Chỉ vừa mới ấn định ngày cưới, dẫn bố mẹ từ dưới quê lên đi gặp gỡ gia đình bạn gái, tôi tức đến phát điên trước thái độ của phụ huynh nhà gái

Tâm sự 10/01/2023 06:36

Quan trọng vẫn là ngày ăn hỏi và ngày cưới vì những ngày này có thêm họ hàng 2 bên. Vì bố mẹ tôi ăn mặc không đẹp nên 1 lần nữa bố mẹ khinh thường ra mặt.

Tôi và Vân quen nhau trong 1 bữa tiệc tất niên của công ty. Em là thư kí của sếp đối tác. Ngay lần đầu gặp tôi đã bị thu hút bởi cô gái này. Vân không hẳn là kiểu con gái dịu dàng, trông em năng động, có học thức nhưng lại không phô trương. Em có những nét đáng yêu ngầm mà để ý kĩ mới biết, nhưng cũng có sự gai góc của cô gái dày dạn cuộc sống. 

Tôi mất 3 tháng để làm quen, 3 tháng để làm Vân rung động. Ngày em đồng ý tôi như phát điên, bởi tôi chưa bao giờ nghiêm túc với ai tới như vậy. Trước đây tôi là đứa nói thẳng ra là ăn chơi. Tôi ăn chơi vì tôi tự tin quá vào bản thân, cũng đúng thôi, 24 tuổi tôi đã lên chức trưởng phòng, 28 tuổi tôi là giám đốc chi nhánh. Cuộc đời tôi đi từ may mắn này sang may mắn khác, tôi chưa từng biết thất bại là gì, con gái vây quanh tôi cũng chỉ là người để giúp tôi xả stress công việc - chỉ riêng Vân thì khác. Tôi xác định yêu và cưới em thay vì chỉ chinh phục để chơi đùa. 

Chỉ vừa mới ấn định ngày cưới, dẫn bố mẹ từ dưới quê lên đi gặp gỡ gia đình bạn gái, tôi tức đến phát điên trước thái độ của phụ huynh nhà gái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhà tôi có 2 anh em, tôi là cả, em gái tôi cũng ở Hà Nội và có sự nghiệp riêng mình, con bé tự lập từ bé nên sau này tốt nghiệp xong nó như con thiêu thân lao vào đời, so với tôi nó còn về nhà ít hơn. Nhà tôi ở miền Trung, số lần anh em tôi về thăm nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay nên tôi thương bố mẹ ở nhà cô đơn dự tính cưới vợ rồi sang năm sẽ đón 2 cụ lên ở cùng. 

Sau 1 năm hẹn hò, tôi đưa Vân về nhà ra mắt bố mẹ, ban đầu em hơi ngỡ ngàng, chỉ ở đúng 1 đêm rồi đòi lên Hà Nội vì có việc. Chăng mấy khi mới về nên tôi để em lên trước, 1 mình ở lại quê chơi với bố mẹ thêm 2 ngày. Về tới nhà, tôi và Vân cãi nhau 1 trận lớn. Em giận vì tôi không đưa em về mà ở lại với bố mẹ, em cũng nói em không hợp với quê tôi với tiết trời vừa nắng, vừa mệt. 

Tôi nghĩ em nhà Hà Nội, cả đời chưa từng chịu khổ nên xuống nước xin lỗi em. Nhưng đó là sai lầm lớn nhất, lẽ ra tôi nên kết thúc mọi thứ ngay từ lúc em chê quê tôi nghèo, nhà quê. Chỉ như vậy tôi mới không mất thêm thời gian vào người con gái không xứng đáng này. 

Ở quê bố mẹ tôi rất ưng Vân, hồi đầu năm mẹ đi xem bói nói tháng 9 này đẹp ngày để cưới. Tôi nói qua với Vân rồi cũng bảo để bố mẹ lên nói chuyện người lớn. Tôi vốn là con trai, mọi chuyện xuề xòa sao cũng được, hôm đấy em gái tôi lại đi công tác nên không giúp bố mẹ chuẩn bị quần áo, quà cáp được. 

Tôi cũng nghĩ đơn giản, nhà mình có thế nào thì để như vậy, nhưng khi bố mẹ tôi bước vào nhà em tôi biết mình đã nghĩ "đơn giản" quá.
Nhà em ở chung cư, bên ngoài có chỗ để giày dép, bố mẹ tôi cũng biết ý để giày dép lên kệ, nhưng lúc này cô giúp việc nhà em lao ra, cầm giày dép bố mẹ tôi vứt xuống dưới với lý do "để lên trên bụi rơi xuống giày cô chủ, bẩn lắm". 

Hôm đó, bố mẹ tôi lục đục đi từ quê lên, tôi lại bận đi làm nên vừa kịp đón bố mẹ xong thì về phòng cho bố mẹ cất đồ, thay quần áo. Không làm tóc tai, hay trang điểm gì cầu kì, bởi ở quê tôi hôm 2 họ nói chuyện, xin đi lại chỉ là thủ tục. Quan trọng vẫn là ngày ăn hỏi và ngày cưới vì những ngày này có thêm họ hàng 2 bên. Vì bố mẹ tôi ăn mặc không đẹp nên 1 lần nữa bố mẹ khinh thường ra mặt. 

Mẹ tôi nói ở quê có quà mang lên biếu - trong đó chẳng có gì nhiều chủ yếu là vừng, lạc,... mẹ tôi tự trồng quanh vườn. Mẹ tôi cứ nghĩ giống như các cô chú tôi ra ngoài này mỗi lần về quê đều rất thích nông sản ở quê nên mang ra 1 ít. Ngoài ra, còn mang theo 2 con gà làm sẵn để cả nhà nhâm nhi - gà đồi nhà tôi khá ngon. 

Bữa cơm im lìm vì bố mẹ em khó chịu còn em chỉ cúi gằm mặt. Bằng kinh nghiệm sống gần 30 năm trời tôi biết mối quan hệ này sẽ chẳng đi đến đâu vì nhà em khinh thường nhà tôi quá đáng. Đang ăn, bố mẹ em hỏi tôi đã có nhà, có xe chưa, có dự định gì cho tương lai không. 

Tôi cũng nói tôi vừa mua nhà, xe thì có từ trước rồi cũng muốn cưới xong thì đón bố mẹ lên ở. Bố mẹ tôi sẽ ở với em gái - em gái tôi cũng đã mua nhà ngoài này. Khi nào nó đi lấy chồng bố mẹ lại về sống với tôi. Mẹ tôi phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng các gắp cho con dâu miếng gà ngon nhất đĩa. Em cười cười rồi nhân lúc không ai để ý cầm miếng gà cúi xuống bàn vứt cho chó ăn. Tôi lặng người! 

Ăn xong, lẽ ra bố mẹ tôi phải ở lại để nói chuyện người lớn nhưng tôi xin phép đưa cả nhà về vì đi cả ngày bố mẹ tôi cũng mệt. Hơn nữa tôi cũng cần suy nghĩ nhiều hơn về việc có nên cưới em hay không. Tôi không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào, nhưng tôi biết Vân không thể làm con dâu bố mẹ tôi được nữa. Việc chia tay chỉ là sớm hay muộn vì so với vợ, tôi cần bố mẹ tôi hơn. 

Tới nhà chồng sắp cưới chơi, trong lúc đang ăn cơm tối, nhìn sang chiếc điện thoại của người đàn ông sắp lấy làm chồng, tôi bàng hoàng lập tức hủy hôn ngay trong đêm

Tới nhà chồng sắp cưới chơi, trong lúc đang ăn cơm tối, nhìn sang chiếc điện thoại của người đàn ông sắp lấy làm chồng, tôi bàng hoàng lập tức hủy hôn ngay trong đêm

Cho tới gần đây tôi tới nhà Quân ăn cơm, cả buổi anh ngồi ôm khư khư điện thoại, 1 tiếng cũng không thèm nói với tôi. Tôi hỏi anh trả lời câu đực câu cái, tới bố mẹ gọi anh cũng chẳng buồn trả lời.

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