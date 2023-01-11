Hơn 2 năm vợ chồng không ngủ chung giường, ngày cuối chuẩn bị ly hôn, chồng lao vào làm chuyện ấy thì không ngờ

Tâm sự 11/01/2023 05:40

Hai năm trôi qua cứ ở vậy, tôi thiết nghĩ đường ai nấy đi cũng đặng, và cũng gặp gỡ lại cậu bạn thân cho tình yêu chớm nở...

Vợ chồng tôi cưới nhau 5 năm nhưng không có con, vợ chồng cũng trục trặc lắm rồi nhưng vì một số lý do mà chưa ly hôn được. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng ly thân, ngủ riêng khoảng 2 năm nay, sống chung nhà nhưng đứa nào biết đứa đấy.

Tôi cũng không biết lý do gì khiến 2 đứa mãi không sinh được con, vì đi khám chữa mọi kết quả đều bình thường. Tình cảm vợ chồng tôi sa sút cũng chủ yếu vì nguyên nhân này, cũng do áp lực từ gia đình, dư luận nhiều quá, cả hai không chịu nổi. Rồi cuộc sống chung nhiều va chạm, nhiều xích mích không giải quyết được nên hay cãi vã.

Chúng tôi mỗi người một phòng, đi lại, ăn uống, sinh hoạt không ai động đến ai, tất nhiên cũng không hề quan hệ với nhau.

Thời gian này tôi gặp lại Tâm, một người bạn quen biết từ ngày xưa, nói chuyện với nhau tôi biết anh đã chia tay vợ, hiện đang nuôi con một mình, con anh mới hơn 3 tuổi.

Cùng đồng cảnh ngộ với nhau nên tôi và anh rất tâm đầu ý hợp, thường xuyên chia sẻ, tâm tình, quan tâm lẫn nhau. Có lần tôi đến nhà Tâm chơi, nấu ăn cho bố con anh, thằng bé tình cảm lắm, nó cũng rất quấn tôi. Tôi đoán cũng vì thiếu thốn tình cảm của mẹ nên mới thế.

Tôi và Tâm đến với nhau hoàn toàn tự nhiên, cảm giác cả hai cùng muốn bù đắp cho nhau vậy. Tâm muốn tôi mau chóng ly hôn để đến với anh. Thật sự tôi cũng muốn thế vì cũng không còn tình cảm với chồng.

Hơn 2 năm vợ chồng không ngủ chung giường, ngày cuối chuẩn bị ly hôn, chồng lao vào làm chuyện ấy thì không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cho đến hôm đó, chồng tôi đi đâu về, uống rượu say mềm người. Bạn anh ta đưa đến cửa nhà, tôi buộc phải dìu anh ta về. Tôi ở tầng 1, anh ta ở tầng 2, tôi không có sức đưa lên tầng trên nên đành đưa vào giường mình ngủ. Thật không ngờ, nửa đêm hôm ấy, chồng bất ngờ ôm lấy tôi, đòi hỏi, chúng tôi đã phát sinh quan hệ.

Hơn 1 tháng sau thì tôi bất ngờ phát hiện mình có bầu. Thật sự có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình lại có con trong hoàn cảnh này. Mà tôi để ý, từ sau hôm chúng tôi quan hệ, chồng có vẻ muốn nối lại tình cảm với tôi. Nhưng còn Tâm, anh vẫn giục tôi mau ly hôn, tôi không biết nên làm thế nào bây giờ nữa. Nếu không có đứa con thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi, xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên với.

 

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Vừa về nhà, nghe tiếng rên khe khẽ trong phòng bạn thân, tôi tò mò ngó vào để rồi kinh hãi trước cảnh tượng ấy trên giường

Tất nhiên là tôi chẳng thể tin điều nào đó đã xảy ra ngay tại nhà mình, Hồng mới đến ở đây vì

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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