi, cho nên có chuyện này tôi nghĩ là mình không nên giấu cậu nữa. Tôi khuyên thật cậu cần tìm hiểu rõ mối quan hệ của vợ với một người đàn ông tên là Long đi nhé! 

Hớn hở khi con trai vừa tròn tháng, hôm tình cờ gặp lại bác sĩ đỡ đẻ cho vợ tôi mới bàng hoàng đệ đơn ly hôn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hóa đá không thể tin nổi. Chỉ sau một lần đỡ đẻ cho vợ tôi, tại sao anh bác sĩ lại biết cả tên người yêu cũ của cô ấy? Lúc đó tôi mới hay, khi đau bụng quằn quại trên bàn sinh, vợ đã vô thức gọi tên người đàn ông đó liên tục chứ không phải là tên chồng mình! (Anh bác sĩ biết tên tôi từ lúc làm thủ tục nhập viện cho vợ. Lúc vợ lên bàn đẻ thì tôi không được vào phòng sinh). Đó cũng là lý do mà anh ấn tượng khó quên với vợ chồng tôi trong cả trăm bệnh nhân. 

Tất nhiên chuyện không liên quan đến anh, nếu như không có cuộc gặp lại của chúng tôi. Khi tôi ngỏ ý muốn được kết bạn với anh thì anh ấy không muốn giấu thêm nữa, vì bạn bè thì nên thành thật với nhau. 

Về nhà, tôi mất ăn mất ngủ vì tiết lộ từ anh bác sĩ. Nhìn vợ bế con trai mà lòng tôi xót xa đau đớn. Lẽ nào cô ấy lấy tôi không vì tình yêu, trong trái tim luôn ấp ủ hình bóng người cũ? Khi trước biết Long là người yêu cũ của vợ nhưng tôi nghĩ ai cũng có quá khứ, do vậy tôi không quá để tâm. 

Tưởng tượng đến cảnh vợ trong cơn đau đẻ quằn quại lại gọi tên người đàn ông khác, tôi uất nghẹn không nói thành lời. Rồi tôi chợt nghĩ, chẳng phải trong lúc đau đẻ phụ nữ sẽ gọi tên “thủ phạm” khiến cô ấy phải vất vả hay sao? Tôi nghe anh bạn kể đưa vợ đi đẻ mà anh ấy bị vợ đánh thâm tím cả người. Cô ta nghĩ rằng tại anh ấy nên mới phải chịu đau đớn như thế.

Hớn hở khi con trai vừa tròn tháng, hôm tình cờ gặp lại bác sĩ đỡ đẻ cho vợ tôi mới bàng hoàng đệ đơn ly hôn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong lòng tôi buồn rủn bàng hoàng. Cho đến sáng nay cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN quan hệ huyết thống giữa mình và thằng bé, tôi chết lặng. Bé trai mà vợ vừa sinh ra trong sự vui mừng chào đón của cả gia đình tôi lại không hề mang dòng máu của tôi. 

Tôi không nói một lời, đưa ra trước mặt vợ tờ kết quả xét nghiệm ADN. Ngay lập tức cô ấy dọn đồ, bế con về nhà mẹ đẻ, sau khi để lại cho tôi tờ đơn ly hôn. Bây giờ thì tôi cay đắng nhận ra cô ấy đến với mình không hề có tình yêu. Còn tôi đã phải lòng vợ ngay từ lần đầu xem mắt khi được người quen giới thiệu. 

Khi đó mẹ tôi phản đối vợ cũng vì không cảm nhận được sự nhiệt tình từ cô ấy, thấy cô ấy có vẻ lạnh nhạt hờ hững và không để tôi trong lòng. Nhưng vì tôi quá thích vợ nên bỏ qua lời khuyên của mẹ. Sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh bất hạnh và trái ngang tới mức này? 

Sướng rơn vì hốt được cô vợ nóng bỏng tay, đêm tân hôn đang nồng nàn vừa cởi chiếc áo của vợ tôi hốt hoảng xô cửa bỏ chạy

Sướng rơn vì hốt được cô vợ nóng bỏng tay, đêm tân hôn đang nồng nàn vừa cởi chiếc áo của vợ tôi hốt hoảng xô cửa bỏ chạy

Thế rồi cái đêm tân hôn ấy cũng đến. Chồng tôi kéo vợ lên phòng từ sớm, hấp tấp và vội vã vô cùng. Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại không đẹp đẽ và nồng nàn như anh ta tưởng tượng.

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