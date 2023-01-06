Dụ dỗ được cô em gái nhà quê lên giường, đêm đầu tiên 'làm chuyện ấy' tôi sung sướng lao vào như một con thú hoang, nào ngờ được 5 phút sau phải bò lê lết ra cửa xin thôi

Cũng chính vì môi trường sống như vậy nên anh cứ vô lo vô nghĩ. Bạn bè nhiều lần khiếp đãm về sự thay đổi người yêu có khi còn nhiều hơn cả thay áo. Vừa mới sáng đi cùng một cô, nhưng đến chập tối lại ôm hôn cô khác. Vậy nhưng khoảng thời gian gần đây có lẽ nếu nói ra thì chẳng ai dám tin khi thấy Khánh bỏ bê tất các các hotgirl nóng bỏng chỉ để theo đuổi một cô sinh viên nhà quê ngây ngô và hiền lành.

Khánh là một tay sát gái có tiếng, mỗi lần cặp kè với cô nào là vung tiền như giấy không biết xót của. Với điểm cộng là khuôn mặt điển trai nên chỉ cần anh thích cô nào là y như rằng đưa được cô đó lên giường ngay lập tức. Sở dĩ Khánh tiêu tiền hoang phí như vậy là vì bố mẹ anh là một đại gia có tiếng, ngoài tiền ra thì chắc họ không có gì cho anh vì bố mẹ Khánh suốt ngày cắm cúi vào việc làm ăn.

- Em đi một mình à? Có thể cho anh ngồi cùng bàn này được không?

Lần đầu tiên gặp Hiền, Khánh đã bị chính nụ cười tỏa nắng lúc đó của cô khuất phục. Hiền khác những cô gái khác, cô không sexy nhưng lại khiến Khánh luôn mải miết ngắm nhìn. Trước đây chỉ cần Khánh tia thấy mục tiêu nào thì mục tiêu ấy sẽ tự động mà ngã vào lòng anh. Vậy mà bây giờ khi anh đã chủ động làm quen thì bị dội ngay một gáo nước lạnh vào mặt.

- Ở đây có bao nhiều bàn trống sao anh không đến đó mà ngồi đi. Còn tôi đi một mình hay không thì chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của anh cả. _ Hiền tỏ ra khó chịu.

Khánh là một tay sát gái có tiếng, mỗi lần cặp kè với cô nào là vung tiền như giấy không biết xót của - Ảnh minh họa: Internet

Lúc đó Khánh sốc đến tận não vì xưa nay chẳng có cô gái nào dám lên mặt từ chối anh. Vậy nhưng Hiền càng ngoan cố thì Khánh lại càng có hứng thú với cô. Anh tự nghĩ lâu nay toàn người ta săn đón mình thì giờ mình thử cảm giác mới xem sao. Cũng may cho anh khi Hiền lại chính là bạn của bạn anh, vậy nên không khó gì để lấy số điện thoại rồi lên kế hoạch cưa cẩm.

Những món quà của Khánh tặng cho Hiền anh đều nghiên cứu kỹ về sở thích của cô. Thế nhưng lần nào tặng quà cô cũng đều từ chối rồi gửi trả lại. Cứ tưởng thế thì Khánh rút lui vậy mà anh kiên quyết phải tán đổ bằng được không thể để bạn bè chê cười. Cứ thế hết tặng quà anh lại đến tận chỗ Hiền làm để chờ.

Cuối cùng chắc có lẽ Hiền cũng động lòng nên cô quyết định làm bạn gái của Khánh. Khỏi phải nói cái cảm giác sung sướng đó của Khánh, vậy nhưng có lẽ do trước đây cứ tán được cô nào là anh đưa vào nhà nghỉ nên mới đầu Khánh khiến Hiền hơi run sợ vì sự bạo dạn đòi ôm hôn cô. Lúc đó vì không còn cách nào khác nên Hiền đành tát anh một cái đau điếng.

- Anh đang làm cái gì thế hả. Anh coi em là loại phụ nữ gì chứ?

- Anh ..anh xin lỗi. Chỉ là do thói quen thôi, nên..

- Cái gì, thói quen ư?. Vậy trước đây anh đã làm thế với bao nhiêu người phụ nữ rồi hả.

- Anh đùa thôi mà, em đừng có để ý nhé.

Vừa nói Khánh vừa thở phào một cái vì suýt nữa anh đã để lộ cái việc động trời của mình. Anh quên mất rằng Hiền vẫn chưa biết gì về quá khứ ăn chơi của mình. Vậy rồi Khánh nghĩ cái việc chiếm được Hiền cần phải có thời gian.

Khánh bắt đầu thay đổi, yêu chiều bạn gái mình khiến ai cũng phải ghen tỵ . Anh không còn vồ vập như trước mà đợi cho Hiền đồng ý anh mới ôm hay hôn cô. Và đúng như Khánh nghĩ Hiền hoàn toàn tin tưởng bạn trai của mình, chỉ sau mấy tháng bây giờ Khánh hoàn toàn có thể chinh phục được Hiền hoàn toàn.

Thế rồi hôm đó là ngày nghỉ nên Khánh có rủ Hiền đi chơi, thực ra cái mà anh tính toán chính là sẽ đưa bằng được cô người yêu nhà lành của mình vào nhà nghỉ để chiếm lấy cái ” ngàn vàng” của cô. Ban đầu khi thấy bạn trai đưa mình vào chỗ vằng Hiền hơi sợ đang định đòi bước đi thì Khánh từ phía sau ôm chầm lấy cô rồi hôn đắm đuối. Khánh thủ thỉ, năn nỉ Hiền cho anh có được cô. Lúc đó người Hiền cũng mềm nhũn rồi nên cô gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có thế Khánh vội đi lấy xe rồi phi nhanh như chớp đến nhà nghỉ gần nhất.

Anh lao vào Hiền như một con thú hoang - Ảnh minh họa: Internet

Vào đến tận phòng thì Hiền sợ hãi dở chứng đòi về, Khánh lại không muốn tuột mất cái cơ hội ngàn vàng này nên anh làm đủ cách để thuyết phục.

- Có gì đâu mà phải sợ. Em chỉ cần nhắm mắt và năm yên thôi.

- Nhưng đầy là lần đầu của em, có đau không anh? _ Hiền bẽn lẽn

Lúc này Khánh chẳng thể đứng yên nghe tiếp câu hỏi của bạn gái, anh lao vào Hiền như một con thú hoang. Có lẽ lúc đó Khánh thầm nghĩ chắc mình sẽ sung sướng lắm vì chiếm được cái ngàn vàng của Hiền. Vậy nhưng hì hục đến tận 5 phút, người dễ nhãi cả mồ hôi vậy mà anh vẫn chẳng thể “làm ăn” được tý gì. Chẳng hiểu cái ấy của Hiền phản chủ thế nào mà anh không tài nào làm chủ được nó. Bên cạnh đó thì Hiền lúc nãy đang co nhúm người vì sợ hãi thì bây giờ cô lại hỏi cuống cuồng lên ” Sao anh lại dừng lại “..Lúc này Khánh chỉ còn biết bò ra tận cửa xin thôi dù cho Hiền có chê cười hay điều gì đi nữa..