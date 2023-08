Đêm tân hôn lê lết đến tận giường, vừa mở đèn, tôi tá hỏa thấy người nằm thở phì phò bên cạnh, vội gọi cho mẹ thì bà nói

Vậy là đám cưới của chúng tôi diễn ra sau đó 3 tháng. 40 tuổi mới lấy vợ, ai nấy cũng mừng cho tôi và nâng ly chúc phúc. Bạn bè tôi giờ đã vợ con hết cả, nhưng cưới tôi đứa nào cũng thu xếp công việc đến dự. Thằng Khải - bạn thân ở miền Nam đã ra đây từ hôm trước, giúp tôi lo cỗ bàn, khách khứa và nghỉ lại qua đêm nhà tôi luôn.

Tiệc cưới vui vẻ, đầm ấm đến tối muộn mới kết thúc. Lúc này cũng đã ngà ngà say, tôi lên phòng nằm ngủ trước, đợi vợ thay đồ dọn dẹp rồi lên sau. Thiếp đi vì mệt và say rượu, lúc tỉnh lại thấy trời đã tờ mờ sáng. Bật điện lên đi vệ sinh tôi tá hỏa thấy người nằm cùng mình trên giường đang ngủ ngon lành kia không phải là vợ tôi mà là thằng Khải. Hóa ra, tôi và nó ngủ cùng nhau trong đêm tân hôn của tôi, vậy còn vợ tôi ở đâu? Đêm qua tôi say quá không biết gì, lỡ có chuyện gì xảy ra, vợ tôi có làm sao không?

Hoang mang lo lắng, tôi gọi cho vợ không được đành gọi điện cho mẹ xem thế nào. Bà bắt máy nói nhỏ nhẹ: "Đêm qua 2 thằng mày say bí tỉ, nôn ọe ra khắp giường cưới, con Hạnh sợ quá nên đã xuống phòng mẹ ngủ nhờ. Nó đang ngủ rồi, mày dọn phòng sạch đi hãy đón vợ lên".

Thở phào may mắn vì vợ bỏ xuống phòng mẹ ngủ thôi chứ không bỏ đi đâu cả, chứ nhỡ đêm qua vợ tôi ngủ ở đây mà thằng bạn nó lại vào đòi ngủ cùng thì nguy to. Nhìn lại bãi chiến trường hai thằng tôi bày ra mà tôi cũng thấy sợ, đêm tân hôn vợ tôi lại phải nhường chồng, nhường phòng cho người khác thế này ư?

Dậy lau dọn hết phòng, nấu bữa sáng cho cả nhà để chuộc tội với vợ chuyện đêm qua. Vợ tôi giận dỗi ngó lơ tôi mà thằng bạn cũng ái ngại xin lỗi Hạnh, trưa nay nó ra sân bay về Nam trả lại tôi cho em. Cũng may vợ không giận gì nó mà vui vẻ nói chuyện và bắt tôi phải đền cho một đêm tân hôn trọn vẹn.

Đấy, lấy cô vợ trẻ, đám cưới vui quá mà uống say để rồi đêm tân hôn đi hết từ cảm xúc này đến cảm xúc khác. Cũng may là thằng bạn thân tôi ngủ cùng chứ chị em nào mà say vào nằm cùng tôi thì coi như xong chuyện.