Đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu khi biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Tâm sự 04/09/2025 22:16

Tôi thấy vợ ôm đầu khóc rất thảm thương. Tôi hỏi vợ có chuyện gì thì cô ấy nói rất có lỗi với tôi, cô ấy không tốt. Tôi cứ hỏi rốt cuộc là thế nào nhưng cô ấy chỉ khóc.

Tôi và vợ lấy nhau gần hai năm. Tôi làm xây dựng, vợ tôi là kế toán. Tôi thường xuyên phải đi công tác xa nhà, có khi cả mấy tháng không ở gần vợ. Chúng tôi lấy nhau gần 2 năm rồi nhưng vợ tôi vẫn chưa muốn sinh con. Tôi cũng không thúc ép cô ấy.

Mấy tháng trước tôi lại đi công tác nhiều ngày. Khi trở về, tôi thấy vợ chẳng niềm nở gì khi gặp lại chồng, cô ấy cứ hờ hững thế nào đó. Lúc gần gũi với nhau, vợ cứ ngây người như có tâm sự. Vì tính chất công việc thường phải xa vợ, tôi liền nghĩ rằng có phải vợ ở nhà có nhân tình hay không?

Thời gian về nhà, tôi lén theo dõi vợ nhưng thấy cô ấy ngoài đi làm thì chỉ về nhà, trong điện thoại cũng không có dấu vết gì lạ. Chỉ có một điểm kỳ lạ là vợ tôi thường xuyên ở trong nhà tắm rất lâu vào ban đêm. Mỗi lẫn vợ tôi tắm xong đi ra ngoài, trông cô ấy tím tái mệt mỏi lắm.

Đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu khi biết được sự thật tôi điếng người chết lặng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối hôm đó, tôi giấu chìa khóa nhà tắm dự phòng. Tôi nhắm mắt như ngủ say, nghe tiếng động vợ vào nhà vệ sinh. Sau đó 30 phút, tôi kê tai vào nhà tắm thì nghe trong tiếng xả nước ào ào vang vọng tiếng khóc nức nở. Tôi nhanh tay mở cửa nhà tắm thì kinh hoàng trước cảnh tượng trước mắt.

Tôi thấy vợ ôm đầu khóc rất thảm thương. Tôi hỏi vợ có chuyện gì thì cô ấy nói rất có lỗi với tôi, cô ấy không tốt. Tôi cứ hỏi rốt cuộc là thế nào nhưng cô ấy chỉ khóc. Sau khi bình tĩnh lại, vợ tôi nói:

“Em không thể giấu anh thêm được nữa, em rất khổ tâm. Thật ra trước khi lấy anh em từng có một đời chồng và một đứa con được mẹ em nuôi dưới quê. Sau khi biết em lấy anh, chồng cũ tìm em để hăm dọa. Anh ta muốn em lên giường với anh ta, nếu không sẽ để anh biết chuyện này. Em không muốn anh biết nên đã chấp nhận. Em thật sự không muốn phản bội chồng, nhưng em biết anh cũng không thể chấp nhận việc em lừa dối anh”.

Tôi chết lặng không nói nên lời. Tôi đúng là không thể chấp nhận việc bị vợ lừa dối như thế. Nhưng so với việc biết cô ấy lên giường với chồng cũ càng khiến tôi oán hận hơn. Sao cô ấy không tin tưởng tôi để giờ mọi chuyện đi đến đường cùng thế này. Giờ tôi phải làm sao đây?

Nửa đêm mưa chồng đi vắng, bố chồng gõ cửa phòng bất ngờ đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Nửa đêm mưa chồng đi vắng, bố chồng gõ cửa phòng bất ngờ đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Khoảng hai tuần trước, chồng đi công tác xa nhà. Tối hôm đó nửa đêm trời mưa gió, tôi bất ngờ nghe tiếng gọi cửa. Vì ở nhà một mình nên tôi khá lo lắng không biết là ai. Nhìn qua mắt mèo, tôi ngỡ ngàng thấy bố chồng của mình. Ông nói muốn có việc muốn bàn bạc với tôi, để ông vào nhà rồi sẽ nói rõ ràng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Chị gái vắng nhà, nửa đêm anh rể gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Chị gái vắng nhà, nửa đêm anh rể gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Tâm sự 47 phút trước
Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật bị che giấu nhiều năm

Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật bị che giấu nhiều năm

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước
Thường xuyên đi công tác, tôi chưa từng nhìn qua tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi đỏ mắt thấy một thứ bất ngờ

Thường xuyên đi công tác, tôi chưa từng nhìn qua tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi đỏ mắt thấy một thứ bất ngờ

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Gặp người yêu cũ mua cháo trước cổng bệnh viện, tôi đau đớn phát hiện bí mật của cô ấy

Gặp người yêu cũ mua cháo trước cổng bệnh viện, tôi đau đớn phát hiện bí mật của cô ấy

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Trở về nhà sau 3 ngày đi công tác, lúc đi tắm nhờ vợ đưa quần áo rồi chết đứng khi nhìn qua thứ trên tay vợ

Trở về nhà sau 3 ngày đi công tác, lúc đi tắm nhờ vợ đưa quần áo rồi chết đứng khi nhìn qua thứ trên tay vợ

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước
Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, chưa kịp đỡ đã thấy một bóng người vụt chạy tới ôm lấy cô ấy khiến tôi sốc nặng

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, chưa kịp đỡ đã thấy một bóng người vụt chạy tới ôm lấy cô ấy khiến tôi sốc nặng

Tâm sự 3 giờ 27 phút trước
Đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu khi biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Đêm nào vợ cũng ở lì trong nhà tắm rất lâu khi biết được sự thật tôi điếng người chết lặng

Tâm sự 3 giờ 31 phút trước
Nửa đêm mưa chồng đi vắng, bố chồng gõ cửa phòng bất ngờ đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Nửa đêm mưa chồng đi vắng, bố chồng gõ cửa phòng bất ngờ đề nghị một giao dịch khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Ngày dứt áo ra đi vì bị phản bội nhưng người quỳ xuống xin tôi đừng đi lại không phải là chồng

Ngày dứt áo ra đi vì bị phản bội nhưng người quỳ xuống xin tôi đừng đi lại không phải là chồng

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Một lần tình cờ cùng vợ uống bia, tôi chết lặng biết lý do vì sao cưới nhau 4 năm cô ấy không có thai

Một lần tình cờ cùng vợ uống bia, tôi chết lặng biết lý do vì sao cưới nhau 4 năm cô ấy không có thai

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Tàu điện trật bánh đâm vào tòa nhà bên đường khiến ít nhất 15 người tử vong, 18 người bị thương

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Gia đình ở Hà Nội hốt hoảng xem clip con trai hoảng loạn kêu khóc cầu cứu

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống

Đưa NSƯT Ngọc Trinh về nơi an nghỉ cuối cùng: Nghệ sĩ khóc nấc tiễn đưa, lặng lẽ không kèn trống

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chị gái vắng nhà, nửa đêm anh rể gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Chị gái vắng nhà, nửa đêm anh rể gõ cửa cởi trần nhờ một việc khiến tôi đỏ mặt hoảng hốt

Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật bị che giấu nhiều năm

Kết quả ADN đích thị là con mình nhưng lại y đúc hàng xóm, cay đắng biết sự thật bị che giấu nhiều năm

Thường xuyên đi công tác, tôi chưa từng nhìn qua tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi đỏ mắt thấy một thứ bất ngờ

Thường xuyên đi công tác, tôi chưa từng nhìn qua tủ đồ của vợ, lần đầu tiên giặt đồ cho cô ấy, tôi đỏ mắt thấy một thứ bất ngờ

Gặp người yêu cũ mua cháo trước cổng bệnh viện, tôi đau đớn phát hiện bí mật của cô ấy

Gặp người yêu cũ mua cháo trước cổng bệnh viện, tôi đau đớn phát hiện bí mật của cô ấy

Trở về nhà sau 3 ngày đi công tác, lúc đi tắm nhờ vợ đưa quần áo rồi chết đứng khi nhìn qua thứ trên tay vợ

Trở về nhà sau 3 ngày đi công tác, lúc đi tắm nhờ vợ đưa quần áo rồi chết đứng khi nhìn qua thứ trên tay vợ

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, chưa kịp đỡ đã thấy một bóng người vụt chạy tới ôm lấy cô ấy khiến tôi sốc nặng

Vợ bất ngờ ngất xỉu giữa sân, chưa kịp đỡ đã thấy một bóng người vụt chạy tới ôm lấy cô ấy khiến tôi sốc nặng