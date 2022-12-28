Hào hứng tưởng 'chăn' được một em xinh tươi với vòng 1 nảy nở, đang chuẩn bị vào việc tôi hốt hoảng bỏ chạy khi vừa thấy thứ này

Tâm sự 28/12/2022 11:20

Sau 2 lần bị động thai, vợ chồng tôi kiêng hẳn chuyện ấy. Vẫn biết là vì con cái nhưng đàn ông ở cái tuổi 30 sức đang hừng hực thế này, mọi người phải hiểu nỗi khổ tâm của tôi là thế nào.

Vợ có bầu nên cuộc sống gia đình gần đây cũng nhiều đảo lộn. Sau 2 năm kết hôn, bây giờ chúng tôi mới được hưởng hạnh phúc có lấy một mụn con. 

Hành trình để có con của hai đứa cũng nhiều trắc trở. Áp dụng nhiều phương pháp, đông y có, tây y có, cuối cùng vợ tôi mới có thai. Nhìn thấy que thử thai hiện lên 2 vạch tưởng thế là xong, ai ngờ đó mới chỉ là bắt đầu của hành trình bầu bí. 

Bầu được mấy tháng, vợ tôi bị dọa sảy nên liên tiếp phải tiêm thuốc để chống các cơn gò. Tôi cũng không dám để vợ đi xe máy mà hàng ngày đều gọi taxi cho vợ đi làm. Mãi mới có được một mụn con nên giờ làm sao tôi có thể bất cẩn được. 

Sau 2 lần bị động thai, vợ chồng tôi kiêng hẳn chuyện ấy. Vẫn biết là vì con cái nhưng đàn ông ở cái tuổi 30 sức đang hừng hực thế này, mọi người phải hiểu nỗi khổ tâm của tôi là thế nào. 

Hào hứng tưởng 'chăn' được một em xinh tươi với vòng 1 nảy nở, đang chuẩn bị vào việc tôi hốt hoảng bỏ chạy khi vừa thấy thứ này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nói thật tôi chưa bao giờ có ý định cặp bồ và cũng sẽ không bao giờ cặp bồ. Tốt nhất là cứ có tiền thì chơi vài đêm cho sướng, tội gì cặp bồ cho nó mệt nhọc rồi thì suốt ngày sống trong lo lắng, sợ bị bắt quả tang rồi đánh ghen này kia. 

Chỗ anh em thân thiết nên tôi cũng tâm sự thật lòng, Lộc biết tôi bí bách nên bảo đi quệt qua vài cung đường là có "hàng" ngay rồi, việc gì phải vất vả suy nghĩ. Thế nhưng tôi đâu có dại. "Hàng" trôi nổi như vậy, biết được chất lượng thế nào, nhỡ ra mà mang bệnh về nhà thì nhục. 

Sau một hồi nghe ngóng, tôi mới biết đến một ứng dụng hẹn hò của giới trẻ. Sau khi nhanh chóng tạo được một tài khoản, tôi bắt tay ngay vào việc "chăn rau". Đúng là có lên đây mới biết, gái xinh giờ đây nhiều vô kể nhưng xem ra thì toàn là "hàng" cả. 

Nhanh tay bắt chuyện làm quen với vài em coi như là khởi động, tôi thấy cuộc đời mình trở nên thú vị hẳn. Đang từ một thằng đàn ông bí bách với đời, giờ tôi trở nên bận bịu với những cuộc trò chuyện cùng các em xinh tươi. Song tôi cũng khá bất ngờ khi mình đã "chăn" được một "rau sạch" thực sự chỉ vài tuần sau đó. 

Chúng tôi hẹn gặp nhau sau một thời gian chat chit qua ứng dụng. Em tên là Nga, thấy bảo quê ở đâu miền Tây gì đó, nhà cũng hoàn cảnh. Nga cao ráo và đặc biệt có vòng một rất nảy nở, cách ứng xử lại rất đỗi ngây thơ. 

Thầm mừng trong bụng vì lần này chắc cú ngon rồi, tôi mời em đi ăn rồi cả hai làm chút rượu vào cho khuây khỏa. Chẳng ngờ, mới được vài chén em nó đã say mèm và chẳng còn biết trời đất là gì. Mỡ đến miệng mà chẳng húp thì đúng là ngu. Nghĩ vậy tôi bèn nhanh tay gửi xe lại quán, đón taxi đưa "rau" vào nhà nghỉ. 

Hào hứng tưởng 'chăn' được một em xinh tươi với vòng 1 nảy nở, đang chuẩn bị vào việc tôi hốt hoảng bỏ chạy khi vừa thấy thứ này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nga say bí tỉ không biết gì. Tôi vội tắm qua cho sạch sẽ rồi sẽ hành động thì bỗng thấy điện thoại trong túi em có tin nhắn đến liên tục. Vừa cầm lên, tôi bị choáng bởi những dòng chữ trong đó. 

"Tưởng lừa thằng này mà dễ chắc. Cô ăn nằm với bao nhiêu thằng, làm sao tôi biết được mà giờ lại chắc nịch đó là con tôi?". 

"Gia đình tôi sẽ không chấp nhận đứa con dâu như cô đâu nên đừng níu kéo tôi vô ích. Mà tốt nhất là bỏ nó đi, người nay bay với thằng này, mai lắc với thằng khác như cô có xứng làm mẹ đâu". 

Hóa ra cô gái mà tôi đánh giá là ngây thơ này đang có thai và níu kéo chàng trai kia không được ư? Không nghĩ được gì nhiều, tôi vội mặc quần áo chỉnh tề rồi đi xuống trả ngay tiền nhà nghỉ. 

Rất có thể cô ta đang tìm một người để đổ vỏ cho cái thai trong bụng kia hay chí ít là một người để cô ta có thể bấu víu. Nếu lúc nãy tôi không vô tình đọc được đoạn tin nhắn trên thì có lẽ giờ này tháng sau thôi, tôi chắc sẽ phát điên với một cái que thử thai 2 vạch do Nga gửi đến. 

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