Chồng có lương thưởng tết lên tới 100 triệu đồng nhưng vẫn đề nghị tôi đi vay tiền để tiêu Tết, biết được sự thật về lý do khiến tôi tức đến phát điên muốn chia tay anh ta liền

Tâm sự 10/01/2023 04:12

Tôi choáng váng, bèn hỏi anh lương thưởng đi đâu hết rồi, cũng ngót 100 triệu chứ ít gì đâu. Anh lại tần ngần một lát rồi mới khai thật.

Ai nói tôi sống nặng về vật chất tôi cũng chịu. Nhưng trần đời có ai rơi vào trường hợp, bạn trai lương hẳn 50 triệu, thưởng cuối năm cũng tầm đấy nữa mà vẫn đòi vay bạn gái lương 15 triệu tiền tiêu Tết không?

Tôi và Tú chính thức yêu nhau mới được 4 tháng nay. Anh không trực tiếp nói thu nhập của mình, tôi cũng chẳng muốn hỏi kỹ vấn đề ấy khi mới yêu nhau chưa lâu. Nhưng bạn bè tôi biết công ty anh làm và có hiểu về vị trí công việc của anh thì nói với tôi như vậy. 

Dẫu anh lương cao như thế song mỗi khi hẹn hò chúng tôi vẫn chỉ đến các nơi bình dân mà thôi. Tôi cũng đi làm có lương, nơi đắt tiền tôi không trả được chứ nếu tình phí ở mức bình thường kiểu ấy thì tôi luôn chủ động chia sẻ với anh. Vì tôi nghĩ mới là người yêu thôi, biết sau này có đến được với nhau không, đàn ông không nhất thiết phải có nghĩa vụ “bao” phụ nữ. Thấy Tú cũng hoan nghênh cách làm của tôi nên chúng tôi gần như mặc định với nhau chuyện thay phiên nhau rút ví.

Đợt nghỉ Tết này tôi và Tú đều về quê nên sẽ phải xa nhau gần chục ngày. Hôm hẹn hò lần cuối trước khi tạm biệt nhau, anh cứ ngần ngừ như có điều gì muốn nói. Tôi bèn giục anh có thì cứ nói thẳng không cần ngại. Anh gãi đầu hỏi tôi được thưởng nhiều không. Tôi vô tư trả lời “20 triệu”. Không ngờ mắt anh sáng lên: “Vậy cho anh vay tiêu Tết nhé. Anh sợ Tết này không đủ tiền tiêu mất!”.

Chồng có lương thưởng tết lên tới 100 triệu đồng nhưng vẫn đề nghị tôi đi vay tiền để tiêu Tết, biết được sự thật về lý do khiến tôi tức đến phát điên muốn chia tay anh ta liền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi choáng váng, bèn hỏi anh lương thưởng đi đâu hết rồi, cũng ngót 100 triệu chứ ít gì đâu. Anh lại tần ngần một lát rồi mới khai thật:

- Anh với em cũng bên nhau từng ấy thời gian rồi nên anh không muốn giấu em gì cả. Lương hàng tháng của anh tạm được nhưng anh đều gửi về quê cho bố mẹ giữ. Bố mẹ anh hiện đang ở cùng anh cả, mà anh chị thì chẳng làm gì ra tiền. Anh muốn dồn tiền xây cho bố mẹ, anh chị và các cháu có cái nhà khang trang ở cho đỡ cực. Lương thưởng năm nay nhận được anh gửi về hết rồi. Đợt này về ăn Tết còn phải sắm Tết, mua đồ đạc mới trong nhà rồi mừng tuổi, biếu xén… nên anh mới sợ không đủ.

Tôi hỏi anh tiết kiệm sắp đủ xây nhà cho bố mẹ chưa, vợ chồng anh cả dưới quê làm gì, sau này anh lấy vợ mà họ khó khăn anh có giúp đỡ nữa không… Tra hỏi một hồi thì tôi đã hiểu khá rõ về tình hình nhà Tú. Vợ chồng anh cả và bố mẹ anh ở quê gần như không có thu nhập, chỉ làm vớ vẩn gọi là cho có. Còn đâu tất cả đợi Tú gửi tiền về chi tiêu. Lương 50 triệu, Tú chỉ giữ lại khoảng 10 triệu cho mình, số tiền kia thừa thãi cho cả nhà anh dưới quê sinh sống. 

Tôi tỏ vẻ không hài lòng khi thấy anh lo cho gia đình nhiều như thế. Báo hiếu thì báo hiếu nhưng đúng thì thôi chứ. Đằng này khác gì anh nuôi tất cả gia đình, hiện tại và sau này còn dài dài nữa ấy chứ. Anh bảo đều là bố mẹ và anh em ruột thịt của mình, giúp đỡ, cưu mang là điều bình thường. Tú trách tôi không giúp được thì thôi chứ sao phải tỏ vẻ khó chịu. Rồi còn nói xa xôi, sau này tôi làm vợ anh, nếu tôi ngăn cản chồng báo hiếu bố mẹ thì sợ rằng không ổn.

Tôi liền cười đáp lại: 

- Em cũng không có tiền anh ạ. Vì em mới gửi về cho bố mẹ giữ hết để ông bà xây nhà rồi. Báo hiếu bố mẹ là điều nên làm mà, anh nhỉ!

Tú nghe tôi nói xong thì giận tím mặt, nói tôi sao có thể so sánh giữa đàn ông với phụ nữ. Ồ, vậy anh báo hiếu thì được, tôi lại không được sao? Vậy lúc cưới nhau về anh tập trung lo cho bố mẹ, anh em nhà mình còn tôi nhận trách nhiệm gánh vác gia đình nhỏ chắc? 

Nghe đến đây tôi đã biết chúng tôi không thể có tiếng nói chung để đi cạnh nhau lâu dài. Tôi còn thấy khinh thường Tú khi tiền nong thì gửi hết về cho bố mẹ rồi “mặt dày” quay ra vay tiền bạn gái tiêu Tết? Khôn thế thì ai dám tiếp tục yêu đương với anh ta đây? Mọi người thấy tôi nói có đúng không?

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