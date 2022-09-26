Gửi con cho bà ngoại trông, tôi đến thẳng khách sạn rình bắt tại trận chồng ngoại tình, khi chồng bước ra từ khách sạn thì tôi chết sững khi thấy…

Tâm sự 26/09/2022 10:07

Đó rõ ràng là tên thám tử tư tôi từng thuê dạo đó. Đầu óc tôi lúc này quay cuồng không rõ ràng. Làm sao có thể? Người chồng chung chăn gối với tôi mấy năm nay lại ngoại tình với một người đàn ông? Tôi cứ hỏi mãi mình một câu, làm sao có thể? Chồng tôi là người đồng tính?

Ai  nhìn vào gia đình tôi cũng nói tôi may mắn khi lấy được anh làm chồng. Ngày chọn anh làm chồng tôi thật đã có suy nghĩ đó. Chỉ là, ở lâu trong chăn mới biết chăn có rận. Chồng tôi giỏi giang, bề ngoài nổi bật, lại trầm tính biết cư xử phải phép. Nhưng với một người vợ như tôi, như thế là không đủ. Tôi luôn cảm thấy xa cách với chính người chồng hằng đêm vẫn nằm cạnh bên tôi. Ngay cả khi có với nhau một cô con gái 3 tuổi rồi tôi vẫn thấy mình chưa hề có trọn vẹn yêu thương của anh. Anh có thể cho tôi tiền, đôi chút quan tâm nhưng vẫn luôn rất hờ hững, muốn chạm tới cũng chẳng được. Nhiều khi tôi thấy rõ, anh không hề yêu tôi.

Tôi và chồng gặp nhau khi cả hai đều đã qua tuổi 30. Chồng tôi không phải là mối tình sâu sắc nhất của tôi nhưng lại là người cuối cùng tôi muốn lấy làm chồng. Tôi cũng biết tôi không phải là người phụ nữ đầu của anh. Chỉ như đúng người, đúng thời điểm, chúng tôi thấy phù hợp nên gắn bó với nhau. Ban đầu chồng tôi cũng tỏ ra yêu thương, quan tâm tôi. Nhưng càng về sau, mọi thứ càng nhạt dần, nhất là sau khi tôi sinh con đầu lòng.

Gửi con cho bà ngoại trông, tôi đến thẳng khách sạn rình bắt tại trận chồng ngoại tình, khi chồng bước ra từ khách sạn thì tôi chết sững khi thấy… - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó, tôi nghi ngờ, chắc vì tôi bầu bì nên anh có thể có nhân tình bên ngoài. Thấy vậy, tôi bèn thuê thám tử tư theo dõi nha. Nhưng những tấm hình tôi nhận được sau đó hoàn toàn không có gì đặc biệt. Anh đi làm, gặp đối tác, nhậu nhẹt với bạn bè, chỉ có vậy. Hoàn toàn không có bóng dáng của bất kì người phụ nữ xinh đẹp nào khác. Thấy vậy tôi lại nghĩ chắc vì tôi bầu bì nên anh mới như thế. Nhưng khi sinh con rồi, chồng tôi vẫn lơ là chuyện gần gũi. Thấy vậy tôi lại càng buồn hơn.

Khi con gái tôi lên ba thì một lần khi tôi mượn ipad của anh, tôi phát hiện anh đang chat với một người lạ. Cả hai xưng anh em rất ngọt ngào, còn hẹn nhau vào khách sạn. Tim tôi chết lặng. Đó là một nick lạ, hoàn toàn không có một thông tin nào. Có vẻ, cả hai cũng rất kĩ lưỡng để không bị bại lộ.

Sau khi gửi con cho bà ngoại trông, tôi đến thẳng khách sạn vào đúng giờ hai người hẹn nhau. Thấy dáng vẻ quen thuộc của chồng tôi bước vào khách sạn mà lòng dạ tôi nát tan. Tôi nép vào căn nhà đối diện, nước mắt tuôn như mưa. Tôi cứ vậy đứng đợi chồng ở ngoài khách sạn suốt gần 2 tiếng. Tôi không dám bước vào trong đánh ghen nhưng vẫn muốn biết mặt người đàn bà chồng tôi say mê thế nào.

Chỉ là, tôi không ngờ khi chồng tôi bước ra từ khách sạn, anh không hề đi cùng một người phụ nữ. Tôi như muốn ngã quỵ khi đi cạnh anh là một người đàn ông. Đó rõ ràng là tên thám tử tư tôi từng thuê dạo đó. Đầu óc tôi lúc này quay cuồng không rõ ràng. Làm sao có thể? Người chồng chung chăn gối với tôi mấy năm nay lại ngoại tình với một người đàn ông? Tôi cứ hỏi mãi mình một câu, làm sao có thể? Chồng tôi là người đồng tính?

Nếu vậy, tôi phải thế nào, con tôi và gia đình của tôi ra sao đây? Tay chân tôi run lên không dứt, tôi phải làm thế nào mới đúng đây?

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Từ khóa:   chuyện eva hôn nhân chồng ngoại tình

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