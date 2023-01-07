Giữ giá mãi mới gật đầu vào khách sạn cùng bạn trai, sau mà ân ái chớp nhoáng tôi chưng hửng vô cùng, vội vàng rời đi trong sợ hãi

Tâm sự 07/01/2023 23:41

Tôi luôn giữ mình với bạn trai vì sợ anh cho rằng mình lẳng lơ. Đến khi tôi gật đầu qua đêm với anh thì mọi việc lại không diễn biến như tôi hy vọng.

Khi tôi giới thiệu bạn trai với bạn bè, đồng nghiệp, không ai là không xuýt xoa ngưỡng mộ tôi may mắn. T - bạn trai tôi là người có ngoại hình rất nổi bật, anh cao ráo trắng trẻo, khuôn mặt nam tính quyến rũ, thân hình chuẩn chẳng khác gì người mẫu. Bạn trai tôi thi thoảng vẫn được các cửa hàng thời trang mời làm mẫu ảnh cho họ cơ mà. Bản thân tôi cũng có công việc ổn định với mức lương khá, tuy nhiên ngoại hình không được long lanh như bạn trai.

Tôi rất yêu T, do đó luôn cố gắng giữ gìn hình tượng để ghi điểm với anh. Vẫn biết hiện nay giới trẻ yêu đương thì chuyện lên giường là bình thường, song tôi tự dặn mình không được sớm trao thân, tránh cho anh nghĩ tôi là người phụ nữ dễ dãi.

Sau nhiều lần T gợi ý, tôi mới gật đầu qua đêm cùng anh khi hai đứa yêu nhau được 6 tháng. Đêm hôm đó, sau buổi hẹn hò thì chúng tôi rẽ vào một nhà nghỉ lãng mạn. Bước ra từ nhà tắm với chiếc váy ngủ gợi cảm, tôi rất hồi hộp và cũng có phần lo lắng, sợ mình khiến bạn trai thất vọng vì kinh nghiệm yêu đương của tôi không nhiều lắm.

T ôm lấy tôi, dịu dàng vỗ về. Anh cũng rất nhẹ nhàng và nâng niu tôi. Nhưng không hiểu sao, khi nhập cuộc chính thức chưa được 4 phút thì anh đã buông tôi ra, nằm sang bên cạnh nhắm mắt có vẻ muốn ngủ.

Giữ giá mãi mới gật đầu vào khách sạn cùng bạn trai, sau mà ân ái chớp nhoáng tôi chưng hửng vô cùng, vội vàng rời đi trong sợ hãi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

"Anh sao thế? Sao tự dưng lại dừng lại?", tôi hỏi T, trong lòng thấp thỏm lo sợ mình làm gì khiến T phật ý.

"Anh xong rồi, em không cảm nhận được à mà lại hỏi như thế?", câu trả lời của T khiến tôi kinh ngạc nhưng vì giữ sĩ diện cho bạn trai nên tôi phải mỉm cười lấp liếm. Sau đó T giục tôi ngủ sớm, rồi anh cũng lăn ra ngủ luôn, có vẻ rất mệt mỏi.

Tôi ngơ ngác không thể tin nổi. Bao chờ đợi, trông ngóng và giữ gìn, cuối cùng đêm đầu tiên lại thế này? Tôi còn chưa kịp cảm nhận gì mà T đã xong rồi. Không phải T bị yếu sinh lý đấy chứ?

Tôi ngại không muốn hỏi thẳng T nhưng từ sau đêm đó, chuyện ấy cứ khiến tôi phiền muộn mãi. Ai mà ngờ được nhìn T đẹp trai, cao lớn và phong độ nhường ấy nhưng thực ra chuyện giường chiếu lại dở tới vậy.

Thấy tôi lạnh nhạt, hờ hững hơn trước, T gắt gỏng hỏi tôi có người khác rồi phải không? Tôi không biết phải trả lời ra sao cả, chuyện ấy cũng là một vấn đề rất quan trọng trong hôn nhân mà. Theo các chị bây giờ tôi có nên kiếm cớ chia tay T luôn không? Hay nói thẳng với T để anh ấy liệu đường chữa trị? Thực lòng tôi vẫn thích T bởi anh ấy rất đẹp trai.

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