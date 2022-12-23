Tôi chỉ là một cô gái bình thường có chút nhan sắc, gia đình lại nghèo và nhiều gánh nặng. Vì thế khi được mai mối cho người đàn ông đáng tuổi bố mình, tôi suy nghĩ không lâu liền gật đầu đồng ý.

Sau 3 tháng tìm hiểu, tôi gật đầu làm đám cưới với Lộc. Ông tổ chức đám cưới lần này là lần thứ 3 nhưng vẫn làm rình rang ở khách sạn 5 sao. Lộc bảo không muốn tôi phải tủi thân, vì đời người phụ nữ thì ngày làm cô dâu là ngày trọng đại lắm. Tôi càng cảm động trước sự săn sóc, tâm lý của ông, thầm chắc chắn về quyết định lấy chồng già của mình.

Ông ấy tên Lộc chỉ có một khuyết điểm là già, còn lại chẳng có chỗ nào đáng để chê. Ông đối xử với tôi rất nhẹ nhàng, ga lăng, là người đàn ông phong độ, lịch thiệp. Quan trọng Lộc rất giàu, dù có vài đứa con riêng nhưng chúng đều lớn và sống riêng cả rồi, do đó chẳng hề ảnh hưởng gì đến tôi cả.

Ảnh minh họa: Internet

Chẳng những cho tôi 1 đám cưới trong mơ mà Lộc còn chuẩn bị phần tiền dẫn cưới lên đến 500 triệu. Lộc bảo coi như đó là tiền báo đáp bố mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng tôi nên người. Có số tiền ấy bố mẹ tôi đỡ phải bươn chải nhọc nhằn. Bố mẹ tôi mừng lắm, cứ xuýt xoa khen chồng tôi tốt tính, chiều vợ trẻ. Bảo tôi lấy được Lộc là phúc lớn, sau này làm vợ ông rồi thì thích gì mà chẳng được, ông chắc chắn còn đầu tư cho vợ và nhà vợ nhiều hơn nữa.

Đêm tân hôn là lần đầu tiên của tôi và Lộc. Ông có tuổi nhưng nhìn cơ thể vẫn cường tráng, khỏe mạnh. Suốt thời gian tìm hiểu, ông chưa lần nào đòi hỏi tôi chuyện ấy cả. Điều đó khiến tôi thêm nể trọng Lộc. Cộng với những gì ông đối xử tốt với mình, tôi đã thật sự có tình cảm với ông, mong muốn cùng ông sống thật hạnh phúc.

Nhưng tôi đã sai lầm nghiêm trọng. Tất cả những gì ông thể hiện ra chỉ là sự giả tạo, là một màn kịch tài tình của kẻ từng trải trên thương trường lần cuộc sống. Mà một cô gái ngây thơ chưa hiểu sự đời như tôi làm sao có thể nhìn thấu được hết.

Đêm tân hôn, tôi hồi hộp đợi Lộc trong phòng tân hôn được trang trí cầu kỳ, đẹp đẽ. Nghe tiếng mở cửa, tôi biết chồng vào. Song tới khi nhìn thấy Lộc xuất hiện ở cửa phòng thì tôi lập tức hóa đá.

Chồng tôi không vào 1 mình mà bên cạnh ông ta còn có 2 người phụ nữ ăn mặc mát mẻ, vóc dáng bốc lửa nữa. Tôi không thể hiểu nổi tại sao hai người phụ nữ đó lại xuất hiện ở đây, trong đêm tân hôn của chúng tôi. Họ thậm chí còn bám vào chồng tôi đầy lả lơi, sau đó nhìn tôi mỉm cười một cách khiêu khích.

Chồng tôi thấy vẻ mặt kinh hãi của vợ thì lên tiếng giải thích:

- Anh rủ 2 cô ấy đến chơi với chúng ta cho vui. Họ đều là gái gọi thôi, em không cần để tâm. Nhìn em thì biết lành như đất, không biết cách chiều chuộng anh rồi. Hãy để họ dạy thêm cho em. Hơn nữa em cũng tập làm quen đi, thi thoảng chúng ta sẽ làm tình kiểu này, anh thích đông mới vui.

Tôi đờ đẫn như người mất hồn. Hóa ra Lộc thích sex tập thể. Hóa ra chuyện quan hệ với gái gọi đối với ông ta là điều vô cùng bình thường. Sở thích bệnh hoạn như thế, tôi thật sự có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được nó lại tồn tại trên 1 người đàn ông nhìn lịch sự như ông ta. Nhưng những gì đang diễn ra trước mắt nói cho tôi biết tất cả là sự thật.

Ảnh minh họa: Internet

Đêm tân hôn đó tôi khóc lóc bỏ chạy khỏi phòng tân hôn. Chồng tôi cũng chẳng hề quan tâm hay theo sau dỗ dành, ông ta thản nhiên vui vẻ với hai cô gái kia, mặc tôi 1 mình ngủ ở phòng khác. Sáng hôm sau ông ra mới gọi tôi đến, tuyên bố nếu tôi không đồng ý chuyện đó thì ông ta sẽ ly hôn, đòi lại toàn bộ 500 triệu tiền dẫn cưới và 10 cây vàng cưới đã trao cho tôi trong đám tiệc.

Tôi lâm vào bế tắc. Nếu giờ bị chồng bỏ, bố mẹ phải trả lại toàn bộ số tiền ông ta đã đưa thì gia đình tôi sẽ thế nào, tôi phải đối mặt với những ánh mắt bên ngoài ra sao? Nhưng nếu nghe theo chồng chấp nhận sự bệnh hoạn của ông ta, tôi thật sự thấy ghê tởm vô cùng. Tôi nên làm thế nào đây?