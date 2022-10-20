Gửi người thứ ba: Chị có tiền để mua thứ mình thích, để vứt bỏ người không xứng đáng, chồng chị tệ bạc - tặng em đó!

Tâm sự 20/10/2022 16:30

Thật mong em có thể sáng suốt chọn cho mình một người xứng đáng với những gì em đang có. Còn chị, cũng sẵn sàng vứt bỏ những gì chị thấy không còn xứng đáng!

Hôm qua chị thấy tin nhắn cười cợt của người thứ ba là em gửi tới. Em nói, chị thua kém mới để chồng rơi vào tay em.

Thật ra, từ khi biết sự xuất hiện của em, chị đã từng nghĩ mình đã làm sai điều gì? Mười mấy năm bên chồng, chị chưa một lần làm chuyện có lỗi. Từ thời còn sắc nước hương trời nhiều người theo đuổi đến lúc nếp nhăn, bụng đầy vết rạn cũng đã có. Từ ngày tin tưởng chồng tay trắng đến khi tự hào khi chồng có địa vị. Tuổi trẻ của chị chỉ dành cho một người đàn ông duy nhất. Chỉ có một lý do, là lòng người thay đổi, năm tháng vạch trần chân tình.

Nhưng nghĩ thật kỹ thì chị cũng chẳng thiệt thòi gì. 10 mấy năm thanh xuân, chị rực rỡ thuộc về một người đàn ông chung tình và tràn đầy yêu thương, có những đứa con xinh xắn đáng yêu. Đó là may mắn của phụ nữ. Chị kiên nhẫn để đợi anh ấy thành công, chị cũng chẳng thua kém gì với sự nghiệp của mình. Chị không ăn bám chồng, càng không bỏ bê bản thân.

Gửi người thứ ba: Chị có tiền để mua thứ mình thích, để vứt bỏ người không xứng đáng, chồng chị tệ bạc - tặng em đó! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chẳng ai thắng nổi thời gian, chị già thật nhưng đã sống những tháng năm tuổi trẻ đẹp và đủ nhất. Đến giờ, chị có tiền để mua thứ mình thích, cũng có tiền để vứt bỏ một người chồng không còn xứng đáng. Đàn bà ở đời không thể cứ hy vọng đàn ông cả đời chung thủy với bản thân. Chỉ có thể cố gắng để tiền, con cái và sự nghiệp không bao giờ phản bội mình.

Giờ thì chị chẳng thấy mình thiếu gì cả, chỉ dư một người chồng tệ bạc, thế thì nếu em muốn chị sẵn sàng tặng em! Vì với chị, một người đàn ông ngoại tình, bỏ vợ bỏ con, thì còn giá trị gì? Đàn ông tốt chị mới dốc sức giữ, chứ đàn ông tệ, chị giữ làm gì? Những thứ hết hạn sử dụng chị luôn vứt, những người hết hạn chung sống, chị cũng tiễn họ đi nhẹ nhàng.

Thật ra, nếu có một người đàn ông tử tế, chung thủy, đàn bà còn dám ngẩng mặt nói mình hơn người khác. Chứ nếu bỗng phát hiện bên cạnh mình là một kẻ tệ bạc, thì chỉ thấy bản thân trở nên kém giá trị. Mây tầng nào sẽ gặp tầng đó, đàn bà cao giá không sánh vai với đàn ông kém hèn. Đàn bà thấp giá mới giành giật kẻ thiếu đạo nghĩa. Bởi thế người ta mới nói, muốn biết phụ nữ thế nào, nhìn người đàn ông cô ta yêu là rõ. Muốn biết đàn ông ra sao, nhìn người phụ nữ đi cùng là biết. Chị biết giá trị của mình, cũng đủ can đảm để lựa chọn người đàn ông đi cùng.

Gửi người thứ ba: Chị có tiền để mua thứ mình thích, để vứt bỏ người không xứng đáng, chồng chị tệ bạc - tặng em đó! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Còn em, chẳng phải đang ở độ tuổi đẹp nhất, còn chưa bước qua ngưỡng 30 của đàn bà? Sao không sẵn khi mình tỏa sáng và đẹp đẽ nhất mà chọn một người đàn ông một lòng với mình chân thành? Sao không để mình danh chính ngôn thuận được yêu thương, chở che? Sao trở thành người thứ ba là dư thừa, cơi nới với người khác? Sao phải để mình dành những gì tươi mới nhất cho một người đàn ông vừa “cũ” vừa không nghĩa tình?

Đàn bà dẫu đẹp đẽ, ưu tú đến mấy rồi cũng sẽ già. Tuổi trẻ cần đàn ông và tình yêu như sinh mạng. Nhưng càng trưởng thành sẽ cần người chân tình, cùng tiền bạc, sự nghiệp và con cái hơn bất cứ điều gì. Tình yêu là gì chứ nếu không thể thủy chung tử tế với nhau? Đàn ông lịch thiệp nhã nhặn gì chứ, nếu bên trong chỉ toàn dối lừa phản bội?

Thật mong em có thể sáng suốt chọn cho mình một người xứng đáng với những gì em đang có. Còn chị, cũng sẵn sàng vứt bỏ những gì chị thấy không còn xứng đáng!

Sai lầm lớn nhất của đàn ông là nghĩ vợ sẽ luôn ở nhà đợi họ về

Sai lầm lớn nhất của đàn ông là nghĩ vợ sẽ luôn ở nhà đợi họ về

Vợ tôi biết chồng ngoại tình đến lần thứ 4 thì không còn im lặng nữa. Cô ấy bắt đầu khóc lóc, trách tôi là kẻ bạc tình. Tôi không thấy vợ mình đáng thương, chỉ thấy cô ấy làm quá mọi chuyện...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân chuyện gia đình

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 41 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 1 giờ 41 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 2 giờ 38 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 3 giờ 38 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp Tài Vận lao dốc, đời sống khó khăn, tình duyên buồn phiền trong 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước
Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Dinh dưỡng 4 giờ 41 phút trước
Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đời sống 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ