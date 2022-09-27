Ham lấy con gái giám đốc, đến ngày cưới, chết sững khi biết danh tính hot girl bước xuống từ siêu xe đến gửi quà cưới…

Tâm sự 27/09/2022 05:45

Nói rồi Liễu quàng tay chồng bước vào bữa tiệc. Nam như hóa đá, không tin vào mắt mình. Người vợ anh từng tàn nhẫn vứt bỏ giờ lại trở thành vợ của vị đại gia khét tiếng.

Nam và Liễu biết rồi thương nhau qua giới thiệu của hai bên gia đình Lúc đó Nam chỉ mới ra trường, tiền bạc chưa có nhiều. Quen nhau được khoảng một năm thì ba mẹ hai bên muốn hai người yên bề gia thất để yên tâm lo sự nghiệp. Liễu vốn hiền lành lại đảm đang, lại được lòng ba mẹ Nam. Tình cảm của Nam dành cho Liễu lúc đó cũng chưa nhiều nhưng vì nghĩ khó tìm được người vợ nào được như Liễu nên anh không ngần ngại rước cô về làm vợ.

Cuộc sống của hai vợ chồng sau đó không ít khó khăn. Lương của Liễu ít ỏi, công việc của Nam cũng chưa ổn định, nên tài chính cứ trở nên eo hẹp từng ngày. Đến khi hai vợ chồng có con đầu lòng thì càng khốn khó hơn. Không ít lần vì thiếu tiền mua sữa cho con mà Liễu phải vay mượn hàng xóm không ít. Nhưng khi biết Liễu làm vậy, Nam lại trở nên tự ái, càng cộc cằn khó chịu hơn. Liễu lại nghĩ vì lo cơm áo gạo tiền cho gia đình mà Nam mới như thế, nên cô cứ im lìm cam chịu, một lòng gắng gượng vì chồng.

Ham lấy con gái giám đốc, đến ngày cưới, chết sững khi biết danh tính hot girl bước xuống từ siêu xe đến gửi quà cưới… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau bao cố gắng thì Nam cũng có ngày được sếp trọng dụng. Càng thăng tiến trong sự nghiệp, đáng lẽ Nam phải biết bù đắp cho vợ khổ nhọc bao ngày. Đằng này, tham vọng chức quyền và tiền tài lại ngày một làm mờ mắt Nam. Trong lòng Nam lúc ấy, vợ nghèo xấu xí chỉ là cái gai trong mắt, như bước cản thăng quan tiến chức của anh. Cũng vì giám đốc rất trọng dụng anh. Ông ta lại có một cô con gái, cũng có ý muốn chọn anh làm con rể, càng không ngại việc anh có vợ. Nam thấy thế càng mơ giấc mộng quyền quý giàu sang mà quên nghĩa tình vợ chồng từng sắc son.

Thế rồi, tham vọng chạm nóc vô tâm bất nghĩa, Nam thẳng thừng đòi ly hôn với vợ. anh chẳng màng Liễu khóc than đến kiệt cả sức. Nam cũng không quan tâm con nhỏ khóc đòi ba khi anh bỏ đi đến với giàu sang. Từ hôm đó, không ai biết Liễu đã đi đâu. Người ta chỉ còn nhớ Liễu bồng con bỏ đi, vóc dáng bi thương đầy chua xót.

Sau khi ly hôn vợ, Nam càng được giám đốc nâng đỡ, chức vị ngày một cao hơn. Đám cưới được tổ chức sau nửa năm. Ngày anh kết hôn trong nhà hàng sang trọng, khách mời toàn người có chức quyền. Nam cảm thấy như mình từng bước đặt chân vào giới thượng lưu mà chưa bao giờ anh dám nghĩ đến. Nam nghe bố vợ nói hôm nay sẽ có vợ chồng khách quý của tỉnh khác đến chúc mừng, Nam phải hết lòng tiếp đón. Chiếc xe bạc tỷ của hai vị khách ấy đến, bước xuống xe là người đàn ông lịch lãm, sau đó là người vợ hotgirl mà Nam không nhìn rõ mặt. Chỉ đến khi đến gần, Nam mới chết sững khi nhận ra đó là Liễu, là người vợ năm xưa mình bỏ rơi.

Ham lấy con gái giám đốc, đến ngày cưới, chết sững khi biết danh tính hot girl bước xuống từ siêu xe đến gửi quà cưới… - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Liễu bình thản cười với anh, trên tay là món quà cưới do chính tay cô lựa chọn. Liễu đến gần Nam, ghé sát vào tai Nam thì thầm:

- Quà cưới đắt giá này là chồng tôi bỏ tiền trăm triệu ra mua đấy. Hy vọng kẻ bạc tình như anh có thể sống hạnh phúc sau này. À, cảm ơn vì ngày trước đã bỏ tôi để tôi có cuộc sống như bây giờ!

Nói rồi Liễu quàng tay chồng bước vào bữa tiệc. Nam như hóa đá, không tin vào mắt mình. Người vợ anh từng tàn nhẫn vứt bỏ giờ lại trở thành vợ của vị đại gia khét tiếng. Lòng Nam trỗi dậy thứ cảm giác chua xót của kẻ bạc tình.

Nhưng kẻ bạc tình nào có dễ dàng với trời cao công bằng. Lấy vợ giàu sang được một thời gian thì công ty của bố vợ Nam phá sản, vì phạm tội trốn thuế. Người ở chức vị cao như Nam dù không làm điều gì sai trái cũng dính tội cùng. Nam phải vào tù, tiền tài, danh vọng và cả gia đình vợ cũng bỏ rơi anh. Ngày Nam ra tù, tay trắng, không nhà, không vợ con. Nam trở về ngôi nhà từng chung sống với Liễu, gục xuống đất khóc nức nở. Nước mắt của kẻ bạc tình bất nghĩa nào có còn giá trị? Kẻ bội bạc vốn chẳng thể hạnh phúc dài lâu…

Thấy vợ về, chồng kéo bồ trốn dưới gầm giường rồi hoảng hồn, sốc ngất với món quà vợ để sẵn dưới đó cho hai người…

Thấy vợ về, chồng kéo bồ trốn dưới gầm giường rồi hoảng hồn, sốc ngất với món quà vợ để sẵn dưới đó cho hai người…

Nghe tiếng cửa mở, chồng chị hoảng hốt, nhìn quanh chỉ còn gầm giường là nơi lý tưởng cho cả hai kẻ lén lét ngoại tình này. Thấy thế anh để cô nhân tình trốn dưới gầm giường, còn mình khoác vội bộ đồ ở nhà để ra đón chị:

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Từ khóa:   Tâm sự chuyện gia đình chuyện eva

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