Đêm tân hôn thấy vợ ‘còn nguyên’, chồng tức giận run rẩy mắng té tát, đến khi nghe sự thật, anh hoảng loạn tột độ

Tâm sự 11/01/2023 07:13

Ngược đời rằng, đáng ra phải vui vẻ, hạnh phúc khi biết vợ còn trinh trắng, nào ngờ anh ngay lập tức đứng phắt dậy, phũ phàng.

Sang và vợ quen biết nhau trong một bữa tiệc. Vợ Sang rất đẹp, chỉ nhìn thoáng qua, anh đã bị cô hấp dẫn sâu sắc. Lúc tiệc kết thúc, anh chủ động xin cô số liên lạc, như vậy họ từ từ liên kết với nhau. Mối quan hệ ngày càng thân thiết, Sang càng có thiện cảm với đối phương hơn nên chỉ sau 1 tháng, anh đã thổ lộ với cô.

Điều làm cho Sang hạnh phúc là đối phương cũng đồng ý hẹn hò. Qua 1 năm bên nhau, Sang nắm được tương đối thông tin về bạn gái. Anh biết cô làm nghề người mẫu, gia cảnh không tốt lắm, trước đây đã có vài mối tình dang dở.

Đêm tân hôn thấy vợ ‘còn nguyên’, chồng tức giận run rẩy mắng té tát, đến khi nghe sự thật, anh hoảng loạn tột độ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày bố Sang mở công ty, anh tranh thủ đưa bạn gái đến ra mắt bố mẹ, không ngờ ông bà lại sống chết không cho cưới. Bố mẹ Sang cho rằng con trai kết hôn nhất định phải môn đăng hộ đối, không phải tùy tiện tìm phụ nữ nào cũng được.

Vợ Sang khi đó nghe xong rất mất mát, rất buồn. Sang thì không đồng ý với quan điểm của bố mẹ, dù sao môn đăng hộ đối không có nghĩa là thích nhau, anh vẫn muốn kết hôn với người mình yêu nên dứt khoát phản đối cha mẹ, kết hôn với vợ.

 

Bố mẹ Sang không thể ngăn cản được con trai nên cũng đành “bằng mặt không bằng lòng” tham gia đám cưới. Cuối cùng thì Sang đạt được mục đích của mình là có thể ở bên người anh thích.

Đêm tân hôn ngọt ngào, Sang phát hiện vợ vẫn còn trinh nguyên. Điều này đáng lẽ nên mừng thì Sang ngạc nhiên lắm. Không phải vợ từng nói trước đây đã từng trải qua một vài mối tình, vì sao vẫn còn nguyên vẹn được?

Đêm tân hôn thấy vợ ‘còn nguyên’, chồng tức giận run rẩy mắng té tát, đến khi nghe sự thật, anh hoảng loạn tột độ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thật Sang cũng không để ý vợ có còn “nguyên” hay không nhưng tình cảnh này lại khiến anh có chút hoài nghi. Điều đầu tiên Sang nghĩ đến chính là vợ vì tiền, vì muốn làm con dâu của gia đình giàu có mà đi phẫu thuật “vá” lại. Vừa nghĩ đến đó, Sang tức giận đến run rẩy, mắng vợ không tiếc lời.

Vợ Sang lúc ấy quá bất ngờ nên khóc rống lên. Sang không để ý đến cô, lớn tiếng chất vấn có phải cô mưu tình như anh nghĩ không? Vợ Sang khóc nói là bởi vì lúc trước không đáp ứng yêu cầu của bạn trai nên mới chia tay. Cô cảm thấy chuyện đi quá giới hạn chỉ nên xảy ra trong đêm tân hôn, các bạn trai trước đều ích kỷ, luôn đòi hỏi nên mới chia tay, vậy nên giờ cô vẫn còn trinh tiết.

Sang nghe xong trợn tròn mắt, ôm lấy vợ, nhưng bị cô đẩy ra, nói Sang và những bạn trai trước của cô đều giống nhau, muốn ly hôn. Sang hối hận ôm vợ khóc, không biết làm cách nào để giữ được cô!

“Bị hiểu lầm” là chuyện không hiếm gặp trong cuộc sống nhưng việc bị hiểu nhầm về trinh tiết đã làm tổn thương lòng tự trọng của vợ Sang. Điểm sai của Sang trước tiên là không tin tưởng vợ.

Tiếp đó là khi hoài nghi, anh ngay lập tức nói xấu về cô, không hỏi một cách từ tốn mà ngay lập tức chất vấn như buộc tội. Do vậy, vợ Sang đã bị tổn thương lòng tự tôn, nay còn thấy thất vọng vì hóa ra trong mắt chồng, cô lại tệ đến vậy.

Không ngạc nhiên khi vợ Sang lại phản ứng mạnh đến mức nhất quyền đòi ly hôn ngay trong đêm tân hôn. Có cứu vãn được cuộc hôn nhân hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào sự chân thành và thái độ hối lỗi của Sang. Hy vọng vợ Sang có thể từ từ cởi bỏ nỗi uất ức mà tha thứ cho chồng.

 

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