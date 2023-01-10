Tới nhà chồng sắp cưới chơi, trong lúc đang ăn cơm tối, nhìn sang chiếc điện thoại của người đàn ông sắp lấy làm chồng, tôi bàng hoàng lập tức hủy hôn ngay trong đêm

Nghe nói sau khi chia tay Quân chị đã ra nước ngoài làm việc, 2 người từ đó không còn liên hệ gì với nhau. Tới facebook chị cũng không còn dùng, tất cả giữa Quân và chị ấy chỉ là kỉ niệm. Tôi nghe vậy cũng yên lòng, ai cũng có quá khứ riêng, tôi không thể can thiệp vào quá khứ đó chỉ có thể cố gắng cho hiện tại mà thôi.

Tôi và Quân yêu nhau nửa năm thì xác định cưới, bố mẹ 2 bên cũng hiểu rõ về nhau nên chúng tôi không mất nhiều thời gian tìm hiểu. Tôi nghe nói trước khi tới với tôi Quân từng có thời gian gần 10 năm yêu người yêu cũ nhưng vì không hợp nên chia tay. Quân không giấu giếm gì khi yêu tôi thậm chí anh còn thẳng thắn nói anh vẫn còn thương và tôn trọng đối với người cũ nhưng nói yêu thì bây giờ anh yêu tôi.

Gần cưới tôi càng thường xuyên qua lại nhà Quân nhiều hơn. Tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều cho tới gần đây tôi phát hiện Quân thường ngồi thừ 1 mình rất lâu, tôi phải ra tận nơi gọi anh mới giật mình trả lời tôi. Tin nhắn, gọi điện tới tôi cũng thưa thớt hơn so với ngày xưa. Có lúc tôi nghĩ anh có người yêu mới, hay là anh đang lừa dối tôi nhưng vào facebook thì không có gì, điện thoại cũng chẳng có tin nào mới lạ.

Tôi từng ra mắt nhà Quân nhiều lần, bố mẹ Quân khá tốt tính, sống cũng chan hòa với mọi người. Bố mẹ tôi cũng có hỏi thăm hàng xóm, ai cũng quý nhà Quân nên bố mẹ tôi vô cùng hài lòng. 2 bác cũng quý tôi, nhiều lần gọi tôi tới ăn cơm, đi công việc cũng thương ghé qua thăm bố mẹ tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Cho tới gần đây tôi tới nhà Quân ăn cơm, cả buổi anh ngồi ôm khư khư điện thoại, 1 tiếng cũng không thèm nói với tôi. Tôi hỏi anh trả lời câu đực câu cái, tới bố mẹ gọi anh cũng chẳng buồn trả lời. Tôi thắc mắc thì mẹ anh chỉ nói đơn giản là dạo này công việc của anh không tốt nên chắc đang bận giải quyết công chuyện. Chờ tí ăn xong rồi bác sẽ hỏi.

Tôi cũng nén cơn giận, dọn cơm như bình thường. Trong bữa ăn Quân cúi đầu ăn không nói tiếng nào. Tới lúc tôi đứng lên đi lấy thêm đồ ăn, lúc quay lại bất chợt thấy Quân đang kiểm tra điện thoại. Màn hình hiện ra hình ảnh nude của 1 cô gái, nhìn thấy tên người đó tôi gần như bật khóc tại chỗ.

Trước mắt tôi là tên của người yêu cũ của Quân, người Quân đang nhìn cũng là người yêu cũ của anh. Tôi gần như phát điên, anh nói với tôi anh không còn facebook người đó nhưng anh còn dùng cái khác, anh nói anh quên rồi thì ra là anh vô cùng nhớ, anh nói anh muốn cưới tôi chẳng qua cũng vì bố mẹ anh giục cưới. Tất cả những gì tôi biết là anh xem tôi như người thay thế, 1 người phù hợp làm vợ, 1 con tốt thí điểm trong đời anh chứ không có nghĩa yêu đương.

Tôi đùng đùng nổi giận, giữa mặt bố mẹ anh tôi cãi nhau 1 trận lôi đình. Trong lúc không giữ được bình tĩnh anh bật khóc, vừa khóc vừa trách cuộc đời, anh trách bố mẹ anh khắt khe không để anh được tự do yêu người anh muốn, anh trách tôi đến đúng lúc nên phải thay thế người ta, anh trách cô ấy mãi không đẻ được nên nhà mới không cho cưới.

Tôi dần hiểu ra mọi chuyện, tôi chỉ là máy đẻ của nhà anh. Trước đó, yêu 3 tháng nhà anh đã đòi cưới nhưng lại không xem ngày cưới trước, đợi tới lúc tôi có thai thì 2 ngày sau lại có ngày cưới liền. Tôi nghĩ đơn giản nhà anh bận nên tôi không để ý nữa. Nào ngờ là chờ để tôi có bầu.

Tôi tuyên bố hủy hôn rồi ra về, về tới nhà tôi nhận được tin nhắn của Quân, anh kể cho tôi mọi chuyện, rằng bố mẹ anh không ưng người cũ vì cô ấy có vẻ ngoài ăn chơi, Quân nhiều lần xin cưới nhưng đều bị mẹ anh gạt đi, bà nói khi nào có bầu thì cưới vì sợ cô gái kia ăn chơi không mang bầu được thì nhà tuyệt tự.

Chẳng biết cố tình hay có bệnh mà dù Quân cố gắng "thả" 1 năm trời cô ấy vẫn không có thai. Rồi sau đó cô ấy đi định cư nước ngoài, chẳng biết cô ấy quên hay chưa còn Quân thì ngày 1 da diết nhớ. Tới cả lúc lên giường với tôi Quân cũng chỉ tưởng tượng ra người đó là cô ấy. Tôi không trách cô ấy, tôi trách Quân, vì sao biết rõ còn yêu cô ấy mà lại tới với tôi, làm tôi tin tưởng.

Giờ tôi có bầu rồi, tôi không muốn cưới nhưng mẹ tôi ngày đêm khóc lóc, bố tôi thì đi ra đi vào, thở dài không ngớt. Tôi nên làm gì đây, cố gắng lấy người không yêu mình, hay là mạnh mẽ làm mẹ đơn thân?