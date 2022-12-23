Đúng đêm tân hôn, chồng cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh, nhìn anh làm việc đấy mà tôi không khỏi thương hại

Tâm sự 23/12/2022 14:49

Đúng ra ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc của vợ chồng chúng tôi chứ, nhưng ngặt nỗi nó không thể diễn ra, tôi cũng chẳng thể làm gì khác, thấy anh khó lòng 'giải tỏa' mà tôi bứt rứt thay.

Tôi 26 tuổi, còn chồng 28. Chúng tôi cùng quê với nhau và cùng lên thành phố lập nghiệp. Làm cùng công ty nhưng vì khác phòng nên chúng tôi không có cơ hội giao lưu.

Phải đến ngày công ty tổ chức liên hoan quý, tôi mới biết đến chồng mình. Hôm đó anh làm MC cho sự kiện của công ty, cách dẫn dắt dí dỏm, duyên dáng khiến một cô gái chưa mảnh tình vắt vai như tôi mê như điếu đổ.

Lần mò ra Facebook của anh tôi kết bạn. Nhưng người chủ động làm quen lại chính là anh. Anh nói, thấy người cùng công ty kết bạn, xem ảnh cũng dễ thương, hơn nữa anh rất thích những status của tôi vì chúng hài hước. Nói chuyện với nhau, tôi lại càng mến anh hơn, chúng tôi hợp nhau khá nhiều lĩnh vực.

Sau một thời gian anh rủ gặp mặt, những buổi hẹn hò riêng tăng dần lên. Sau 6 tháng chúng tôi chính thức yêu nhau.

Đúng đêm tân hôn, chồng cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh, nhìn anh làm việc đấy mà tôi không khỏi thương hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cả 2 đều qua lại gia đình đôi bên vì xác định đến với nhau. Bố mẹ đều rất ủng hộ mối quan hệ của 2 đứa. Quãng thời gian yêu, anh cũng đòi hỏi nhưng tôi nói muốn giữ cho đến đêm tân hôn. Anh ngậm ngùi đồng ý.

Cuối cùng ngày trọng đại cũng đến, cả anh và tôi đều háo hức cho nhau lần đầu. Nhưng trớ trêu thay, đúng ngày ấy tôi lại đến tháng.

Đến đêm tân hôn, chồng cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh hết rửa mặt mũi chân tay, lại đi tắm. Tính ra tối ấy anh cũng phải tắm tới mấy lần. Anh không dám gần tôi vì sợ không kiềm chế được. Chốc chốc lại ra nói "hay mình cứ làm được không vợ, anh khó chịu quá". Tôi phần vì sợ, phần cũng hồi hộp nên không dám. Nhìn chồng mà tôi vừa buồn cười lại vừa thương.

Cả đêm chồng và tôi đều trằn trọc không ngủ được. Phải 3 ngày sau đó, hai vợ chồng mới có một đêm tân hôn thực sự, cũng may là hòa hợp và ngọt ngào. Nhưng cứ mỗi lần nhắc lại, cả vợ chồng tôi đều không khỏi buồn cười vì kỷ niệm đêm tân hôn lần đó.

 

Hí hửng cưới được chồng đẹp giàu có, đêm tân hôn, vừa bật đèn sáng, vợ sốc ngất trước cảnh vô cùng ám ảnh

Hí hửng cưới được chồng đẹp giàu có, đêm tân hôn, vừa bật đèn sáng, vợ sốc ngất trước cảnh vô cùng ám ảnh

Ai ai cũng chúc mừng cho rằng hôn nhân của tôi thật hạnh phúc, đặc biệt có người chồng thương vợ, ga lăng.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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