Nửa đêm, cô hàng xóm bất chợt xin sang tắm nhờ, bước ra cửa với chiếc váy gợi cảm mỏng tang, chưa hết lúng túng, cô liếc mắt đưa tình rồi hỏi han khiến tôi vã mồ hôi hột

Tâm sự 28/11/2022 11:11

Nghe tiếng gõ cửa, tôi vội mở. Quái, giờ này còn ai gọi cửa. Tôi cũng mới đi làm về và tắm rửa xong chuẩn bị đặt lưng xuống ngủ.

Buổi tối tôi về nhà khá muộn vì vợ không có nhà nên tôi còn la cà với mấy người đồng nghiệp ở quán nhậu. Vừa tắm rửa xong định gọi điện cho vợ thì chuông cửa réo vang. Không ngờ người đứng ngoài cửa nhà tôi lại là Hà.

Không biết với những ông chồng khác, việc có một cô hàng xóm xinh đẹp, gợi cảm là cảm giác gì. Riêng đối với tôi, chỉ có thể tổng kết bằng 2 từ “khiếp vía”.

Tôi và vợ kết hôn mới nửa năm, vẫn đang trong quãng thời gian vợ chồng son mật ngọt. Chúng tôi thuê 1 căn hộ nhỏ xinh làm tổ ấm. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sống ngay sát nhà tôi không là Hà - cô hàng xóm độc thân rất quyến rũ.

Bình thường tôi và Hà ít có dịp trò chuyện, gặp gỡ nhau vì ai cũng đi làm cả ngày. Tối về tôi còn bận ôm vợ, hơi sức đâu để tâm đến cô hàng xóm. Nhưng sáng hôm qua vợ tôi đã đi công tác và ngay tối qua đã có 1 chuyện xảy ra liên quan đến cô hàng xóm nhà chúng tôi.

Buổi tối tôi về nhà khá muộn vì vợ không có nhà nên tôi còn la cà với mấy người đồng nghiệp ở quán nhậu. Vừa tắm rửa xong định gọi điện cho vợ thì chuông cửa réo vang. Không ngờ người đứng ngoài cửa nhà tôi lại là Hà.

 

Nửa đêm, cô hàng xóm bất chợt xin sang tắm nhờ, bước ra cửa với chiếc váy gợi cảm mỏng tang, chưa hết lúng túng, cô liếc mắt đưa tình rồi hỏi han khiến tôi vã mồ hôi hột - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cô nàng xuất hiện trong bộ đồ ngủ ở nhà ngắn cũn cỡn, trên tay cầm theo 1 chiếc váy ngủ khác, tay còn lại xách theo chiếc giỏ đựng vài chai lọ linh tinh. Tôi khá bất ngờ, bèn hỏi Hà có chuyện gì. Cô nàng cười bẽn lẽn rồi đưa ra 1 đề nghị khiến tôi không thể tin nổi:

“Nhà em bị mất nước anh ạ, không biết hỏng hóc ở đâu nữa. Muộn quá rồi chẳng kịp gọi thợ sửa, anh cho em tắm nhờ tối nay nhé!”.

Tắm nhờ? Trong khi vợ tôi đi vắng, chỉ có mình tôi ở nhà. Tắm trong nhà 1 người đàn ông, Hà đang nghĩ điều gì vậy?

Dù tôi thấy không thoải mái với lời nhờ vả của Hà nhưng lại chẳng có lý do từ chối. Chẳng lẽ cũng bảo nhà tôi mất nước, song nhìn tôi đầu tóc còn ướt rượt thì ai cũng biết tôi vừa tắm xong. Không còn cách nào, tôi đành để Hà vào nhà cho cô nàng tắm nhờ.

Tôi ngồi trong phòng khách, nghe tiếng nước chảy róc rách ở nhà tắm mà cảm giác rất khó tả. Một cô gái lạ hoắc, còn hấp dẫn như thế ở trong nhà mình và làm một hành động tế nhị… Thật sự khó có người đàn ông bình thường nào không nghĩ linh tinh cho được.

Mãi Hà mới tắm xong, từ nhà tắm bước ra xuất hiện trước mặt tôi, một lần nữa Hà khiến tôi kinh hãi. Cô nàng mặc chiếc váy ngủ gợi cảm chết người, tóc ướt rũ xuống hai bên ngực khiến cho chiếc áo ngủ mỏng tang cũng ướt theo. Nói thật cảnh tượng ấy khiến tôi không dám nhìn thẳng, phải vội vàng quay mặt đi để che giấu sự lúng túng của mình.

Đã thế Hà còn thản nhiên ngồi xuống sofa cạnh tôi, hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới bể nữa chứ. Đến lúc này mà không tường tận ý đồ của cô nàng thì tôi cũng quá ngốc nghếch rồi. Mỡ dâng miệng mèo nhưng tôi thực sự không dám “ăn”. Tôi rất yêu vợ mà còn muốn giữ gia đình của mình lắm.

Nửa đêm, cô hàng xóm bất chợt xin sang tắm nhờ, bước ra cửa với chiếc váy gợi cảm mỏng tang, chưa hết lúng túng, cô liếc mắt đưa tình rồi hỏi han khiến tôi vã mồ hôi hột - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy Hà ngày càng ghé sát vào mình, tôi đứng bật dậy, chạy ra mở sẵn cửa rồi bảo Hà nên về đi thôi, đã khuya lắm rồi. Thấy tôi hạ lệnh tiễn khách, Hà cười cười rồi cũng đứng dậy ra về. Trước khi ra khỏi nhà tôi còn liếc nhìn tôi 1 cái đầy thâm ý.

Nằm trên giường tôi mãi không ngủ nổi. Gọi cho vợ hỏi thăm, cô ấy phát hiện ra tâm trạng tôi có chút bất thường, tôi chỉ dám nói vừa uống vài chén rượu với bạn rồi tạm biệt vợ đi ngủ sớm.

Ai cũng nói đàn ông tốt và yêu vợ thương con sẽ đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ. Nhưng đó chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Chính tôi đã vừa được trải nghiệm cảm giác là người trong cuộc đó thôi.

Trước nay tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội vợ hoặc chủ động liếc mắt đưa tình, tán tỉnh cô nàng nào khác. Nhưng nếu như các cô nàng ấy tự dưng nhảy bổ vào lòng đàn ông chúng tôi thì sao? Liệu có mấy người đủ mạnh mẽ đẩy họ ra? Hôm qua tôi đã làm được, liệu tôi có duy trì được sự vững vàng ấy của mình trong những lần sau?

Nhìn ý tứ Hà thì có vẻ cô nàng chưa muốn buông tha cho tôi. Tôi nên làm gì đây, chẳng lẽ nhìn thấy cô nàng một cái là phải tránh xa ngay tức khắc. Hay dứt khoát chuyển nhà cho yên lành?

Nhỡ miệng kể với hàng xóm chuyện tế nhị, nửa đêm về bất chợt, chồng rụng rời chân tay chứng kiến cảnh cuồng loạn trong nhà tắm

Nhỡ miệng kể với hàng xóm chuyện tế nhị, nửa đêm về bất chợt, chồng rụng rời chân tay chứng kiến cảnh cuồng loạn trong nhà tắm

Về bất chợt, người đàn ông không ngờ chứng kiến vợ mình làm điều sốc với hàng xóm nhà bên.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 2 giờ 25 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 3 giờ 55 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau