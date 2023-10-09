Dù không thể sinh con nhưng vẫn đồng ý kết hôn, đến một ngày, tôi bàng hoàng hoảng loạn với cảnh tượng lúc nửa đêm

Tâm sự 09/10/2023 14:46

Chồng tôi đưa ra một chủ ý. Anh nói chưa muốn có con trong 2 năm đầu. Sau thời gian đó, chúng tôi có thể xin một đứa con nuôi về. Còn chuyện không có con, anh sẽ lựa lời nói với bố mẹ.

Trước đây tôi rất sợ kết hôn. Bởi tôi không có khả năng làm mẹ. Với một người phụ nữ mà nói, đây là khuyết điểm rất lớn. Vì thế, tôi chỉ yêu mà không dám tiến tới hôn nhân với ai. Khi được Q cầu hôn, tôi cũng nói thật về tình trạng sức khỏe của mình. Lúc đó anh khá sốc, nhưng điều mà tôi không ngờ, đó là anh hứa sẽ giúp tôi che giấu chuyện này. Chỉ cần tôi đồng ý làm đám cưới mà thôi.

Sau 2 đêm thức trắng, tôi nhận thấy đây là người đàn ông tốt bụng, lại rộng lượng nên đã nhận lời cầu hôn của anh. Đám cưới của chúng tôi diễn ra trong sự hào hứng của hai bên gia đình. Còn vợ chồng tôi, ngay đêm tân hôn đã phải bàn bạc về chuyện con cái và tìm cách để bố mẹ không biết chuyện.

 

Chồng tôi đưa ra một chủ ý. Anh nói chưa muốn có con trong 2 năm đầu. Sau thời gian đó, chúng tôi có thể xin một đứa con nuôi về. Còn chuyện không có con, anh sẽ lựa lời nói với bố mẹ.

Dù không thể sinh con nhưng vẫn đồng ý kết hôn, đến một ngày, tôi bàng hoàng hoảng loạn với cảnh tượng lúc nửa đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi nghe lời chồng, hy vọng cả hai sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng sau khi sống chung, tôi bắt đầu cảm thấy có vấn đề. Vợ chồng mới cưới nhưng chồng tôi rất ít khi đụng vào vợ. Mỗi lần gần gũi, anh cũng chỉ qua loa cho xong chuyện.

Trong khi đó, anh lại rất gần gũi với một người bạn. Họ nhắn tin với nhau thâu đêm suốt sáng. Dần dần, tôi cảm thấy nghi ngờ và không biết rốt cuộc họ đang nói gì, liệu có phải nói xấu tôi hay không? Hôm ấy tôi cố đợi tới 2 giờ sáng, lúc anh ngủ say rồi mở điện thoại và chết sững khi đọc những tin nhắn ấy.

Thì ra trước khi quen tôi, hai người họ đã yêu nhau. Có lẽ muốn qua mặt bố mẹ, chồng mới bất chấp cưới tôi dù biết tôi không thể có con. Bây giờ dù đã có vợ, chồng tôi vẫn liên lạc với người cũ, anh còn nói mình vẫn còn tình cảm sâu đậm với anh ta. Chồng muốn chờ thêm vài năm nữa rồi lấy cớ không có con để ly hôn, sau đó bố mẹ sẽ không cố ép anh cưới vợ khác nữa.

Đến giờ thì tôi đã hiểu tại sao chúng tôi lại có cái đám cưới này. Mấy ngày nay tôi nghĩ mãi không biết nên làm gì. Tôi nên hỏi thẳng chồng và cùng anh tìm cách giải quyết hay im lặng và vẫn tiếp tục vở kịch này với anh đây?

Gọi hai bên gia đình sang bắt quả tang vợ ngoại tình trong khách sạn, đạp tung cửa xông vào thì tôi bàng hoàng 'hóa đá' khi nhận ra người này

Gọi hai bên gia đình sang bắt quả tang vợ ngoại tình trong khách sạn, đạp tung cửa xông vào thì tôi bàng hoàng 'hóa đá' khi nhận ra người này

Đến khi chúng tôi đập cửa xông vào thấy hai người không mảnh vai che thân trên giường thì tôi và bố “đứng tim” chết lặng.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân tâm sự góc tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 33 phút trước
Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Thứ củ màu tím bán đầy chợ Việt không ngờ lại có nhiều công dụng bất ngờ

Dinh dưỡng 3 giờ 3 phút trước
Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Sau hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (21/9/2026), 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Cuối ngày hôm nay (21/9/2026), 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 18 phút trước
Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Tôn Thiên gây chú ý, lượng fan tăng mạnh sau thành công của 'Đầu Xuân Tươi Sáng'

Sao quốc tế 9 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu