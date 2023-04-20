'Giữ gìn' chờ đêm tân hôn, nào ngờ phát hiện vợ cứ nôn ọe bất thường, tôi nghi ngờ nên đánh đuổi vợ ngay trong đêm rồi ngỡ ngàng khi biết được lý do

Tâm sự 20/04/2023 14:10

Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi chợt nghĩ hay là vợ có vấn đề gì. Vừa lúc ấy mẹ tôi lên phòng, bà nghe thấy nên bảo: "Hay nó có thai rồi".

Tôi phải trồng cây si hơn 2 năm trời mới nhận được cái gật đầu làm người yêu của Huệ, rồi còn thêm hơn 1 năm tìm hiểu nữa cô ấy mới chấp thuận lời cầu hôn của tôi.

Huệ xinh đẹp, nổi bật, vì thế cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Mối tình gần nhất trước khi đến với tôi là cô ấy yêu một anh chàng công tử giàu có, cũng có học hành, thành đạt nhưng không hiểu vì lý do gì lại chia tay.

Tôi và cô ấy cũng xác định với nhau, không cần biết quá khứ như thế nào, nhưng xác định đến với nhau là phải chung thủy tuyệt đối. Huệ nói, cái này tôi không phải lo, cô ấy yêu ai là yêu đàng hoàng, phải tin cô ấy.

'Giữ gìn' chờ đêm tân hôn, nào ngờ phát hiện vợ cứ nôn ọe bất thường, tôi nghi ngờ nên đánh đuổi vợ ngay trong đêm rồi ngỡ ngàng khi biết được lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đám cưới tầm 1 tháng, một tối nói chuyện với nhau, tự dưng Huệ kể với tôi, hôm nay lúc cô ấy đi mua ít đồ lại gặp người yêu cũ. Cô ấy nói bâng quơ thế thôi nên tôi cũng không nghĩ gì.

Đám cưới của chúng tôi diễn ra theo đúng kế hoạch, hôm đó tôi uống hơi nhiều nên đầu óc cũng không được tỉnh táo lắm. Lúc quan khách họ hàng về hết, hai đứa lên phòng riêng. Tôi thấy vợ vào nhà tắm nôn ọe trong đấy.

Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi chợt nghĩ hay là vợ có vấn đề gì. Vừa lúc ấy mẹ tôi lên phòng, bà nghe thấy nên bảo: "Hay nó có thai rồi". Tôi nóng bừng bừng lên, tôi với cô ấy quan hệ lần nào cũng biện pháp, bầu làm sao được. Thế rồi nghĩ đến lần cô ấy kể gặp lại người cũ, tôi sôi máu lên.

- Sao mà nôn ọe gớm thế?

- Anh hỏi kiểu gì thế, không được một câu tử tế thì đừng có nói!

- Tôi hỏi cô làm sao, hay cô chửa với thằng nào rồi.

- Anh điên à, anh ăn nói cho tử tế.

- Ai điên, cô còn gái đĩ già mồm. Cô định bắt tôi đổ vỏ à, đừng có mơ nhé.

'Giữ gìn' chờ đêm tân hôn, nào ngờ phát hiện vợ cứ nôn ọe bất thường, tôi nghi ngờ nên đánh đuổi vợ ngay trong đêm rồi ngỡ ngàng khi biết được lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vừa nói tôi vừa túm chặt tay, tát cho cô ấy một cái rồi gầm lên: "Biến". Vợ khóc rưng rức, cô ấy chạy luôn ra khỏi nhà.

Hôm đấy nhà tôi không ai ngủ. Bố giận giữ ầm ầm, mẹ thì khóc ngất lên xuống, bắt tôi đi tìm vợ về, có gì tính sau nhưng tôi nhất quyết không đi.

Sáng hôm sau thì có điện thoại bên nhà vợ điện sang, bảo vợ tôi ngộ độc thức ăn đi cấp cứu. Tôi hoảng hốt, hóa ra đây chính là lý do cô ấy nôn ọe cả đêm qua. Cũng ngay hôm đấy, em trai cô ấy sang mang đồ của vợ về dù nhà tôi hết lời xin lỗi.

Cô ấy không cho tôi gặp, còn gửi đơn ly hôn sang bảo tôi ký. Tôi ân hận lắm rồi, giờ phải làm sao đây?

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