Hay tin mẹ bị ung thư phổi lòng tôi đau đớn muốn chữa trị thật nhanh cho mẹ, còn chưa kịp về mang tiền đi cứu chữa gã chồng tôi đã mang giấu chìa khóa két sắt

Tâm sự 02/01/2023 11:30

Về đến nhà, tôi kể bệnh tình của mẹ cho chồng tôi biết và tỏ ý muốn rút tiền tiết kiệm về để chữa bệnh cho bà ngoại. Thấy chồng im lặng không nói gì, tôi bảo lúc vợ chồng khó khăn, bố mẹ đã cho tiền và đất xây nhà.

Gia đình tôi có hai chị em gái, chị tôi lấy chồng xa. Vì muốn có chỗ nương tựa về già nên bố mẹ đã cho vợ chồng tôi một mảnh đất bên cạnh để xây nhà. Lúc đó, chúng tôi đang ở trọ trên thành phố, công việc không ổn định nên đã thuận theo sự sắp xếp của bố mẹ.

Từ khi về quê ngoại sống, chuyện làm ăn của chồng tôi rất tốt và thu nhập của chúng tôi tăng lên từng ngày. 3 đứa con tôi sinh ra, đều do ông bà ngoại chăm sóc, còn nhà nội ở xa không giúp được.

Những ngày đi làm về thấy ông bà tất bật chăm sóc cháu, tôi tự nhủ sau này sẽ đối xử thật tốt với hai người khi về già. Thế nhưng đến khi mẹ xảy ra chuyện thì tôi mới thấy mình bất lực.

Tuần trước, mẹ tôi thấy trong người khó chịu nên đã đi khám bệnh. Sau khi kiểm tra cẩn thận nhiều bước, bác sĩ kết luận mẹ tôi bị ung thư phổi giai đoạn 2, cần phải xạ trị càng sớm càng tốt.

Khi biết bản thân bị ung thư phổi, mẹ tôi rất buồn, không thiết ăn uống nói chuyện gì. Bố tôi thì động viên mẹ ăn nhiều để có sức chữa bệnh. Bố hỏi mẹ có bao nhiêu tiền tiết kiệm, bỏ ra để chữa bệnh. Nhưng mẹ tôi không muốn chữa trị sợ tốn kém làm tôi bức xúc và nói sẽ chi toàn bộ tiền chữa bệnh cho mẹ.

Hay tin mẹ bị ung thư phổi lòng tôi đau đớn muốn chữa trị thật nhanh cho mẹ, còn chưa kịp về mang tiền đi cứu chữa gã chồng tôi đã mang giấu chìa khóa két sắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc bố tôi đi ra ngoài, mẹ tôi mới thật thà nói là tiền tiết kiệm cả đời của hai ông bà chưa đầy 100 triệu. Trong nhà có nhiều khoản chi tiêu, đình đám, bố tôi không cầm tài chính nên không biết. Lúc nào ông cũng nghĩ mẹ đang cất giữ rất nhiều tiền.

Về đến nhà, tôi kể bệnh tình của mẹ cho chồng tôi biết và tỏ ý muốn rút tiền tiết kiệm về để chữa bệnh cho bà ngoại. Thấy chồng im lặng không nói gì, tôi bảo lúc vợ chồng khó khăn, bố mẹ đã cho tiền và đất xây nhà. Bây giờ mẹ bị bệnh, chúng tôi không thể đứng ngoài cuộc được. Chồng bảo tùy tôi muốn làm gì thì làm, miễn sao tôi cảm thấy đúng.

Tưởng chồng nói thế là ủng hộ ý kiến của vợ. Nào ngờ hôm sau, tôi định mở két sắt lấy sổ tiết kiệm đi rút tiền nhưng không tìm thấy chìa khóa. Gọi điện hỏi chồng thì anh ấy nói là cất ở chỗ khác rồi, anh không muốn số tiền vất vả kiếm được nhiều năm bị tôi chi tiêu linh tinh.

Những lời chồng nói làm tôi rất đau lòng, bố mẹ cho chúng tôi quá nhiều, đến khi họ cần giúp đỡ thì tôi không thể làm gì được? Theo mọi người, tôi phải nói sao để chồng vui vẻ bỏ tiền ra chữa bệnh cho mẹ vợ đây?

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