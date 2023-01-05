Bạn thân nằm viện, tôi âm mưu biến ‘chồng bạn thành chồng mình' , đêm tân hôn đúng lúc đê mê anh bật thốt lên 2 từ khiến tôi rụng rời chân tay

Tâm sự 05/01/2023 19:13

Đêm tân hôn, mãi rất khuya Chiến mới bước vào phòng, trên người men rượu nồng nặc. Anh không nói không rằng bắt đầu lột đồ của tôi rồi ân ái trong im lặng. Anh đang say rượu nên tôi cũng không trách hờn gì cả.

"Cái Lan khỏe mạnh, nhanh nhẹn, nó lại thích con như thế, cũng rất khéo léo biết lấy lòng mẹ. Mẹ thích nó làm con dâu, sao con không suy nghĩ đến?".

Ngày hôm đó, nghe được lời mẹ Chiến nói với con trai, tôi vui mừng đến phát điên. Từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã có cảm tình với người đàn ông này. Tiếc thay anh lại chính là chồng của bạn thân tôi, Ngọc.

Với danh nghĩa bạn thân của Ngọc, tôi đến nhà nó chơi thường xuyên, còn làm thân với mẹ chồng và em gái chồng Ngọc. Họ đều rất quý tôi. Còn tôi sau nhiều năm bôn ba trong miền Nam, bị người đàn ông mà mình ngỡ sẽ lấy làm chồng phản bội, tôi ngưỡng mộ Ngọc vô cùng.

Ngọc có bệnh tim trong người. Ban đầu mẹ Chiến không muốn cho anh lấy Ngọc nhưng Chiến khăng khăng một mực. Ngọc sức khỏe yếu ớt, chẳng làm được gì nhiều và đặc biệt không thể sinh con cho Chiến. Nhưng mấy năm qua anh vẫn đối xử với nó tốt vô cùng. Tấm chân tình của người đàn ông đó khiến tôi cảm động và cũng thèm muốn, khao khát chiếm anh làm của riêng. 

Bạn thân nằm viện, tôi âm mưu biến ‘chồng bạn thành chồng mình' , đêm tân hôn đúng lúc đê mê anh bật thốt lên 2 từ khiến tôi rụng rời chân tay - Ảnh 1
Tấm chân tình của người đàn ông đó khiến tôi cảm động và cũng thèm muốn, khao khát chiếm anh làm của riêng - Ảnh minh họa: Internet

Mấy tháng nay Ngọc thường xuyên nằm điều trị trong viện, tôi lại càng chăm qua nhà Chiến làm bạn với mẹ anh. Tấm lòng của tôi, ai cũng biết, Chiến biết và chắc hẳn Ngọc cũng hay. Nhưng có hề gì đâu. Nó không thể làm vợ anh thì tại sao tôi không thể thay thế? Biết rằng sẽ mang tiếng xấu nhưng tôi chấp nhận đánh đổi để có được người đàn ông mình yêu.

Ngày Chiến thông báo ly hôn với Ngọc cũng là ngày anh ngỏ lời muốn cưới tôi. Tôi vui sướng gật đầu ngay lập tức. Bố mẹ biết chuyện quá khứ của tôi nên dù không ủng hộ lắm cuộc hôn nhân này thì ông bà cũng không nói gì nhiều. Chiến kết hôn lần 2 lại, lại vội vã nên đám cưới khá sơ sài. Tôi buồn song cũng không quá để bụng.

Đêm tân hôn, mãi rất khuya Chiến mới bước vào phòng, trên người men rượu nồng nặc. Anh không nói không rằng bắt đầu lột đồ của tôi rồi ân ái trong im lặng. Anh đang say rượu nên tôi cũng không trách hờn gì cả. Song đúng lúc đê mê thì Chiến bật thốt lên 2 từ tôi rụng rời chân tay: " Ngọc ơi…".

Ân ái với tôi mà lại gọi tên vợ cũ. Tôi đang định chất vấn chồng thì Chiến đã nằm vật ra ngáy vì quá say rượu. Tôi nhìn chằm chằm vào chồng, trong giấc ngủ say hình như anh mơ thấy gì đó, Chiến nghẹn ngào bật thốt: "Anh xin lỗi em, hãy đợi anh nhé, chỉ cần làm cô ta mang thai là được…"

Bạn thân nằm viện, tôi âm mưu biến ‘chồng bạn thành chồng mình' , đêm tân hôn đúng lúc đê mê anh bật thốt lên 2 từ khiến tôi rụng rời chân tay - Ảnh 2
Đúng lúc đê mê thì Chiến bật thốt lên 2 từ tôi rụng rời chân tay - Ảnh minh họa: Internet

Tôi bải hoải mất hết sức lực, không còn muốn ghen tuông gì nữa vì tôi nhận ra mình đã thua thảm hại ngay từ lúc đầu. Chiến ly hôn và cưới tôi nhưng trong lòng anh ta chỉ nhớ đến vợ cũ. Anh ta lấy tôi cho đẹp lòng bố mẹ, để sinh con nối dõi mà thôi. 

Thức trắng đêm, sáng hôm sau tôi hỏi Chiến tại sao có thể đối xử với tôi độc ác như vậy. Chiến cười đáp tôi cũng có hơn gì, tìm mọi cách cướp chồng của bạn thân, có tư cách để trách móc anh. Chiến còn nói tôi sẽ có danh phận, làm vợ làm dâu cho tốt, còn cuộc sống riêng của Chiến thì đừng can thiệp vào!

Có lẽ tôi đã sai rồi phải không? Tôi không nên cố chấp giành giật bằng được người đàn ông này. Tôi phải làm gì, lẽ nào vừa cưới đã ly hôn. Hơn nữa tôi cũng không cam lòng, vất vả bao lâu mới đạt được, chẳng lẽ dễ dàng buông bỏ như thế?

Vợ đi vắng, buổi tối tôi rủ thằng bạn thân ngủ lại, giữa đêm dưới ánh sáng lờ mờ thấy cậu bạn trên tay cầm chiếc váy ngủ của vợ rồi 'làm chuyện này', tôi bàng hoàng sững sờ không thể tin nổi

Vợ đi vắng, buổi tối tôi rủ thằng bạn thân ngủ lại, giữa đêm dưới ánh sáng lờ mờ thấy cậu bạn trên tay cầm chiếc váy ngủ của vợ rồi 'làm chuyện này', tôi bàng hoàng sững sờ không thể tin nổi

Tôi cảm thấy rất lạ lùng, lúc ấy vừa tò mò lại như có linh tính mách bảo nên quyết im lặng dõi theo Học chứ không lên tiếng đánh động cậu ta. Khi ánh mắt quen với bóng tối, tôi giật mình nhận ra món đồ trên tay Học chính là chiếc váy ngủ của vợ!

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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