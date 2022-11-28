Cách đây 2 tháng, cạnh căn hộ của vợ chồng tôi mới chuyển tới một anh hàng xóm trẻ tuổi độc thân và rất đẹp trai. Thấy anh ta lái một chiếc bốn bánh sang xịn thì cũng biết điều kiện kinh tế của anh ta khá vững vàng. Tôi thầm nghĩ thật là may mắn cho người phụ nữ nào là bạn gái anh ta.

Tôi há hốc kinh hãi không thể tin được sau khi nghe xong những lời chồng nói. Trời ơi có nằm mơ tôi cũng không bao giờ mường tượng nổi sự thật lại sốc thế.

Buổi tối Tân không mấy khi đi chơi với bạn bè hoặc phụ nữ mà thường sang nhà tôi ngồi chơi. Có lúc đến bữa ăn nhưng Tân vẫn ngồi lì không chịu về, khi tôi ngỏ ý mời anh ta ở lại ăn cơm thì Tân đồng ý rất vui vẻ không hề khách sáo từ chối.

Anh ta tên Tân, sau khi chuyển đến được khoảng một tuần thì tôi bắt đầu phát hiện một hiện tượng lạ. Đó là Tân thường xuyên kiếm cớ sang nhà tôi chơi, lân la làm thân với vợ chồng tôi.

Cuối tuần nào cũng vậy, hầu như Tân ở nhà tôi từ sáng sớm đến tối khuya mới về, trở thành bạn thân của gia đình tôi. Vài lần Tân sang nhà chơi nhưng chồng tôi trùng hợp đi vắng, anh ta vẫn ngồi lại hỏi tôi đủ thứ chuyện, thái độ muốn làm thân rất rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

Cả tháng trời như vậy khiến tôi đâm sinh nghi về mục đích của Tân. Một người đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai lại có điều kiện kinh tế chắc chắn không thiếu những cô nàng xinh đẹp trẻ tuổi vây quanh. Vậy tại sao Tân không kiếm bạn gái hoặc đi chơi với bạn bè mà lại dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi ở nhà tôi?

Nguyên nhân tôi nghĩ rằng chỉ có một, đó là Tân đã thích tôi. Song tôi đã có chồng, anh là người đàn ông tốt, chưa bao giờ làm gì có lỗi với tôi cả. Dù được một anh chàng tuyệt vời như Tân để ý cũng khiến tôi cảm thấy xao xuyến nhưng bảo tôi ly hôn chồng để qua lại với Tân thì tôi thực sự không làm được.

Hôm đó tôi đã thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ với chồng. Tôi muốn anh đứng ra nói với Tân rằng đừng sang nhà chúng tôi chơi nữa. Thái độ cương quyết và cứng rắn của anh sẽ khiến Tân phải e sợ. Nếu tôi là người trực tiếp nói với Tân, sợ rằng anh ta không nghe theo, vẫn ngoan cố theo đuổi tôi. Đã có gan trắng trợn sang nhà tiếp cận bất chấp tôi là phụ nữ có gia đình thì chắc hẳn Tân sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

- Anh có nghĩ rằng Tân đang có mưu đồ gì không trong sáng hay không?

- Ừm vậy hả? Anh cũng không chắc lắm… Sao thế? Cậu ấy nói gì với em à?

- Không… Nhưng em nghĩ rằng Tân thích em anh ạ. Nếu không cậu ta đã chẳng suốt ngày sang nhà mình như vậy… Anh không sợ em yếu lòng mà tương tư cậu ta hay sao? Anh không muốn giữ gìn cuộc hôn nhân của chúng mình à? Anh hãy nói thẳng với cậu ta rằng đừng bao giờ xuất hiện ở nhà mình nữa nhé!

- Thật ra…

Thấy chồng ngần ngừ, tôi tưởng anh còn ngại ngần không dám nói thẳng mặt Tân. Tôi giả bộ giận dỗi, bảo anh không sợ mất vợ, bảo anh không yêu tôi nên mới không sợ mất gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

- Thật ra… Tối hôm nọ đi làm về muộn anh tình cờ gặp Tân và một người đàn ông đang hôn nhau ở dưới cổng khu chung cư. Tân là người đồng tính em ạ nên anh nghĩ đối tượng mà cậu ta đang nhắm tới chính là anh chứ không phải là em… Mà anh thì không phải người đồng tính nên em yên tâm anh sẽ không bao giờ ngã lòng. Cậu ta làm gì kệ cậu ta, coi như chúng ta có thêm một người bạn mà thôi. Đằng nào Tân cũng chưa dám bày tỏ thẳng thắn điều gì cả, giờ tự dưng mình vạch trần con người thật của Tân thì đâm ra xấu hổ cho cả đôi bên…

Tôi há hốc kinh hãi không thể tin được sau khi nghe xong những lời chồng nói. Trời ơi có nằm mơ tôi cũng không bao giờ mường tượng nổi sự thật lại sốc thế. Một người đàn ông trẻ tuổi đến tiếp cận làm quen, ai mà nghĩ rằng anh ta đang nhắm đến chồng mình chứ không phải bản thân người phụ nữ!

Tôi thật sự dở khóc dở cười nhưng cũng có phần thở phào nhẹ nhõm. Nhưng liệu có đúng như chồng tôi nói, anh ấy sẽ không ngã lòng trước Tân? Vì tôi đọc nhiều câu chuyện trên mạng, một người không phải người đồng tính nhưng sau đó họ vẫn có thể chuyển hướng yêu người cùng giới? Tôi có nên chuyển nhà cho chắc ăn hay không?