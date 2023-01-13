Đêm tân hôn nhớ mãi không quên với cô vợ ngoan ngoãn, tưởng mình 'kèo trên' ai ngờ bị em vật ra hành đến kiệt sức đến nỗi sáng ra chân đi vòng kiềng

Tâm sự 13/01/2023 19:18

Vợ tôi là một cô gái ngoan ngoãn, ăn học đến nơi đến chốn và đồng thời cũng là mẫu người phụ nữ của gia đình. Ai ngờ rằng, cô lại khiến tôi mệt lả người ngay trong đêm tân hôn của mình.

Đúng như mọi người nói, đêm tân hôn quả là kỷ niệm đáng nhớ suốt đời. Có lẽ cả đời trai này tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cái đêm đáng nhớ ấy.

Tôi cũng thuộc diện công tử con nhà có điều kiện. Bố mẹ tôi trước cũng muộn con, hai cụ phải đi chữa chạy mãi mới nặn được một mụn con là tôi đây nên có gì tốt đẹp nhất tôi cũng hưởng. Nhiều người vẫn đùa rằng tôi là "con vàng con bạc" của bố mẹ, kể ra cũng chẳng sai.

Cảnh cha già con cọc, lại chỉ có một mụn con nên tôi được bố mẹ chiều vô cùng. Chỉ cần điều gì tôi cau mày không thích thì nhất định bố mẹ sẽ không bắt làm. Nhà lại có điều kiện nên tôi đâm ra cũng ăn chơi từ bé.

Với cái mác con nhà có điều kiện lại không tiếc tiền với gái nên số những em xinh tươi vây quanh tôi chẳng khi nào dừng ở số 1, 2. Thậm chí đến ngày lấy vợ, tôi cũng không nhớ nổi mình đã trải qua bao nhiêu mối tình chính thức rồi. Người lâu thì 6 tháng 1 năm, người nhanh thì đôi ba tháng, thậm chí là 1 vài tuần, tình một đêm rồi tạm biệt luôn vì không hợp nhau.

Đêm tân hôn nhớ mãi không quên với cô vợ ngoan ngoãn, tưởng mình 'kèo trên' ai ngờ bị em vật ra hành đến kiệt sức đến nỗi sáng ra chân đi vòng kiềng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng đúng là cuộc đời, chẳng ai nói trước được điều gì. Đến bản thân tôi cũng chẳng khi nào ngờ được có một ngày mình lại yêu một cô nàng con nhà gia giáo do bố mẹ mai mối. Không những vậy còn là người con gái tôi nhất quyết phải lấy bằng được.

Vợ tôi ngoại hình cũng dễ nhìn, tất nhiên nếu so với những cô nàng tình cũ bốc lửa "óc ngắn" của tôi xưa kia thì không thể bằng được. Cô ấy cũng học hành đến nơi đến chốn, tính tình lại khá mạnh mẽ, cá tính song vì kén chọn nên đã đi làm vẫn chưa có mối tình vắt vai nào. Chính tiểu sử ấy đã khiến tôi thêm động lực chứ trước đó tôi nào muốn đi gặp mặt mai mối theo bố mẹ.

Có lẽ chính sự trái ngược, một người lêu lổng và một người chính chuyên đã khiến chúng tôi bị thu hút bởi nhau. Chúng tôi khác nhau mọi thứ, từ gu ăn mặc, cách nhìn nhận sự việc đến bạn bè. Yêu nhau đến cả nửa năm tôi mới dám dẫn cô ấy đến gặp bạn bè vì sợ bị "sốc văn hoá" bởi lũ bạn "khẩu nghiệp" của tôi.

Vợ tôi thuộc tuýp người hiện đại nhưng vẫn thiên về truyền thống, tôi lại là mối tình đầu nên cô ấy rất giữ gìn. Đến mấy tháng yêu đương tôi mới chiếm được nụ hôn đầu tiên của vợ. Đúng là cảm giác chinh phục được khiến tôi hạnh phúc đến điên người. Càng ở bên cô ấy, tôi càn thấy con người mình có những đổi khác bất ngờ.

Được hai bên gia đình ủng hộ nên chúng tôi cũng nhanh chóng tiến đến hôn nhân. Bố mẹ tôi biết chuyện thì mừng lắm. Chắc ông bà cũng không ngờ có ngày cậu ấm lại đắm đuối một cô nàng chính chuyên như vậy chứ không phải ba thứ tóc xanh mỏ đỏ lêu lổng ngoài kia.

Trong đám cưới linh đình tại một khách sạn có tiếng, lũ bạn thân của tôi thậm chí còn ghé tai chúc mừng vì lấy hẳn được cô vợ trinh nguyên. Trước đây tôi cũng từng thấy phấn khích khi yêu được một em gái trinh trắng nhưng thực sự sau khi quen vợ tôi, suy nghĩ ấy đã biến mất từ bao giờ. Tôi chỉ gạt những lời trêu đùa của lũ bạn đi rồi nâng ly, mừng hạnh phúc của chính mình.

Cỗ bàn xong xuôi, chúng tôi trở về nhà nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Đêm tân hôn này tôi đã đợi lâu lắm rồi. Đã biết bao lần tôi phải kiềm chế cảm xúc để giữ gìn cho em đúng đến ngày tân hôn. Hôm nay mọi thứ đã khác, em đã là người của tôi.

Tối hôm đó vợ tôi mặc một chiếc váy bằng lụa rất quyến rũ. Bộ đồ không hề quá ngắn nhưng lại khiến tôi rạo rực vô cùng. Ấy vậy mà mọi sự lại không như tưởng tượng khi vợ bỗng đạp bay tôi xuống giường vì quá đau.

Đêm tân hôn nhớ mãi không quên với cô vợ ngoan ngoãn, tưởng mình 'kèo trên' ai ngờ bị em vật ra hành đến kiệt sức đến nỗi sáng ra chân đi vòng kiềng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Hoá ra cô ấy từng học võ mà tôi chẳng hề hay biết. Sau đấy vợ có xin lỗi tôi và nói chỉ là do cô ấy đau quá nên bất ngờ phản ứng như vậy. Cảm xúc tụt xuống tận đáy, tôi ngậm ngùi đi tắm rồi ôm vợ ngủ.

Thế nhưng đang ngủ ngon thì vợ tôi bỗng khều khều chân gọi tôi dậy. Cô ấy nói không muốn tân hôn dang dở như vậy. Nghe vợ nói cảm xúc trong tôi lại bừng bừng. Chúng tôi đã có những phút giây thăng hoa thật sự đáng nhớ. Tôi nằm vật ra vì mệt sau khi "tập thể dục cường độ cao" nhưng ai dè, được một lúc cô vợ lại thỏ thẻ nói thèm hiệp nữa.

Ôi thôi nếu ví vợ tôi như cái núi lửa cũng chẳng sai. Sau hai mấy năm không hoạt động, giờ nó tuôn trào khiến người chồng là tôi đấy phát oải. Thích thì có thích nhưng hậu quả là sáng hôm sau tôi ngủ dậy mà ê ẩm cả lưng và phần người dưới.

Vợ tôi lần đầu nhìn thấy chồng trong bộ dạng chân đi vòng kiềng còn rúc rích cười. Không hiểu vì ai mà tôi trở nên thế này đây. Đúng là một đêm tân hôn đáng nhớ!

Kéo tay chị dâu vào khách sạn bắt gian, vừa mở cửa ra tôi há hốc mồm khi phát hiện ra danh tính ả nhân tình đang dan díu với anh trai tôi

Kéo tay chị dâu vào khách sạn bắt gian, vừa mở cửa ra tôi há hốc mồm khi phát hiện ra danh tính ả nhân tình đang dan díu với anh trai tôi

Trong lần về nhà mẹ mới đây, tôi không kiềm chế được khi biết được anh trai mình lại đi ngoại tình và lừa dối chị dâu. Tuy nhiên, thứ tôi không thể ngờ là danh tính của ả tiểu tam kia.

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