Giận chồng nên tôi bỏ về nhà mẹ đẻ trong đêm, ngày trở lại, tôi òa khóc nức nở khi cả nhà báo tin động trời, trước di ảnh mà chẳng thể thắp nén hương tiễn biệt

Tâm sự 29/01/2023 03:42

Tim tôi như thắt lại, chồng gặp sự cố bất ngờ mà vì cơn giận, tôi còn chẳng được gặp anh lần cuối, mẹ chồng cực kì căm phẫn tôi.

Giờ phút này, dù tôi có khóc, có ân hận về những gì mà mình đã làm thì mọi chuyện cũng chẳng cứu vãn được nữa.

Vợ chồng tôi kết hôn được hơn một năm rồi. Hiện tại tôi đang mang thai ở tháng cuối cùng. Người ta sắp có con thì hạnh phúc, háo hức. Còn tôi những ngày này chỉ nằm khóc khi nghĩ về tương lai của mình và con.

Trong tình yêu, tôi trẻ con và hay ghen. Chồng tôi thì điềm đạm và rất đào hoa. Thành ra ai gặp anh cũng có cảm tình, nhất là những người khác giới. Hồi chúng tôi yêu nhau, có vài cô gái cứ suốt ngày đong đưa chồng tôi. Họ liên tục tán tỉnh, cám dỗ bằng những lời nói, hành động đường mật. Còn chồng tôi, đáng lẽ ra phải phản ứng quyết liệt, đằng này anh cả nể nên chẳng bao giờ tỏ rõ thái độ với ai.

Vì ấn tượng với điều đó nên bây giờ, chỉ một chuyện nhỏ cũng làm tôi nghi ngờ. Trước đây mỗi lần tôi ghen tuông vô cớ, chồng vẫn nhường nhịn. Thậm chí anh còn đợi tôi nguôi cơn giận rồi mới giải thích. Vậy mà gần đây, anh không còn như trước nữa.

Giận chồng nên tôi bỏ về nhà mẹ đẻ trong đêm, ngày trở lại, tôi òa khóc nức nở khi cả nhà báo tin động trời, trước di ảnh mà chẳng thể thắp nén hương tiễn biệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mấy ngày trước, sau khi ăn cơm xong, chồng tôi ngồi uống nốt chai bia và xem ti vi, tôi rửa bát xong đi ra thì thấy tin nhắn trong máy chồng nên cầm lên đọc luôn. Đó là tin cô thư ký cảm ơn vì anh đã chở cô ta về đến nhà. Nghĩ họ làm điều khuất tất sau lưng mình, tôi đã nổi khùng lên với chồng. Trong người đang có sẵn hơi men, chồng tôi liền quát lại vợ. Anh nói: “Em thôi ngay đi. Xe đồng nghiệp hỏng, không gọi được xe ôm nên anh chở về là đúng rồi”.

Những gì chồng tôi nói đều rất có lý. Nhưng tôi lại không chấp nhận và giận dỗi bỏ về nhà mẹ đẻ. Lần này, chồng tôi không hề ngăn cản vợ khiến tôi càng tức tối. Trên đường đi, anh có gọi điện cho tôi vài lần. Có điều tôi không muốn nghe máy vì nghĩ lúc tôi ở nhà thì không cản, giờ tôi đi rồi mới gọi, đã thế tôi chẳng thèm về nữa.

Giận chồng nên tôi bỏ về nhà mẹ đẻ trong đêm, ngày trở lại, tôi òa khóc nức nở khi cả nhà báo tin động trời, trước di ảnh mà chẳng thể thắp nén hương tiễn biệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm ấy tôi tắt điện thoại trước khi ngủ. Lúc rạng sáng, có người chạy đến nhà tôi báo chồng tôi bị tai nạn giao thông. Anh tông phải một cột mốc khi đang trên đường đến nhà tôi. Đến bệnh viện, tôi đã không thể gặp mặt chồng lần cuối.

Cả nhà chồng mắng chửi tôi. Ai cũng biết vì tôi giận dỗi bỏ đi nên chồng mới đi tìm để rồi ra đi vội vã như vậy. Bản thân tôi cũng ân hận vô cùng. Trong đám tang, mẹ chồng đã đuổi tôi đi khỏi nhà. Tôi đau khổ quá mọi người ạ. Phải làm sao để mẹ chồng tôi chịu cho con dâu trở về thắp nén hương tiễn biệt chồng đây?

Ngày ra tòa, chồng nhìn vợ mỉa mai, dè bỉu, ai ngờ gần 5 tháng sau, bất ngờ nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm, cô cười trừ khi anh ta rơi vào thảm cảnh đầy đau đớn

Ngày ra tòa, chồng nhìn vợ mỉa mai, dè bỉu, ai ngờ gần 5 tháng sau, bất ngờ nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm, cô cười trừ khi anh ta rơi vào thảm cảnh đầy đau đớn

Gần 5 tháng sau, khi cô đang cố tìm lại chính mình, vực dậy bản thân thì nghe cuộc gọi lúc nửa đêm kèm lời nói cay đắng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Cuối ngày hôm nay (28/9/2026), 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Sự thật do mẹ chồng hé lộ khiến người vợ đứng trước quyết định tiếp tục hay dừng lại

Tâm sự gia đình 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Sự thật đằng sau việc chồng cũ quay lại đòi bằng được quyển sách cũ trong kho

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Đúng 17h50 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Qua đêm nay, 3 con giáp như 'phượng hoàng vươn lên từ đống tro tàn', tiền bạc giăng đầy lối, sự nghiệp chạm đến đỉnh vinh quang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Sao quốc tế 7 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm sự 8 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống