Phụ huynh giục cưới mãi, quyết định về nhà bạn trai hỏi chuyện cưới sinh, nhìn thấy bố anh bước ra từ căn nhà nhỏ tôi liền đưa ra quyết định chia tay người yêu của mình

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, ngày cưới cũng đã định. Hôm nhà Vinh sang xin cưới chỉ có Vinh và 2 chú vì nhà xa, Vinh nói bố Vinh ốm nên không sang xin được để 2 chú đi đại diện. 1 tuần sau, Vinh mời mẹ con tôi sang nhà để vừa gọi là xem nhà cửa, vừa gặp mặt bố Vinh.

2 mẹ con tôi cùng 2 bác đằng nội đi hơn 300km mới tới được nhà Vinh, đập vào mặt tôi là căn nhà nhỏ xíu, tọa lạc trên bãi đất rộng thênh thang. So với những ngôi nhà khác trong vùng thì đúng là nhà Vinh to nhất, nhưng cái to nhất ở quê chỉ bằng 1 góc nhà phố. Được cái vườn tược rộng nhưng lại thiếu vắng bàn tay phụ nữ nên nó xơ xác, tiu điều như nhà ma. 2 mẹ con tôi nhìn nhau lắc đầu, ngán ngẩm.

Mọi chuyện không dừng lại ở đó, khi bố Vinh ra đón tôi 1 lần nữa muốn xỉu ngang, xỉu dọc. Bố Vinh không đi lại được, lết từ trong nhà ra ngoài sân. Thấy có khách tới chơi cũng chỉ ầm ừ vì mắt không nhìn thấy, đầu óc cũng không được minh mẫn. Vậy mà Vinh nói với tôi bố anh chỉ ốm nhẹ, "nhẹ" mà như thế này thì nặng chính là em trai Vinh.

Tôi cứ nghĩ thôi thì bố Vinh đau ốm, còn có thằng em trai lành lặn. Ai ngờ đâu, em trai Vinh từ nhỏ đã thiểu năng, năm nay 17 tuổi nhưng vẫn học lớp 9 trường làng. Thật ra cho đi học cho vui, cho có người trông chứ cũng không biết gì. Nhìn thấy nhà có khách lạ, nó cười hì hì, làm tôi chán không buồn nói chuyện.

Giữa nhà Vinh đặt 1 chiếc bàn nhỏ, cả gia đình tìm mãi chỉ có 4 chiếc ghế nhựa, chú của Vinh phải sang nhà hàng xóm, mượn thêm 2 chiếc ghế gỗ dài để mọi người ngồi. Thấy tôi khó chịu, chú Vinh mở lời:

- Từ bé thằng Vinh đã mất mẹ, bố và em trai lại đau ốm nên nó vất vả. Giờ có thêm cháu, sau này cháu là dâu con trong nhà, mọi việc trông cậy hết vào cháu dâu rồi.

Tôi nghe xong chỉ biết cười trừ, không nỡ nói từ chối nhưng cũng không thể vui vẻ nổi. Tôi là gái thành phố, tuy công việc lương lậu ít nhưng cũng tạm gọi là ổn định, giờ bảo tôi về chăm sóc 2 người ốm yếu này, còn căn nhà ọp ẹp này nữa, Vinh thì đi Nhật 4 năm mới về, tôi sống kiểu gì đây?

Mọi chuyện đâu cũng vào đấy, buổi trưa, nhà Vinh làm mâm cơm nhỏ mời 2 mẹ con tôi. Tôi và mẹ cũng đã nói với nhau về việc khoan phản ứng vội, để về nhà bàn bạc lại với nhau đã. Nhưng bữa cơm này làm tôi nghĩ lại.

Lần đầu tiên trong đời tôi ăn mâm cơm ra mắt chỉ với 3 món, 2 món mặn, 1 món canh. Thấy nhà Vinh ăn ngon lành, tôi cũng phải ăn theo. Đang và dở miếng cơm vào mồm, tôi thấy bố Vinh cúi mặt xuống, nhả ngay miếng cơm vừa ăn xuống bàn ăn mà tôi chết lặng. Đứng phất dậy, không chịu đựng được nữa, tôi nói hủy hôn rồi kéo mẹ ra về. Cứ nghĩ tới cảnh nửa đời sau sẽ còn cả trăm nghìn bữa cơm như hôm nay, tôi không nuốt nổi.

Từ hôm về nhà tới nay, Vinh nhắn cho tôi đúng 1 tin nhắn, nói thất vọng về tôi. Tôi cũng không buồn giải thích, tôi yêu Vinh là thật nhưng tương lai sau này còn dài, không lẽ tôi phải sống để chịu đựng như thế. Hỏi trong vị trí của tôi, chị em có chịu được không? Hay là cũng sẽ chạy trốn như tôi?