Lén về sớm tạo bất ngờ cho chồng, nào ngờ tôi gặp cảnh tượng kinh hãi hàng loạt ‘bao’ vứt la liệt trong thùng rác

Tâm sự 11/01/2023 06:20

Tôi đã cố gắng khá nhiều để có được ngày hôm nay, vậy nên tôi chẳng ngừng trân trọng nó. Ấy thế nhưng...

Vợ chồng tôi cưới nhau 7 năm, có với nhau hai mặt con, đứa lớn lên 5, đứa nhỏ lên 3. Tình cảm của chúng tôi trước giờ rất tốt đẹp, có thể coi là bạn thanh mai trúc mã từ tấm bé, đến khi lớn lên thì nảy sinh tình cảm, lại được gia đình vun vén nên chúng tôi kết hôn sau đó không lâu.

Cưới xong thì được bố mẹ hai bên mua cho căn hộ chung cư, công việc của hai đứa cũng ổn định, cho thu nhập khá nên cuộc sống đầy đủ không thiếu thứ gì.

Tôi là nhân viên kinh doanh nên rất thường xuyên phải đi công tác, cách đây hơn 2 tuần, tôi có chuyến vào Đà Nẵng công tác. Trước hôm đi, vì sợ chồng vất vả nên tôi mang con gửi gửi ngoại, dặn dò anh xong mới lên đường.

Từ hôm tôi đi, tối nào hai vợ chồng cũng nhắn tin, gọi điện cho nhau. Xa chồng xa con tôi cũng nhớ lắm.

Công việc xong sớm, tôi mua rất nhiều quà cáp cho chồng, lại muốn anh bất ngờ nên tôi về sớm hơn dự tính và lên kế hoạch khiến chồng ngạc nhiên. Tôi về giữa buổi, mua rất nhiều đồ ăn ngon, dự định nấu một bữa cơm để khi anh về.

Lén về sớm tạo bất ngờ cho chồng, nào ngờ tôi gặp cảnh tượng kinh hãi hàng loạt ‘bao’ vứt la liệt trong thùng rác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có ngờ đâu, lúc nấu ăn, vừa mở thùng rác, tôi chết điếng trước cả đống bao cao su dùng rồi còn chưa vứt. Tôi choáng váng mặt mày, không tin nổi vào mắt mình nữa. Chẳng nhẽ mấy ngày qua tôi đi công tác, anh dẫn gái về nhà hay sao?

Tôi để cả thùng rác trước cửa ra vào, chồng về, tôi nhìn thấy rõ thái độ hoảng hốt của anh. Tôi nhìn anh mà nước mắt ứa ra. Cuối cùng anh thú nhận, mấy hôm một mình anh đưa gái về nhà. Nhưng anh thề với tôi chỉ là gái qua đường chứ anh không bồ bịch, có tình cảm gì.

Tôi đau đớn không nói được gì, không ngờ chồng có thể làm như thế với tôi. Anh đang tâm dẫn người đàn bà khác về ngôi nhà này, ngủ trên chiếc giường của hai vợ chồng bao nhiêu năm nay. Tôi nên làm gì với chồng bây giờ đây?

 

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Tất nhiên là tôi chẳng thể tin điều nào đó đã xảy ra ngay tại nhà mình, Hồng mới đến ở đây vì

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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