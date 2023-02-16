Giây phút sắp phải chia đôi cuộc hôn nhân 15 năm, tôi chết lặng khi chị gái vợ lao đến báo tin động trời

Tâm sự 16/02/2023 18:18

Do vợ cứ nhất quyết như vậy nên cuối cùng tôi cũng phải chiều theo ý em. Tôi sẽ chỉ xách vali khỏi nhà còn để lại hết tất cả nhà cửa, tài sản cho vợ vì cô ấy cũng đã ở bên tôi bao nhiêu năm qua.

Vợ chồng cưới nhau đã được 15 năm nay nhưng cũng là 15 năm chúng tôi như vợ chồng son khi mãi không có tin vui bầu bí. Ban đầu cả 2 đều chẳng 1 chút sốt ruột nhưng sau 2 năm không có thai tự nhiên nên cũng dắt díu đi khám. Cả hai đều được bác sĩ chẩn đoán hoàn toàn bình thường nhưng bao năm qua vẫn không thể có thai được.

Nhiều lần các bác sĩ hiếm muộn thăm khám nhưng họ vẫn kết luận như vậy. Thậm chí họ còn bảo vợ chồng tôi bị hiếm muộn không rõ nguyên nhân. Cá nhân tôi cứ coi như vợ chồng chưa có duyên đón con yêu về nên cũng thấy nhẹ nhàng lắm.

Song vợ tôi thì khác, ban đầu tinh thần em còn thoải mái nhưng càng về những năm gần đây, cô ấy hay suy nghĩ, stress và rất nặng nề chuyện có 1 mụn con. Hai năm trở lại đây, em còn nhiều lần bảo chồng:

“Vợ chồng mình ly hôn đi, em không thể ích kỷ mà cứ khư khư giữ anh bên mình khi không thể sinh cho anh 1 đứa con, không thể cho bố mẹ chồng 1 đứa cháu như bao người con dâu khác. Em là người vợ chẳng ra gì, là đứa con dâu bất hiếu”.

Tôi phản đối: “Em nói vớ vẩn gì thế, anh không bao giờ ly hôn vì lý do này đâu. Bác sĩ đã nói vậy rồi, hiếm muộn này không phải lỗi tại ai cả, em cứ vơ vào mình làm gì cho khổ ra”.

Những lần như vậy vợ tôi lại khóc. Tôi lại ra sức dỗ dành nên mọi chuyện cũng xuôi. Thế nhưng sau khi tròn 15 năm ngày cưới, cô ấy lại quyết ly hôn tôi bằng được. Không nhận được sự đồng thuận của chồng, cô ấy âm thầm đơn phương ly hôn.

 

Giây phút sắp phải chia đôi cuộc hôn nhân 15 năm, tôi chết lặng khi chị gái vợ lao đến báo tin động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Do vợ cứ nhất quyết như vậy nên cuối cùng tôi cũng phải chiều theo ý em. Tôi sẽ chỉ xách vali khỏi nhà còn để lại hết tất cả nhà cửa, tài sản cho vợ vì cô ấy cũng đã ở bên tôi bao nhiêu năm qua.

Tận hôm bị vợ đuổi ra khỏi nhà, tôi vẫn cầu xin em nghĩ lại, đừng ly hôn nhưng cô ấy sắt đá lắm. Dù ở riêng nơi khác nhưng 1 vài lần nhớ vợ, tôi vẫn trơ mặt về nhà chơi và chung chăn gối với cô ấy trong thời gian chờ tòa gọi.

Hôm ra tòa, tôi buồn và chông chênh lắm nên tắt điện thoại không muốn nghe bất cứ cuộc gọi nào. Dù không muốn nhưng vẫn phải bước chân đi để hoàn thành nốt thủ tục như vợ tôi mong muốn. Vừa đến cổng tòa án, tôi đã thấy chị gái của vợ lao đến khóc:

“Sao chị gọi bao cuộc mà chú không nghe máy thế, vợ chồng chú dì đừng ly hôn nữa, về nhà đi đã”.

“Có chuyện gì vậy chị? Mà nhà em đâu sao giờ chưa tới tòa? Hay lại có chuyện gì rồi?”.

“Về nhà đi, cái Hoa (vợ tôi) sáng nay vừa thử thai mà không tin ở mắt mình nên nó đi khám. Nó vừa gọi báo tin bác sĩ bảo có bầu 5 tuần 6 ngày rồi, nó gọi chú không được nên bảo chị tới đây”.

Nghe chị của vợ nói mà tai tôi ù đi, tôi cứ hét lên hỏi chị:

“Vợ em có bầu rồi à? Là con của vợ chồng em? Em có con rồi chị ơi”.

Khỏi phải nói tôi chạy như bay về nhà thì vợ cũng vừa đi khám thai về tới nơi. Hai vợ chồng tôi cứ đứng ôm nhau vừa cười vừa khóc mừng mừng tủi tủi cùng xé đơn ly hôn. Thật chẳng ngờ con lại đến đúng lúc đến thế, giúp chúng tôi hàn gắn cuộc hôn nhân sắp vỡ.

Thế nào là hiếm muộn không rõ nguyên nhân và cách điều trị?

Hiếm muộn không rõ nguyên nhân là một trong những nổi ám ảnh lớn nhất của các cặp vợ chồng. Với các tác động xấu từ công việc và môi trường như khói bụi, ô nhiễm, thực phẩm bẩn, ngồi nhiều ở văn phòng… nên tỷ lệ các cặp vợ chồng hiếm muộn không rõ nguyên nhân cũng theo đó gia tăng.

Tuy nhiên, có rất nhiều trường hợp vợ chồng đã từng kiểm tra sức khỏe sinh sản với kết luận hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng vẫn chưa có con dù vợ chồng đã cưới nhau nhiều năm, quan hệ tình dục bình thường và không sử dụng bất kỳ biện pháp tránh thai nào.

Theo tổ chức Hội sản phụ khoa Hoa Kỳ (ACOG), các trường hợp bị hiếm muộn không xác định rõ nguyên nhân có thể điều trị bằng các phương pháp như sau:

- Canh noãn và giao hợp đúng thời điểm, đúng tư thế để dễ thụ thai nhất.

- Bổ sung sức khỏe bằng cách ăn uống điều độ, chọn thực phẩm có lợi cho sức khỏe sinh sản và tránh xa các thói quen xấu như uống cà phê, uống rượu bia, hút thuốc lá, ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn, không tập thể dục…

- Luôn giữ tâm lý thoải mái, tránh bị stress hoặc mất ngủ trong thời gian dài.

- Có thể sử dụng các phương pháp điều trị hiện đại khác như thụ tinh ống nghiệm hoặc bơm tinh trùng vào tử cung.

Nghe lời mẹ chồng qua nước ngoài chữa hiếm muộn, trở về nhà đột xuất tôi hóa đá khi biết sự thật

Nghe lời mẹ chồng qua nước ngoài chữa hiếm muộn, trở về nhà đột xuất tôi hóa đá khi biết sự thật

Hơn 2 tháng bên đó điều trị, bác sĩ nói tôi có nhiều dấu hiệu khả quan nên rất vui. Càng yên tâm hơn khi chồng điều hành công ty khá ổn nên tôi không còn quan tâm đến công việc nữa. Hôm trước đợt điều trị xong tôi được về nhà đợi kết quả nhưng tôi bí mật bay về không cho mọi người biết để gây bất ngờ.

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