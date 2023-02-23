Dự định cầu hôn lãng mạn trong chuyến đi du lịch, nào ngờ tôi trúng tiếng sét ái tình với bạn thân của vợ sắp cưới

Tâm sự 23/02/2023 09:17

Sau chuyến đi 3 ngày 2 đêm ấy, tôi đã không cầu hôn bạn gái bởi tôi đã phải lòng bạn thân cô ấy mất rồi.

Tôi năm nay 33 tuổi, đã qua một đời vợ. Tôi rất yêu gia đình, đặc biệt là Bin- cậu con trai- phiên bản mini của tôi. Vợ cũ biết tôi rất yêu con nên đã để tôi được nuôi bé chứ không giành giật. Chắc cô ấy cũng biết ở với tôi, con sẽ có điều kiện vật chất tốt hơn. 

Con trai tôi dù mới 4 tuổi nhưng rất hiểu chuyện. Chính con cũng đã chọn Hương- một cô gái 26 tuổi đang là nhân viên một ngân hàng lớn làm "mẹ mới". Con tôi nói con rất thích cô Hương. Hương ngày ngày đến nhà nấu cơm cho bố con tôi ăn. Hương cũng coi con tôi như con đẻ. 

Tôi gặp Hương qua lời giới thiệu của bạn bè. Hương nói rằng ngay lần đầu gặp mặt, cô ấy đã có cảm tình với tôi. Hương thích những người đàn ông coi trọng gia đình như tôi. Tôi từng băn khoăn hỏi Hương rằng: "Liệu bố mẹ em có chấp nhận không khi anh là đàn ông đã qua một lần đổ vỡ? Anh lại có con riêng nữa."

 

Hương chỉ cười và bảo: "Hạnh phúc này là em chọn mà. Em cưới chồng cho em mà." Trớ trêu thay, trong mối tình này, Hương luôn là người chủ động. Hương cũng yêu tôi nhiều hơn những gì tôi dành cho cô ấy. Tôi chỉ cảm động, biết ơn những điều mà cô ấy đã dành cho bố con tôi thôi. Tôi biết rằng nếu không vì yêu, chắc cô ấy cũng không bao giờ yêu và cưới một người đàn ông đã qua một đời vợ như tôi.

Tôi đã đưa Hương về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi quý cô ấy lắm và nói rằng tôi cưới được Hương chẳng khác gì sở hữu một báu vật. Hương mua quà cho bố tôi, lại đưa mẹ tôi đi chùa. Hương thực sự đã chinh phục được cả nhà tôi, kể cả những người khó tính nhất. 

Đã có lúc, tôi chép miệng và nghĩ rằng tìm được người như Hương đâu dễ gì. Thôi tôi cũng nên cưới cô ấy vì cô ấy cũng muốn cưới tôi rồi. Tôi với Hương cũng đã góp vốn mua chung một căn hộ chung cư, chỉ chờ hoàn thiện nữa thôi là cả nhà sẽ chuyển về đó sinh sống. 

Đàn ông độc thân và phụ nữ độc thân yêu nhau thì đương nhiên khó tránh khỏi có chuyện ấy. Hương cũng rất khéo léo trong phòng the. Chúng tôi gần như sống chung với nhau, Hương chỉ về nhà sau 10 giờ đêm. Cuối tuần, Hương ngủ lại nhà tôi khi con tôi về nhà vợ cũ. 

Nhưng tôi buộc phải thú nhận rằng tôi thực sự chưa rung động với Hương. Tình cảm của tôi với cô ấy chỉ là sự hàm ơn. Nhưng cô ấy luôn gạt đi và nghĩ rằng tôi không thể rời bỏ cô ấy.

Mọi chuyện lẽ ra sẽ êm trôi và đám cưới của tôi với Hương sẽ diễn ra nếu không có lần tôi với Hương đi du lịch Sapa. Tôi nghĩ chuyến đi này sẽ là cú chốt để tôi cầu hôn Hương. Tôi cũng đã chuẩn bị nhẫn rồi. 

Dự định cầu hôn lãng mạn trong chuyến đi du lịch, nào ngờ tôi trúng tiếng sét ái tình với bạn thân của vợ sắp cưới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà chuyến đi này lại có thêm 1 cô gái nữa. Hương bảo đó là Duyên, bạn thân của Hương. Duyên muốn đi Sapa mà sợ đi một mình nên xin đi ké. Duyên chỉ đi ké chúng tôi đến Sapa thôi còn cô ấy sẽ thuê phòng rồi tự đi chơi.

Gặp Duyên lần đầu ở ga Trần Quý Cáp, tôi thực sự bị trúng tiếng sét ái tình. Thực sự. Tôi cảm thấy như có một luồng điện chạy qua mình vậy. Tôi ngây cả người ra khi nhìn thấy Duyên. Duyên không xinh hơn Hương nhưng Duyên có nét duyên ngầm làm tôi xao xuyến. Tôi thực sự không thể rời mắt khỏi Duyên. Trên tàu, dù Hương ngồi sát bên tôi, liên tục cấu véo, hôn hít tôi nhưng tôi chỉ nghĩ đến Duyên. Tôi chỉ muốn chạm vào cô ấy.

 

Sau chuyến đi 3 ngày 2 đêm ấy, tôi đã không cầu hôn Hương bởi tôi đã phải lòng Duyên mất rồi. Thứ cảm xúc mãnh liệt của tôi với Duyên rất khó giải thích. Tôi lần mò được Facebook của Duyên. Cả đêm tôi chỉ xem ảnh Duyên. Tôi biết Duyên cũng đang cô đơn và tôi muốn trở thành người đàn ông của cô ấy. Tôi chẳng còn nhớ gì đến Hương nữa. 

Tôi viết câu chuyện này ra đây để xin độc giả tư vấn xem tôi có nên đến với Duyên hay không. Vì Duyên là người làm tôi thấy rung động. Nhưng Hương lại là người chấp nhận quá khứ của tôi, yêu thương con tôi. Tôi đã tâm sự chuyện này với vợ cũ thì cô ấy khuyên tôi nên đến với Duyên. Cô ấy từng sống với tôi nên cô ấy hiểu. Khi tôi không còn yêu và hứng thú với ai đó, tôi sẽ đối xử với họ rất tệ. 

Tôi không biết nếu tôi tỏ tình với Duyên hay không. Nhưng nếu không được bày tỏ cảm xúc của mình, tôi không sao ngủ yên được. Tôi mong ở đây có nhiều người phụ nữ, xin hãy cho tôi biết suy nghĩ thực của các bạn.

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Tôi từng nghĩ đó sẽ là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời nhưng nó đáng nhớ theo một nghĩa khác.

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