Thực tế, gia đình tôi không nghèo, nhà tôi cũng có của ăn của để. Tất nhiên, so với nhà anh thì không thấm vào đâu nhưng nói ra để hiểu rằng tôi hoàn toàn không phải đến với anh vì tiền bạc. Thực ra, chúng tôi không phải quen nhau ngẫu nhiên mà là do người quen mai mối. Chẳng phải tôi không thể kiếm nổi một tấm chồng mà phải tìm chồng theo cách đó nhưng sau khi chia tay mối tình đầu 4 năm, tôi không còn muốn phiêu lưu nữa. Tôi muốn lấy một người ở gần, vì không muốn xa bố mẹ. Chính vì thế tôi quyết định làm quen, tìm hiểu anh.

Kể từ khi yêu nhau, tôi luôn cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi bạn trai mình quá giàu. Gia đình anh bề thề, lắm tiền, anh lại là con trai duy nhất nên tôi cảm thấy rất sợ người đời gièm pha. Nhưng rồi thấy anh tốt với mình, tử tế, nên tôi cũng bỏ mặc ngoài tai những lời bình luận.

Tôi thấy giữa tôi và anh có nhiều điểm tương đồng, từ chuyện ăn uống, công việc đến quan điểm sống… Hơn nữa, gia đình đôi bên cũng có vẻ ủng hộ mối quan hệ này nên tình cảm của hai đứa tiến triển khá nhanh. Hồi mới yêu, bạn bè tôi bảo rằng yêu thiếu gia con nhà giàu như thế, chắc anh ta sẽ hay đòi hỏi… Nhưng thực sự khi yêu tôi mới thấy, anh hoàn toàn không phải vậy. Anh lúc nào cũng bảo tôi rằng cố gắng giữ gìn đến bao giờ cưới, không đi quá giới hạn. Chính điều đó làm tôi trọng con người anh hơn.

Yêu nhau hơn 1 năm thì hai gia đình tính chuyện kết hôn. Thời điểm này tôi thường xuyên qua lại nhà anh chơi, ăn cơm cho quen. Nhưng tất cả mọi chuyện chỉ bại lộ sau hôm chúng tôi tiến hành tổ chức lễ ăn hỏi.

Tối hôm đó, sau khi mọi việc đã xong xuôi, tôi nhận được điện thoại của hai cô gái. Tôi hơi ngạc nhiên bởi mình chẳng quen biết gì. Nhưng họ hẹn tôi xuống ngay nhà để gặp thôi nên tôi cũng xuống. Đứng trước mặt tôi là hai cô gái trẻ măng, bụng bầu lùm xùm. Tôi chột dạ…

Hai cô gái đó nói với tôi rằng, cha đứa trẻ trong bụng họ chính là chồng sắp cưới của tôi, người mà mới sáng nay sang nhà tôi làm lễ ăn hỏi. Họ muốn nói với tôi sự thật là, chồng tôi là gã Sở Khanh, đểu giả. Anh ta lên giường với tất cả các cô gái mà anh ta quen… Thậm chí 2 trong số họ có bầu nhưng anh ta không chịu trách nhiệm. Tất cả những gì anh làm là đưa cho họ một khoản tiền chứ nhất định không chịu cưới xin không nhận con.

Anh là con trai độc nhất trong nhà nên chọn vợ rất kĩ càng, mà đúng hơn anh còn phải đợi “chỉ đạo” từ phía mẹ anh. Chỉ duy nhất có tôi là anh không gạ lên giường bởi vì anh xác định lấy làm vợ, không muốn cảnh có chửa trước, làm ảnh hưởng uy tín gia đình. Còn với tất cả các cô gái khác mà anh quen, cô nào cũng chỉ được vài ba hôm là anh “đòi hỏi”, xong xuôi, anh dùng tiền để phủi tay.

Tôi chết lặng người khi biết bộ mặt thật của người chồng cứ tưởng tử tế. Hóa ra, anh ta cũng chỉ là loại đàn ông cặn bã như vậy. Tôi có kể chuyện này với gia đình mình, bố mẹ tôi nhất nhất khuyên tôi nên bình tĩnh. Bố mẹ bảo đó là chuyện quá khứ, mà quan trọng là yêu tôi, anh tôn trọng, không đòi hỏi, gia đình anh thì quý mến, vậy sao phải vì mấy cái cô vác bụng bầu đến tố cáo đó mà mất đi hạnh phúc của mình. Giờ hủy hôn thì tôi khổ, gia đình tôi thiệt, anh ấy cũng chẳng cưới mấy cô kia mà đôi bên đều mất mặt.

Tôi biết những lời bố mẹ nói là nghĩ cho đại cục, nhưng cứ hình dung cả đời sống bên người chồng bị bao cô gái chửi rủa vì cách sống vô nhân đạo, tôi lại thấy rùng mình sợ hãi. Liệu tôi có nên chấm dứt với anh, tìm một người tử tế hơn không?